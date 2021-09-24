Игроки «Спартака» в FIFA 22: близнецы Джикия и Жиго, бородатый Максименко
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Показываем весь состав красно-белых в новой версии футбольного симулятора: внешность и рейтинги.
Мы уже показывали, как в FIFA 22 представили игроков сборной России, а теперь пришло время московского «Спартака».
Андрей Ещенко — Рейтинг 70
Александр Ломовицкий — Рейтинг 66
Александр Максименко — Рейтинг 74
Александр Селихов — Рейтинг 72
Александр Соболев — Рейтинг 75
Артём Поплевченков — Рейтинг 52
Артём Ребров — Рейтинг 70
Айртон — Рейтинг 75
Дмитрий Маркитесов — Рейтинг 56
Джордан Ларссон — Рейтинг 77
Эсекьель Понсе — Рейтинг 74
Георгий Джикия — Рейтинг 77
Георгий Мелкадзе — Рейтинг 65
Илья Гапонов — Рейтинг 65
Илья Кутепов — Рейтинг 71
Квинси Промес — Рейтинг 80
Макс Кофрие — Рейтинг 66
Михаил Игнатов — Рейтинг 65
Наиль Умяров — Рейтинг 70
Николай Рассказов — Рейтинг 71
Павел Маслов — Рейтинг 69
Резиуан Мирзов — Рейтинг 71
В ранней версии FIFA 22 Мирзов находится в составе «Спартака».
Роман Зобнин — Рейтинг 78
Самуэль Жиго — Рейтинг 78
Тимур Акмурзин — Рейтинг 53
Виктор Мозес — Рейтинг 78
Йоррит Хендрикс — Рейтинг 74
Зелимхан Бакаев — Рейтинг 74
Мы уже выпустили первые впечатления от FIFA 22 — EA идёт верной дорогой, но со временем разработчики могут вернуть все старые проблемы.
Хочется пожелать FIFA 22 не слушать киберспортсменов, которым она покажется слишком медленной и неповоротливой. В футбольном симуляторе, как бы это абсурдно ни звучало, должно быть больше футбола и меньше танцев с мячом.
Новость по темеFIFA 22 на PS4 и PS5 — чем отличается?
FIFA 22 выходит уже 1 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Как оказалось, несмотря на обещанную технологию HyperMotion, между версиями для консолей уходящего и нового поколений разница оказалась не такой уж и большой.
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