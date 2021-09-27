Тест. Угадай футболиста по его внешности в FIFA 22

Внешность футболистов в FIFA 22 — ещё одна тема для обсуждения. После их характеристик, естественно. Когда в игре свыше тысячи игроков, трудно рассчитывать на то, что все из них будут в точности повторять свои реальные копии. При этом история повторяется из раза в раз.

Одним игрокам везёт, их внешность прорисовывают досконально. Другим — не очень: за программистов это делает искусственный интеллект. Посмотрите на игроков сборной России в нашей предыдущей теме про FIFA 22 — много ли футболистов вы бы смогли узнать без рассекречивания имён и фамилий?

В этом тесте мы предлагаем проверить, насколько вы сообразительны: сможете ли вы узнать не самых звёздных игроков по их виртуальным копиям? Без очевидных вариантов не обошлось.