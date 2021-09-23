Они вообще работают? Проблемы GTA 4, Crysis, Gothic и ещё 7 игр с плохой оптимизацией

Ваш компьютер мог запустить Crysis в 2007 году? Правда в том, что мощное железо — не всегда гарант стабильной работы.
Зачастую игры изначально плохо оптимизированы разработчиками: сроки горят, издатель торопит, а новая версия DirectX ещё не прошла все нужные тесты. Что делать, ждать исправлений и отложить релиз на поздний срок? Но нет, есть и другой выход: выпускай как есть!
Сегодня мы собрали 10 самых ярких примеров игр с плохой оптимизацией, которую не всегда получается подтянуть даже с помощью десятков патчей. Текстуры пропадают, объекты в кадре ударяют по счётчику FPS, а в центре города лучше вообще не появляться — там за углом поджидает критическая ошибка и вылет на «рабочий стол».
Оцените видео с плохой оптимизацией игр на ПК и консолях. Пожалуйста, включите звук.
Летающие машины Найт-Сити в Cyberpunk 2077 и лагающие динозавры ARK: Survival Evolved. Тяжёлый открытый мир «Готики» и сломанный Бэтмен из ПК-версии Batman: Arkham Knight. Неудачный порт Quantum Break и 33 несчастья Fallout 76. Тормозящий Либерти-Сити в GTA 4 и многочисленные поломки в Mafia 3. Оптимизация оригинальной Crysis и непокладистый сиквел Dishonored. Мы переживали флешбэки юности и вспоминали самые неиграбельные версии и ленивые порты, а теперь делимся с вами!
Понравился материал? Найдите ещё больше видео на YouTube-канале «Чемп.PLAY». И расскажите в комментариях о своих самых запоминающихся примерах игр с плохой оптимизацией. Вспомним 2007 год и будем ностальгировать?
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