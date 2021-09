5 худших фильмов по играм, от Mortal Kombat до DOOM

Фильмы по видеоиграм обладают крайне неоднозначной репутацией. На одну неплохую картину приходится десяток несмотрибельного треша, в котором узнать первоисточник практически невозможно. За долгие годы Голливуд попробовал по-разному обступить известные тайтлы, но за редким исключением успеха это не приносило.

Но даже в этой массе дурного кино встречаются настолько неудачные экранизации, что глядя на них думаешь: «Как такое вообще могли снять?». На них не действует правило «Настолько плохо, что даже хорошо». В этом материале мы собрали для вас пять фильмов по играм, которые лучше бы вообще не выходили.

«Doom: Аннигиляция»

После удачного перезапуска Doom в 2016 году студия Universal вспомнила, что срок действия прав на экранизацию вселенной заканчивается. Компания решила убить одним ударом сразу двух зайцев: снять фильм, тем самым продлив действие прав, и навариться на продаже физических носителей. Поскольку денег под это дело выделили мало, его выпустили сразу на DVD, обойдясь без широкого проката. О качестве конечного продукта думали в последнюю очередь.

Первую экранизацию культовой игры принято ругать за невыразительный сюжет, дешёвые декорации и ужасную актёрскую игру. В «Аннигиляции» все эти недостатки помножили в несколько раз, выдав картину уровня низкобюджетных Sci-Fi-сериалов прошлого века.

В творении 2019 года каждый кадр кричит о дешевизне происходящего: пластмассовые декорации, плохие спецэффекты, малоизвестные актёры. Сценаристы словно вдохновлялись словами Джона Кармака: «Сюжет в игре – как сюжет в порно: должен быть, но совершенно неважен».

Местные персонажи – это просто болванчики, выполняющие заданные режиссёром функции и тараторящие бессвязные и пустые диалоги. Единственное, чем запоминается фильм – различными пасхалками и отсылками, коих тут очень много. У предыдущего проекта были хотя бы Карл Урбан и Дуэйн Джонсон, а также минутная сцена с видом от первого лица.

«Doom: Аннигиляция» – бездушная калька по известной франшизе, слепленная на коленке, ни капельки не передающая атмосферу оригинала.

«Супербратья Марио»

Когда Голливуд решил взяться за экранизацию видеоигр, первым на заклание отправился главный хит той эпохи – Super Mario Bros. Получившийся фильм обрёл культовый статус, но только с огромным знаком минус.

Авторы хотели продемонстрировать собственную версию спасения принцессы двумя братьями-водопроводчиками, но так и не поняли, как работать с таким материалом. Вместо аккуратного переноса на экраны первоисточник оказался перелопачен до неузнаваемости, да так, что о самой игре напоминали только главные герои.

Кстати, за все 104 минуты имена Марио и Луиджи не прозвучали ни разу. Действие происходило в Бруклине и подземном Динохэттене, а место противников заняли странного вида рептилоиды. Подчёркивалось всё это безумие бредовым сюжетом, нелепым даже по меркам шоу с детским рейтингом. Спасти от кассового провала не помогло ни громкое название, ни именитый каст.

Спустя годы многие актеры и режиссёр отзывались о данной работе как о «худшей в своей карьере». И с такой характеристикой сложно не согласиться.

BloodRayne

«Сексуальная девушка-полувампир острыми клинками истребляет нацистов». Казалось бы, с таким синопсисом можно снять крепкий боевик уровня «Другого мира» с Кейт Бекинсейл. Но только не тогда, когда за дело берётся одиозный Уве Болл.

Во время работы над «Бладрейн», режиссёр в очередной раз перелопатил оригинальную игру, изменив всё до неузнаваемости. Конечный результат больше походил на неудачную порнопародию, нежели серьёзный фильм с намёком на хоррор и саспенс. Сюжет превратился в череду слабосвязанных друг с другом эпизодов, наполненных деревянной актёрской игрой и глупыми диалогами.

Действия персонажей лишены какой-либо логики, а линии героев не получили развития и просто оборвались на самом интересном. Сами события перенеслись в средневековую Румынию, где главная героиня расправлялась с врагами с особой жестокостью. Плохо поставленные бои чередовались со странными постельными сценами. Неудивительно, что всех стараний Кристаны Локен, Майкла Мэдсена, Билли Зейна, Мишель Родригез и Бена Кингсли не хватило, чтобы вытянуть этот откровенный треш.

Провал картины не остановил Уве Болла, который затем снял ещё два продолжения про Кровавую Рейн. Правда, выходили они сразу на носителях, поэтому увидеть их смогло ещё меньше народу.

«Один в темноте»

В своё время Alone in the Dark полюбилась многим игрокам за счёт хоррор-составляющей. Крепкий мистический сюжет и нескучный главный герой превращали прохождение в затягивающее занятие. Фактически игра стала прародителем жанра survival horror наравне с Resident Evil, оказав огромное влияние на индустрию. Но проекту не повезло с экранизацией – за киноадаптацию «Одного в темноте» взялся всё тот же Уве Болл, с ожидаемо печальным исходом.

Коротко о фильме можно сказать так: слово «ужас» здесь обозначает не жанровую принадлежность, а происходящее на экране действо. Немецкий режиссёр снова сумел не оставить от оригинала камня на камне, полностью растеряв оригинальную атмосферу мистического ужастика. Картина превратилась в боевик категории «B», в котором персонажи Кристиана Слейтера и Тары Рид смотрелись довольно нелепо. Дополнялось всё дешёвой компьютерной графикой и плохими экшен-эпизодами.

«Один в темноте» – тот случай, когда авторы абсолютно не поняли суть первоисточника. По итогу с игровой серией это творение роднили только название и несколько героев.

«Смертельная битва 2: Истребление»

Кассовый успех «Смертельной битвы» стал неожиданностью. У Пола Андерсона получилось снять достойное полотно с эффектными драками и культовыми персонажами. Обычно после такого студии сразу анонсируют продолжение и увеличивают бюджет, чтобы показать более масштабные события. Но производство «Истребления» с самого начала преследовали проблемы.

По соглашению с владельцами прав, компания New Line Cinema была обязана выпустить сиквел в течение двух лет после выхода первой части. Желание уложиться в нужный срок породило спешку в написании сценария и начале работ. К тому моменту некоторые актёры уже подписались на другие проекты и не могли присоединиться к съёмкам. Другим же не понравился представленный сценарий, названный Линденом Эшби «мусором». Именно поэтому Джонни Кейдж погиб в начале.

В результате снятое впопыхах произведение провалилось и стало завсегдатаем различных топов худших фильмов. Сюжет картины просто расползался по швам, а пустые и глупые разговоры ни о чём, превращали происходящее в настоящий фарс. Множество персонажей, да ещё странно изображённых, были впихнуты в повествование кое-как и никак не использовались. Спецэффекты выглядели плохо даже по меркам 1997 года.

Ужасное качество экранизации особенно заметно на фоне успешной «Смертельной битвы». Кассовый провал привел к отмене третьей части, на которую уже успели подписать большинство актёров из оригинального фильма. Следующей ленты по вселенной пришлось ждать долгие 24 года.

Несмотря на дурную репутацию, фильмы по играм продолжат выходить. И среди них совершенно точно будут попадаться откровенно провальные проекты. Остаётся надеяться, что указанные в этом тексте фильмы станут хорошим примером для других, как делать не следует.