Игроки «Спартака» в FIFA 22: близнецы Джикия и Жиго, бородатый Максименко

Показываем весь состав красно-белых в новой версии футбольного симулятора: внешность и рейтинги.

Мы уже показывали, как в FIFA 22 представили игроков сборной России, а теперь пришло время московского «Спартака».

Андрей Ещенко — Рейтинг 70

Александр Ломовицкий — Рейтинг 66

Александр Максименко — Рейтинг 74

Александр Селихов — Рейтинг 72

Александр Соболев — Рейтинг 75

Артём Поплевченков — Рейтинг 52

Артём Ребров — Рейтинг 70

Айртон — Рейтинг 75

Дмитрий Маркитесов — Рейтинг 56

Джордан Ларссон — Рейтинг 77

Эсекьель Понсе — Рейтинг 74

Георгий Джикия — Рейтинг 77

Георгий Мелкадзе — Рейтинг 65

Илья Гапонов — Рейтинг 65

Илья Кутепов — Рейтинг 71

Квинси Промес — Рейтинг 80

Макс Кофрие — Рейтинг 66

Михаил Игнатов — Рейтинг 65

Наиль Умяров — Рейтинг 70

Николай Рассказов — Рейтинг 71

Павел Маслов — Рейтинг 69

Резиуан Мирзов — Рейтинг 71

В ранней версии FIFA 22 Мирзов находится в составе «Спартака».

Роман Зобнин — Рейтинг 78

Самуэль Жиго — Рейтинг 78

Тимур Акмурзин — Рейтинг 53

Виктор Мозес — Рейтинг 78

Йоррит Хендрикс — Рейтинг 74

Зелимхан Бакаев — Рейтинг 74

Мы уже выпустили первые впечатления от FIFA 22 — EA идёт верной дорогой, но со временем разработчики могут вернуть все старые проблемы.

Хочется пожелать FIFA 22 не слушать киберспортсменов, которым она покажется слишком медленной и неповоротливой. В футбольном симуляторе, как бы это абсурдно ни звучало, должно быть больше футбола и меньше танцев с мячом.

Новость по теме FIFA 22 на PS4 и PS5 — чем отличается?

FIFA 22 выходит уже 1 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Как оказалось, несмотря на обещанную технологию HyperMotion, между версиями для консолей уходящего и нового поколений разница оказалась не такой уж и большой.