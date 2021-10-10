6 героев фильмов Marvel, которые давно заслужили свою игру

Почему Человек-паук и Росомаха достойны отдельных игр, а Доктор Стрэндж и Ник Фьюри — нет?

Уже много лет киновселенная Marvel задаёт тренды в киноиндустрии. Мировые звёзды мечтают заполучить роль очередного «героя в трико», а миллионы зрителей заучивают имена персонажей, ранее известных только заядлым гикам. Неудачные попытки конкурентов повторить формулу лишь подчёркивают успех творения Кевина Файги. После подобного триумфа экспансия бренда в другие медиа, в том числе и видеоигры, оставалась вопросом времени. Благодаря огромному числу узнаваемых и популярных супергероев студиям действительно есть где развернуться.

Однако в составе героев Marvel действует правило «все равны, но некоторые равнее». И пока про дружелюбного соседа Человека-паука или харизматичного Росомаху анонсируют очередные игры, другие персонажи так и прозябают в тени. А ведь многие из них заслуживают собственную игру не меньше остальных. О шести подобных героях — в данном материале.

Ник Фьюри

Персонаж Сэмюэла Л. Джексона проходит красной нитью практически через все фильмы вселенной. Глава «ЩИТа» настолько полюбился поклонникам, что ради него совершили прежде немыслимое – поменяли комиксовый канон. А ведь сейчас никто и не вспомнит, что первоначально на роль рассматривался Джордж Клуни.

Отсутствие суперспособностей Ник Фьюри компенсирует хладнокровием, лидерскими качествами, боевой выучкой, тактическим мышлением и умением манипулировать окружающими. Даже на руководящей должности агент не растерял своих полевых навыков. Потому богатая на события биография вполне может стать основой для хорошего экшена в духе Splinter Cell.

Сконцентрировавшись на молодых годах героя, когда Ник ещё был обычным оперативником, сценаристы лучше раскроют его мотивы и характер, превратив в по-настоящему глубокую личность. Ведь увидеть в деле будущего собирателя «Мстителей» дорогого стоит, поскольку Фьюри добился хорошего положения в организации точно не за красивый глаз. А чтобы всё действие не превратилось в простую мешанину шпионских эпизодов, сюжет можно разбавить философскими вопросами из разряда: «Каково это – жить на одной планете с супергероями».

Соколиный глаз

В наши дни в видеоиграх заметно снизилась любовь к луку со стрелами. Но это не значит, что экшен в честь главного стрелка Marvel будет априори неинтересен. Клинт Бартон хоть и находится в команде на вторых ролях, но своей историей и верностью к делу полностью заслуживает собственное произведение.

Посудите сами: Соколиный Глаз долгое время числился оперативником «ЩИТа», пребывая там далеко не на последних ролях. Бартон не только комиксовый аналог Леголаса, но и отличный боец ближнего боя, явно наделённый шпионскими навыками. Его прошлое, скрытое под грифом «секретно», наверняка богато невероятными происшествиями и опасными операциями.

Благодаря этому на выходе может получиться отличное сочетание задорного боевика в стилистике Far Cry и шпионского приключения. Бодрый экшен, перемешанный со стелс-сегментами, звучит как завязка очень неплохого геймплея.

Чёрная пантера

Смерть Чедвика Боузмана не позволила Т'Чалле как следует раскрыться в рамках киновселенной Marvel. Один сольник и несколько появлений в других картинах оставили ощущение недосказанности. Этот пробел вполне может устранить хорошая видеоигра, посвящённая приключениям правителя Ваканды.

В первую очередь такой проект будет интересен своим сеттингом. Вымышленная африканская страна, изолированная от остального мира, до сих пор остаётся загадкой. Королевство насыщено сложными технологиями, которые недоступны остальному миру, а местные жители чтут и уважают природу. Игроки наверняка оценят местные красоты, познакомятся с необычными обитателями и познают самобытную культуру коренных народов.

Толковые разработчики наверняка сумеют реализовать разнообразный геймплей, основанный на костюме Чёрной пантеры. Ведь по уровню заложенных умений и встроенных штучек эта броня точно не уступит знаменитому бэткостюму. Наверняка важную роль сыграют способности вибраниума – редкого металла, добываемого только в Ваканде.

Хороших сюжетов про Т'Чаллу в комиксах достаточно. Но почти наверняка игровой сценарий будет строиться вокруг борьбы за власть, ведь это даст главную причину вдоль и поперёк исследовать столь таинственное государство.

Танос

Безумный Титан выступил главным противником предыдущей фазы киновселенной, став достойным соперником для всех супергероев Земли. Руководствуясь своеобразной логикой, антагонист сумел собрать все Камни бесконечности и воплотить в действительность грандиозный план. В фильмах персонаж предстал злодеем с антигеройским налётом, который готов на крайне жестокие поступки ради своих целей.

Но что, если поменять перспективу и взглянуть на ситуацию под другим углом? Например, выпустить видеоигру, где все события будут показаны со стороны самого Таноса. Тайтл, где, сторону добра представляет именно Безумный Титан, а Мстители – злодеи, которые пытаются помешать спасению Вселенной.

Подобный сценарий можно реализовать почти в любом жанре: экшен, приключение, RPG и даже квест. Но любопытнее всего выглядит стратегия по мотивам, где игроку предстоит управлять армией пришельцев Читаури, заниматься поисками артефактов, захватывать и разорять различные планеты.

В конце концов, не так много хороших игр, где геймерам позволяют играть за злодея.

Человек-муравей

Комиксовая биография Человека-муравья всё ещё непомерно богаче киношной. Если на страницах комиксов герой занимается серьёзными вещами, то две картины студии Marvel воспринимаются весёлыми филлерами. А ведь необычные способности Скота Лэнга или Хэнка Пима могут стать основой для очень любопытного проекта.

Просто представьте, насколько затягивающим получится изучение квантового мира, где всё не так, как мы привыкли. А какой простор открывается для игровых механик. Уровни, заполненные препятствиями и головоломками, чьё решение завязано на манипуляциях с размерами. Задания, которые можно пройти как по стелсу, уменьшившись до микроба, так и лобовой атакой, вырастая до Кинг-Конга. Возможность эффектно расправляться с противником, забравшись ему в ухо и увеличившись. И это далеко не полный перечень всего интересного, что можно добавить в такую игру.

Доктор Стрэндж

Сразу после выхода фильма «Доктор Стрэндж» стало понятно, что у Тони Старка появился достойный конкурент. Но картина Скотта Дерриксона в первую очередь привлекала не игрой Бенедикта Камбербэтча, а завораживающими видами магии. Сворачивающиеся города, стильный плащ, порталы, пасы рукой – всё это смотрелось крайне необычно и интересно.

Безусловно, перенести такое волшебство в плоскость игровых механик крайне сложно. Но после ухода старой гвардии Верховный Маг Земли стал слишком важной фигурой для киновселенной. Поэтому сложно представить, что какой-нибудь издатель рано или поздно не рискнёт взяться за нечто подобное.

Безусловно, перечень героев, достойных собственных игр, не ограничивается описанной шестёркой. Если у вас есть свои кандидаты — делитесь ими в комментариях.