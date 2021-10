Лазерный пони. 8 самых необычных видов оружия в играх

Видеоигры – идеальная площадка, где можно придумать нестандартное вооружение. Привычные всем автоматы или снайперские винтовки неинтересны, ведь мы можем насмотреться на них в фильмах. А вот когда главные герои какого-нибудь экшена орудуют чем-то необычным, это интересно. Например, используют фанатские пальцы или живого единорога.

Порой в играх встречаются крайне необычные экземпляры. И нет, это не монтировка Гордона Фримана из Half-Life или выкидной клинок Эцио Аудиторе из Assassin's Creed. Ведь всё это вполне можно найти в реальности, если взять монтировку в гараже и приделать нож с механизмом на запястье. Мы говорим о чём-то совершенно диком.

Мистер Тутс из Red Faction: Armageddon

Несмотря на всю серьёзность происходящего на красной планете, авторы серии Red Faction не постеснялись блеснуть перед игроками чувством юмора. Ближе к финалу Armageddon главный герой находит специальное оружие, сеющее вокруг хаос и разрушения.

Одного точного попадания хватает, чтобы разложить противника на молекулы. Его необычность кроется во внешнем виде. Выглядит оно словно сбежавший из My Little Pony сказочный единорог. Стрельба также осуществляется весьма оригинальным образом: из пятой точки вырываются смертоносные пучки радуги. Судя по выражению лица животного в момент выстрела, приятного в процессе мало.

Перчатка футбольного фаната из Dead Space

Во второй части космического хоррора встречается одна из самых неординарных задумок в серии. После прохождения игры на сложности «Хардкор» в арсенале игроков появляется сюрприз – поролоновая перчатка футбольного фаната. Ручная пушка обладает бесконечным боезапасом и наделена невероятной мощью: все виды некроморфов и даже боссы разлетаются с пары попаданий.

Комичности ситуации добавляет озвучка каждого выстрела Айзеком Кларком: «Пиу-пиу» и «Пиф-паф». Это удивительное сочетание смертоносности, нелепости и абсурда отлично разбавляет мрачную атмосферу космической станции.

Голова коровы и дикий барсук из серии Postal

Когда в одном предложении упоминаются слова «Postal» и «оружие», сразу вспоминается кошка, которую используют в качестве глушителя. Но это далеко не самое странное, что встречается в арсенале Чувака. Например, здесь вместо гранаты во врагов бросают коровью голову, заражённую сибирской язвой. Ядовитое оранжевое облако наносит сильный урон по окружающим. Если выстрелить в «снаряд», то он разлетится на мелкие куски, увеличивая площадь поражения.

Не менее эффективно действует бензопила-барсук. Оно не требует ни бензина, ни электричества. Достаточно зафиксировать животное особым механизмом, а затем натравить на выбранную жертву. Живым от мощных когтей и зубов не уйдёт никто.

Фламинго из Prince of Persia: Warrior Within

Похоже, авторы Warrior Within очень вдохновились American McGee's Alice. Иначе как объяснить, что они решили добавить оттуда один из видов оружия – Фламинго? Для поиска пасхалки придётся приложить усилия.

На локации «Садовый зал», преследуя главного героя в настоящем, хранитель потока времени Дахака проламывает одну из стен. Уйдя от погони, игрок должен вернуться обратно, пройти в скрытую лазейку и проделать другие манипуляции. Несмотря на довольно забавный вид, красивая птица уничтожает почти любого противника с первого раза. Кстати, на разных уровнях можно найти другие бонусные предметы, например, хоккейную клюшку, плюшевого медведя или белую перчатку.

Банка с вареньем из Xenus: Точка кипения

Могли ли вы представить, что банка с вареньем – грозное оружие? А студия Deep Shadows смогла. Главному герою достаточно метнуть «гранату» во врагов – и через несколько секунд на сладкий запах слетится рой агрессивных и голодных насекомых.

В этот момент важно держать социальную дистанцию, поскольку пчёлы не различают «своих» и «чужих», атакуя всех по площади. Купить заготовку на зиму можно у местных старушек, хотя иногда оно падает с трупов. Получилось весьма неплохо. Главное: не показывать родителям и бабушкам, а то претензий за напрасную растрату заготовки не избежать.

Акуломёт из Armed and Dangerous

Творение студии Planet Moon Studios создавалось как одна большая пародия на прочие видеоигры и крутые боевики. По задумке разработчиков, игроки должны были развлекать себя сами, а помогал им в этом разнообразный арсенал. Среди гравитационных устройств и портативных чёрных дыр заметно выделялся «Акуломёт».

Винтовка стреляла настоящими акулами, которые незаметно подкрадывались к жертве под землёй. Добравшись до нужной точки, хищники резко выбрасывались вверх и пожирали несчастных. Никакая поверхность не могла защитить от внезапного нападения. Главному герою даже целиться особо не приходилось, поскольку хватало простого наведения на цель и нажатия на спуск. Возможно, именно отсюда студия The Asylum черпала вдохновение, снимая фильм «Песчаные акулы».

Спустя годы Armed and Dangerous забылась, а вот «Акуломёт» до сих пор жив и здравствует в памяти людей, но только в качестве пасхалки в Saints Row: The Third. Кстати, о «Святых»…

Весь арсенал Saints Row

Серия Saints Row проделала большой путь от «ещё одного клона GTA» до игры с собственным уникальным стилем. На смену серьёзности и реалистичности пришли абсурд, безумие и гротеск происходящего. Перемена курса сказалась и на арсенале, заполненном необычными видами оружия на любой вкус и цвет.

Хотите заставить всю округу плясать под зажигательный дабстеп? Просто включите дабстеп-пушку. Желаете унизить противника? Вот вам ракетница и пистолет-пулемёт, что стреляют осьминогами и лягушками соответственно. Предпочитаете ближний бой? Держите пенетратор – огромное и гибкое дилдо с ручкой от бейсбольной биты. Устали ходить пешком? Просто усаживайтесь в креслогеддон. Нет, это не название серии какого-нибудь мультсериала, а кресло, из которого торчат два минигана. Расправляется с любыми врагами на ура. И подобного сумасшедшего добра в Saints Row хватает с избытком.

Cluckshot из Gears of War 3

Каждая секунда в «Шестернях войны» словно говорит: «У нас всё серьёзно, сурово и жестоко». Но даже в этом брутальном мире нашлось место для шуток. Так, в паре эпизодов авторы вручают главному герою золотого петуха и отправляют уничтожать пришельцев.

Стреляет «пушка» соответствующими снарядами – взрывными цыплятами. Есть у оружия и другая итерация, представленная в виде обычного гранатомёта, но стреляющего теми же боеприпасами. Получилось забавно, нелепо и эффективно. Жаль, что насладиться петухом долго не получится.