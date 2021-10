Альтернативные концовки в играх — кому они нужны и как работают?

Каждая студия желает завлечь геймеров своей игрой. Для этого авторы искусственно растягивают прохождение, наполняют локации разнообразным контентом и всецело поощряют выбивание платины.

Но встречается и другой подход, когда разработчики осознанно добавляют возможность досрочно завершить прохождение. При этом для получения такой концовки необязательно относиться к числу спидраннеров. Так для чего авторы добавляют в свои проекты такую фишку? В этом и не только разобрались в этом тексте.

Секретная концовка становится наградой

Чаще всего разработчики добавляют секретную концовку как поощрение для любознательного геймера. Такие появились ещё со времён NES, а затем перекочевали в более современные релизы.

В Contra: Hard Corps на уровне «Свалка» вместо прямого похода к боссу нужно подняться по стене наверх и принять предложение таинственного человека в шляпе. Главный герой попадёт на арену, где сразится с тремя разными боссами. После победы над чудовищами игрока забрасывает во временной портал, который перемещает того на миллионы лет назад. Через какое-то время тот становится лидером местного племени обезьян, обзаводится эффектным рогатым шлемом и влюблённой принцессой.

Сюда же относится прохождение в The Witness. Тут всё построено вокруг головоломок разной степени сложности. Если шевелить серым веществом не хочется, то вместо выполнения заданий можно отправиться в другом направлении.

В определённой точке из лучей солнца нужно создать аналог местной загадки. После успешного решения откроется дверь, ведущая в красивые апартаменты, а затем – в систему пещер и туннелей. После пройденного пути запускается шуточный ролик. Выясняется, что вся игра – это сон человека под капельницей. Неизвестный немного бродит по квартире, готовит себе кофе, а затем просто заваливается спать.

Секретная концовка за упорство

Другая категория досрочных концовок напрямую завязана на умениях и терпении играющего. Если геймер обладает достаточным скиллом, то он может пройти игру раньше положенного времени. Правда, в этом случае придётся пропустить весь сюжет, потому пробовать такое рекомендуется только после ознакомления со всей историей.

В The Legend of Zelda: Breath of the Wild игроку с самого начала предоставляется полная свобода передвижения. И ничто не мешает Линку сразу направиться в замок Хайрула и сразиться с антагонистом Ганоном. Безусловно, с низким уровнем без прокачки и без помощи союзников победить грозного врага очень сложно. Но при верно распределённых навыках и прямых руках всё прохождение Breath of the Wild займёт около часа реального времени. Но да, для этого нужно быть невероятно рукастым.

Другой известный пример подобного подхода – Devil May Cry 5. В прологе слэшера Неро сталкивается с Уризеном. Поскольку финал закольцовывает историю пятой части, то логично, что победа над злодеем в начале приводит к отмене вторжения нечисти и ранней концовке.

Схватка с владыкой демонов крайне сложная и затрудняется стартовой слабостью героя. Но при должном подходе убить антагониста очень даже возможно, а с учетом бонусов, выдаваемых после прохождения всей игры, и даже относительно легко. В результате получится классический финал в виде «И жили все герои долго и счастливо».

Концовка может предложить логичный финал, о котором подумает любой

Третья категория досрочных концовок становится возможной благодаря большой вариативности игры. Зачастую они не дают настоящего финала, поскольку геймер так и не достигает поставленной цели и выглядят любопытным ответвлением.

Приблизительно в середине новой Prey (2017) у главного героя появляется шанс сбежать с «Талос-1». В комнате Алекса Моргана лежит ключ запуска одной из немногих пригодных к работе спасательных капсул. Спокойно заняв место в челноке, Морган улетает куда подальше, оставляя весь персонал космической станции на растерзание тифонам, а разочарованный старший брат будет укорять беглеца в трусости.

Такой финал выглядит логично, ведь если закрыть человека в замкнутом пространстве с опасными пришельцами, убивающими без всякого сожаления, то он точно захочет сбежать оттуда. Правда, финальные кадры указывают на то, что всё это было неудачной симуляцией.

Аналогичным образом быстрые концовки в четвёртой и пятой Far Cry выглядят наиболее правдоподобными. Если Аджай Гейл просто дождётся «друга» семьи во дворце Пейган Мина, то антагонист сам поможет развеять прах матери. В пятой части главному герою достаточно не арестовывать Иосифа Сида, ведь всем понятно, что малочисленному отряду не устоять против толпы фанатиков.

Преждевременный финал есть и в Far Cry 6 , но добраться до него можно только спустя несколько часов. У протагониста после первых партизанских сражений появится возможность не идти против местного правительства, а просто уплыть в более спокойную страну. Затем всё местное сопротивление подавят, а герой будет спокойно отдыхать на пляже.

Примеры необычных концовок

В «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» глобальная цель сформулирована чётко и ясно: убить Стрелка. Цепочка событий приводит к итоговой развилке, на которой Меченый либо присоединяется к проекту «О-Сознание», либо уничтожает капсулы с его участниками. Но незадолго до этого герой сталкивается с загадочным «Исполнителем желаний». В зависимости от деталей прохождения игрок получает одну из пяти ложных концовок. Хотя до настоящего финала остаётся совсем немного, это позволяет закончить игру раньше положенного.

Схожим образом сработали авторы GTA 5. В конце перед Франклином встанет выбор: убить Тревора или Майкла. При любом исходе получится грустная и довольно нелогичная развязка, сопровождаемая короткими геймплейными эпизодами. Полноценная финальная миссия запустится только в случае, если троица объединится и выступит против общего врага.

В Saints Row 4 ранний исход замаскирован под одну из сюжетных развилок. Инопланетный захватчик Зиньяк предлагает главному герою пожертвовать собой ради спасения всего человечества. Если согласиться и пройти в соответствующую дверь, то Президента ожидает неминуемая смерть и финальные титры.

Когда альтернативная концовка — всегда плохая

В отдельную категорию можно выделить те концовки, которые приводят строго к плохому финалу. Таким способом студии словно «наказывают» игроков за нежелание проходить игру целиком. Есть целая россыпь примеров.

В The Matrix: Path of Neo и We Happy Few достаточно принять нужную таблетку, чтобы и дальше оставаться в мире иллюзий и неведении.

и достаточно принять нужную таблетку, чтобы и дальше оставаться в мире иллюзий и неведении. В « Мор » персонаж умрёт из-за подхваченной болезни, если не выполнить задание первого дня за Бакалавра.

» персонаж умрёт из-за подхваченной болезни, если не выполнить задание первого дня за Бакалавра. В Tyranny в качестве Вершителя необходимо произнести Эдикт Казни и ничего не предпринимать целую неделю. По итогу все находящиеся в Долине умрут.

в качестве Вершителя необходимо произнести Эдикт Казни и ничего не предпринимать целую неделю. По итогу все находящиеся в Долине умрут. В Return of the Obra Dinn достаточно заполнить пару страниц и уплыть обратно. История останется неизвестной, а компания – явно недовольной.

В первых двух Fallout авторы настолько заморочились с проработкой вселенной, что досрочное завершение воспринималось как само собой разумеющееся. Главный герой может перейти на сторону Создателя супермутантов и раскрыть местоположение Убежища, тем самым обрекая его жителей. Аналогичный конец встретится, если персонаж сломается под пытками лейтенанта Лу. А если слишком затянуть с поисками водяного чипа, то все умрут от жажды. В случае смерти героя от лучевой болезни игра завершится некрологом.

Досрочные концовки служат неплохой отдушиной для разработчиков и игроков, хоть и не позволяют сполна насладиться историей. Первые получают возможность добавить те идеи, которые выбиваются из основного повествования, а вторые наслаждаются ещё одним способом завершить прохождение.