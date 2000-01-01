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От игрока CS:GO ушла жена, а он поставил рекорд
От игрока CS:GO ушла жена, а он поставил рекорд
Оцените историю одного драматичного рекорда из Counter-Strike: Global Offensive в нашем коротком видео далее. Не забудьте включить звук!
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От игрока CS:GO ушла жена, а он поставил рекорд
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