История компании и путь до самых необычных девайсов, от мышей до маски с RGB-подсветкой — чтобы стильно бороться с коронавирусом.

Apple от мира видеоигр. Как Razer превратилась в главного производителя мышей и клавиатур

Вряд ли в мире существует геймер, ни разу не слышавший о Razer. Различные девайсы со знаменитым зелёным логотипом – желанный подарок для всех любителей видеоигр. Трёхголовая змея давно стала синонимом высокого качества и крутости. В продаже можно найти устройства дешевле, красивее, с лучшими характеристиками, но Razer – это Razer. Это не просто производитель девайсов, а целый захвативший мир культ.

Razer никогда не боялась экспериментировать и продвигать гейминг в массы, а также смотреть на него с самых разных сторон. Чего стоят одни только напальчники за $ 10, которые якобы помогут игрокам на смартфонах, или специальная маска с RGB-подсветкой, чтобы стильно бороться с коронавирусом?

На фоне недавнего анонса «Чемпионат» вспоминает историю Razer. Компания далеко не сразу добилась нынешнего положения. Она прошла долгий тернистый путь, преодолев множество трудностей и сумев выбиться в передовики на рынке игровых технологий.

Тернистый путь

Вначале была kärna LLC. Сейчас это название не говорит ни о чём, но в середине 90-х организация занималась производством высокоточного оборудования — его применяли в различных областях, от медицины до автомобилестроения.

В 1997 году генеральный директор karna Роберт Кракофф и Мин-Лян Тан, по совместительству – два заядлых геймера – обратили внимание, что успехи в игре часто зависят от качественного оборудования. Тандем тут же занялся пустовавшей нишей высокотехнологичных девайсов для профессиональных геймеров. Вскоре инженеры собрали оптико-механический прототип с рекордной на тот момент чувствительностью сенсора в 800 dpi.

Мин-Лян Тан, сооснователь Razer

Для развития в новом перспективном направлении в 1998 году основали дочернюю фирму. Перед ней поставили цель: спроектировать и наладить поставки на рынок престижной игровой периферии. Во время обдумывания названия будущей компании Кракофф вспомнил случай, когда случайно порезался бритвой. Потому напарники остановились на варианте Razor.

Но Тан, испытывавший трудности с английской орфографией, при внесении названия в реестр ошибся одной буквой. Исправлять ничего не стали, посчитав, что и так получилось круто и оригинально. Правдива ли история или это очередная красивая байка, неизвестно.

Роберт Кракофф, известный под ником razerguy

Дебютный товар марки Razer поставил на уши всю индустрию. Мышь Boomslang, разработка которой длилась два года, продавалась в двух конфигурациях: 1000 и 2000 dpi. Цифры особенно впечатляли на фоне конкурентов, чьи показатели в среднем составляли жалкие 300-400. Поскольку собственных ресурсов не хватало, к работе привлекались сторонние специалисты.

Дизайн прибора, официальный сайт и общий стиль бренда разработала компания Fitch. Первая геймерская мышь удостоилась нескольких престижных наград сразу после релиза. Отличной пиар-акцией стало спонсирование крупного чемпионата Razer CPL по Quake 3 Arena. Победитель турнира, что пришлось кстати, использовал Boomslang 2000.

Razer Boomslang Collectors Edition 2007

В ходе разработки Тан и Кракофф активно прибегали к помощи профессиональных игроков. Так и возник знаменитый слоган: «For Gamers. By Gamers» («Игрокам от игроков»). Уже тогда проявились некоторые характерные особенности. Компьютерные мыши именовали в честь различных видов змей. Традиция продолжилась в будущем, когда модельный ряд клавиатур называли в честь пауков, акустические системы – хищных рыб, коврики – насекомых, аксессуары – млекопитающих.

Несмотря на восторженные оценки и отличную прессу, вскоре началась чёрная полоса. Boomslang так и не стала действительно массовым продуктом. Профессиональный киберспорт ещё не обрёл массовой популярности, а отдавать почти $ 100 только за игровой девайс мало кто хотел. В итоге за два года продали чуть более 100 тысяч экземпляров. Это неплохо, но ниже ожиданий руководства.

Усугубляли ситуацию непредвиденные факторы. За пару лет обанкротились сразу несколько ключевых подрядчиков. Новых торговых партнёров выкупили конкуренты, из-за чего сотрудничеству пришёл конец. В 2000 году из-за затяжного кризиса закрылась сама kärna LLC. Землетрясение в Юго-Восточной Азии вывело из строя тайваньскую компанию, которая собирала почти всю продукцию. Едва удалось наладить производство, как тайфун уничтожил огромный склад с комплектующими деталями.

На тот момент организация была критически близка к закрытию. В январе 2001 года пришлось распустить команду разработчиков. Но трёхголовой змее удалось выбраться.

Возрождение и доминирование

После закрытия kärna Тан и Кракофф выкупили все права на бренд и продолжали работать, а уже в 2005 году в Сан-Диего основали Razer Inc. Должность исполнительного и креативного директора занял сингапурец. Роберту досталось кресло президента.

К тому моменту разработчики всё ещё опирались на технологию Boomslang, выпуская на рынок доработанные версии дебютной разработки. Хоть модели и показывали средние продажи, именно Razer Boomber Speed и Razer Boomber Control помогли компании крепко встать на ноги. Эпоха шариковых устройств подошла к финишу, и настало время оптических девайсов. Начав всё с чистого листа, фирма планировала выбиться на ведущие роли.

Razer Viper

Ещё в 2004 году представили первую мышь на оптическом сенсоре – Razer Viper. Ориентируясь на массового пользователя, разработчики отказались от своеобразного дизайна в пользу более простого и удобного. Так появилась легкая конструкция с эргономичной формой и полупрозрачным подсвеченным колёсиком. Но все преимущества нивелировались неоправданно высокой ценой. Не желая поднимать ненужные споры, «Гадюку» переместили в более доступный сегмент, а её место заняла более совершенная модель.

В конце 2004 года представили долгожданный хит – Razer Diamondback, чей анонс состоялся в финале World Cyber Games в Сан-Франциско. Модель с впечатляющими 1600 dpi и сенсором, работавшим на технологии Razer Precision, окончательно утвердила верховенство Razer в сегменте игровых девайсов.

Razer Diamondback

Желая закрепить успех, в следующем году компания выпустила лазерную мышь Razer Copperhead. Именно на её поверхности впервые появился знаменитый светящийся логотип. Вот только спешка вылилась в сырой продукт, который почти во всем характеристикам уступал аналогам. Игроки жаловались на чрезмерную чувствительность и срывы курсора. Итог – закономерный провал в продажах.

Фирма уже обладала большим запасом прочности и могла позволить себе смелые эксперименты и провалы. Тогда же состоялся дебют Razer Synapse. Благодаря 32 кб памяти настройки кнопок сохранялись в самом устройстве. Технология настолько полюбилась геймерам, что превратилась в обязательный элемент всех игровых девайсов. Также Razer наладила сотрудничество с Microsoft. В результате совместной разработки получилась Habu, представлявшая собой сильно улучшенную версию «Медноголовки».

В том же 2005 году запустили новую торговую марку Razer Pro Solutions. Она ориентировалась на периферию, рассчитанную для графических и инженерных приложений Mac OS X.

Следующим шагом в развитии игровых мышек стала DeathAdder. Девайс сочетал красивый и удобный дизайн, точный сенсор, удобные боковые кнопки и противоскользящий корпус. Инфракрасный 3G-сенсор поддерживал разрешение в 1800 dpi. Все эти достоинства превратили модель в одну из самых продаваемых в истории.

С 2006 года компания активно наращивала ассортимент собственной продукции. Так на полках магазинов появились разные устройства с трёхголовым логотипом: клавиатуры Tarantula и Microsoft Reclusa, наушники Razer Barracuda, коврики, звуковые карты, кейпад Belkin n52te и многое другое. Постепенно объёмы и разнообразие только увеличивались. Примерно тогда же Razer выпустила дебютную Razer Boomslang, заменив шарик оптикой.

Razer DeathAdder

С начала 2010-х стартовало освоение производства ноутбуков и девайсов для консолей. И вновь первый блин вышел комом: нетбук Razer Switchblade оказался никому не нужным. Намного лучше выступил ноутбук Razer Blade, позволивший укрепиться в новом сегменте.

На данный момент ноутбуки Razer считаются одними из самых мощных, пусть и неоправданно дорогих – дешевле 100 тысяч рублей не найдёте. С проектом Valerie связана любопытная история. Прототип машины с тремя мониторами украли во время выставки и попытались продать в Китае.

Весьма успешными стали контролеры для PC Razer Hydra, поддерживающие более 250 игр. Благодаря сотрудничеству с Valve устройство совместили со всеми проектами студии, а для Portal 2 выходило специальное дополнение Sixense MotionPack. Из-за контрактов с ведущими компаниями Razer начала выпускать товары по лицензиям для разных игр и фильмов. В 2016 году была куплена ТНХ – организация, когда-то основанная Джорджем Лукасом и совершенствующая стандарт записи и воспроизведения звука.

Что необычного произвела компания Razer?

Бренд уже давно вышел за пределы гейминга и предлагает самые необычные товары, которые помогут всем любителям крутых гаджетов. В чём-то компания похожа на Apple, разве что у неё более узкая аудитория.

Специальная банковская карта с подсветкой

Маска от коронавируса с RGB-подсветкой и усилителем голоса

Геймпады для киберспортивных соревнований со сменными насадками

Компактные наушники в стиле Apple

Игровой смартфон Razer Phone

Игровые очки для защиты зрения

Кластерный игровой ПК Project Katherine (не увидел свет)

Держатели-геймпады для смартфона Razer Kishi

Аркадный стик для игроков в файтинги

Картину успеха Razer немного взбодрило разоблачение Kotaku. Руководство компании обвинили в прославлении культуры страха. Бывшие сотрудники в интервью журналистам рассказали, что Тан постоянно угрожал им и пристыжал. Мы уже знаем, что в современном мире такое может обернуться огромной бедой. За примерами далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на Blizzard или почитать статьи Джейсона Шрайера. Но Razer по неизвестным причинам обошлась без громких скандалов и шумихи.

Некогда маленькая контора превратилась в гигантскую корпорацию с двумя штаб-квартирами в Калифорнии и Сингапуре, а также 17 офисами по всему миру. Razer стала важнейшей фигурой в киберспорте: она много инвестирует в турниры и клубы. Компания производит всё, что требуется современному геймеру, от прокаченной периферии до брендовой одежды. Да и что уж говорить, каждый современный игрок так или иначе видел знаменитый ядовито-зелёный логотип.