Альтернативные концовки в играх — кому они нужны и как работают?

Каждая студия желает завлечь геймеров своей игрой. Для этого авторы искусственно растягивают прохождение, наполняют локации разнообразным контентом и всецело поощряют выбивание платины.
Но встречается и другой подход, когда разработчики осознанно добавляют возможность досрочно завершить прохождение. При этом для получения такой концовки необязательно относиться к числу спидраннеров. Так для чего авторы добавляют в свои проекты такую фишку? В этом и не только разобрались в этом тексте.
Секретная концовка становится наградой
Чаще всего разработчики добавляют секретную концовку как поощрение для любознательного геймера. Такие появились ещё со времён NES, а затем перекочевали в более современные релизы.
В Contra: Hard Corps на уровне «Свалка» вместо прямого похода к боссу нужно подняться по стене наверх и принять предложение таинственного человека в шляпе. Главный герой попадёт на арену, где сразится с тремя разными боссами. После победы над чудовищами игрока забрасывает во временной портал, который перемещает того на миллионы лет назад. Через какое-то время тот становится лидером местного племени обезьян, обзаводится эффектным рогатым шлемом и влюблённой принцессой.
Сюда же относится прохождение в The Witness. Тут всё построено вокруг головоломок разной степени сложности. Если шевелить серым веществом не хочется, то вместо выполнения заданий можно отправиться в другом направлении.
В определённой точке из лучей солнца нужно создать аналог местной загадки. После успешного решения откроется дверь, ведущая в красивые апартаменты, а затем – в систему пещер и туннелей. После пройденного пути запускается шуточный ролик. Выясняется, что вся игра – это сон человека под капельницей. Неизвестный немного бродит по квартире, готовит себе кофе, а затем просто заваливается спать.
Секретная концовка за упорство
Другая категория досрочных концовок напрямую завязана на умениях и терпении играющего. Если геймер обладает достаточным скиллом, то он может пройти игру раньше положенного времени. Правда, в этом случае придётся пропустить весь сюжет, потому пробовать такое рекомендуется только после ознакомления со всей историей.
В The Legend of Zelda: Breath of the Wild игроку с самого начала предоставляется полная свобода передвижения. И ничто не мешает Линку сразу направиться в замок Хайрула и сразиться с антагонистом Ганоном. Безусловно, с низким уровнем без прокачки и без помощи союзников победить грозного врага очень сложно. Но при верно распределённых навыках и прямых руках всё прохождение Breath of the Wild займёт около часа реального времени. Но да, для этого нужно быть невероятно рукастым.
Другой известный пример подобного подхода – Devil May Cry 5. В прологе слэшера Неро сталкивается с Уризеном. Поскольку финал закольцовывает историю пятой части, то логично, что победа над злодеем в начале приводит к отмене вторжения нечисти и ранней концовке.
Схватка с владыкой демонов крайне сложная и затрудняется стартовой слабостью героя. Но при должном подходе убить антагониста очень даже возможно, а с учетом бонусов, выдаваемых после прохождения всей игры, и даже относительно легко. В результате получится классический финал в виде «И жили все герои долго и счастливо».
Концовка может предложить логичный финал, о котором подумает любой
Третья категория досрочных концовок становится возможной благодаря большой вариативности игры. Зачастую они не дают настоящего финала, поскольку геймер так и не достигает поставленной цели и выглядят любопытным ответвлением.
Приблизительно в середине новой Prey (2017) у главного героя появляется шанс сбежать с «Талос-1». В комнате Алекса Моргана лежит ключ запуска одной из немногих пригодных к работе спасательных капсул. Спокойно заняв место в челноке, Морган улетает куда подальше, оставляя весь персонал космической станции на растерзание тифонам, а разочарованный старший брат будет укорять беглеца в трусости.
Такой финал выглядит логично, ведь если закрыть человека в замкнутом пространстве с опасными пришельцами, убивающими без всякого сожаления, то он точно захочет сбежать оттуда. Правда, финальные кадры указывают на то, что всё это было неудачной симуляцией.
Аналогичным образом быстрые концовки в четвёртой и пятой Far Cry выглядят наиболее правдоподобными. Если Аджай Гейл просто дождётся «друга» семьи во дворце Пейган Мина, то антагонист сам поможет развеять прах матери. В пятой части главному герою достаточно не арестовывать Иосифа Сида, ведь всем понятно, что малочисленному отряду не устоять против толпы фанатиков.
Примеры необычных концовок
В «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» глобальная цель сформулирована чётко и ясно: убить Стрелка. Цепочка событий приводит к итоговой развилке, на которой Меченый либо присоединяется к проекту «О-Сознание», либо уничтожает капсулы с его участниками. Но незадолго до этого герой сталкивается с загадочным «Исполнителем желаний». В зависимости от деталей прохождения игрок получает одну из пяти ложных концовок. Хотя до настоящего финала остаётся совсем немного, это позволяет закончить игру раньше положенного.
Схожим образом сработали авторы GTA 5. В конце перед Франклином встанет выбор: убить Тревора или Майкла. При любом исходе получится грустная и довольно нелогичная развязка, сопровождаемая короткими геймплейными эпизодами. Полноценная финальная миссия запустится только в случае, если троица объединится и выступит против общего врага.
В Saints Row 4 ранний исход замаскирован под одну из сюжетных развилок. Инопланетный захватчик Зиньяк предлагает главному герою пожертвовать собой ради спасения всего человечества. Если согласиться и пройти в соответствующую дверь, то Президента ожидает неминуемая смерть и финальные титры.
Когда альтернативная концовка — всегда плохая
В отдельную категорию можно выделить те концовки, которые приводят строго к плохому финалу. Таким способом студии словно «наказывают» игроков за нежелание проходить игру целиком. Есть целая россыпь примеров.
- В The Matrix: Path of Neo и We Happy Few достаточно принять нужную таблетку, чтобы и дальше оставаться в мире иллюзий и неведении.
- В «Мор» персонаж умрёт из-за подхваченной болезни, если не выполнить задание первого дня за Бакалавра.
- В Tyranny в качестве Вершителя необходимо произнести Эдикт Казни и ничего не предпринимать целую неделю. По итогу все находящиеся в Долине умрут.
- В Return of the Obra Dinn достаточно заполнить пару страниц и уплыть обратно. История останется неизвестной, а компания – явно недовольной.
В первых двух Fallout авторы настолько заморочились с проработкой вселенной, что досрочное завершение воспринималось как само собой разумеющееся. Главный герой может перейти на сторону Создателя супермутантов и раскрыть местоположение Убежища, тем самым обрекая его жителей. Аналогичный конец встретится, если персонаж сломается под пытками лейтенанта Лу. А если слишком затянуть с поисками водяного чипа, то все умрут от жажды. В случае смерти героя от лучевой болезни игра завершится некрологом.
Досрочные концовки служат неплохой отдушиной для разработчиков и игроков, хоть и не позволяют сполна насладиться историей. Первые получают возможность добавить те идеи, которые выбиваются из основного повествования, а вторые наслаждаются ещё одним способом завершить прохождение.
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