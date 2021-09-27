Обзор FIFA 22. Не революция, но шаг вперёд

Кардинальным образом игра не изменилась, но в ней на удивление приятно проводить время.

Каждую осень любители спортивных симуляторов Electronic Arts ждут перемен. Каждый раз они надеются на чудо. Каждый раз они получают чуть доработанную старую часть. Цикл не прекращается. Типичная история про конвейер и то, как разработчикам важны деньги, а не качество.

Ладно, этим уже никого не удивишь. Давайте просто взглянем на новую FIFA объективно. А изменилось ли что-то в этот раз? Давайте разбираться.

Игровой процесс стал глубже

Первое, за что хочется поблагодарить разработчиков, это за изменившийся геймплей. Когда запускаешь FIFA 22, то уже на уровне подсознания готовишься к разочарованию. Что поделать, привыкли уже. Но к удивлению осознаешь: всё выглядит до боли знакомым, однако ощущения от геймплея получаешь иные.

Как я писал в предыдущем материале, всё может поменяться после релиза игры. Но прямо сейчас в FIFA 22 действительно увлекательно играть. Пропали эти космические скорости с бесконечным спамом финтов. Появились некое подобие тактики, осмысленная игра в пас, вратари перестали пропускать всё, что летит в створ, а вес игроков ощущается отчётливо. Придётся очень постараться, чтобы пробить условного Облака или Нойера — иногда они совершают какие-то безумные сейвы.

И их имбовость становится особенно заметна на самом высоком уровне сложности. Когда играешь против лучших клубов мира и матчи заканчиваются со счетами 2:0, 0:0 и 1:1, наступает радость, а не огорчение. Ведь мы играем в футбол, а не в хоккей.

Теперь виртуального оппонента сложнее обойти

И хотя сам геймплей более размеренный, пасоваться стало намного приятнее. В FIFA 21 было невозможно быстро перемещать мяч, так как сами передачи ощущались медленно. В новой части такой проблемы нет. Пасы и навесы проходят быстро, без каких-либо задержек.

Искусственный интеллект стал увереннее играть в защите. Иными словами — умнее. Теперь боты реже теряют позиции и опускаются очень глубоко. Раскачать защитников финтами? Нет, не в этот раз. Лучше придумать быструю комбинацию через пас, эффективнее будет. Полузащитники активнее подключаются к защите и синхронно перемещаются в центре поля. Открытых зон реально меньше.

Набрать в состав одних сверхбыстрых игроков? Опять же, нет. Пролететь защитные редуты с ветерком всё равно не получится. На первый план здесь выходят габаритные полузащитники и форварды, которые способны хорошо контролировать и держать мяч, а также выбирать удачные позиции. А вот на фланги — пожалуйста, можете их поставить. Не помешают. Ведь забросы — это одна из эффективных тактик против душной и компактной защиты.

Технология HyperMotion не стала прорывом, но без неё играть в FIFA 22 не хочется

В игре на PS5 и Xbox Series появилась технология HyperMotion, которая якобы повышает реалистичность анимаций благодаря оцифровке реального матча и обработке нейросетями. Возможно, более плавные движения – и её заслуга в том числе. Сюда относятся действия футболистов на поле, их взаимодействие друг с другом и анимации первого касания мяча и спринтов.

Но ничего новаторского и революционного в этом плане не произошло. Один из маркетинговых ходов, который, бесспорно, не ощущается лишним, так как при переходе на консоли прошлого поколения и ПК игровой процесс кажется уже не таким цельным и плавным. Некритично, но как минимум неприятно. Видимо, таким образом разработчики мотивируют игроков уходить с пастгена.

Режимы карьеры за игрока и тренера расширили, а Volta — взбодрили

С контентом, как известно, в FIFA проблем никогда не было. Хочешь играть в офлайне? Есть карьера за тренера и игрока. Тем более что оба режима стали ещё круче и интереснее.

В карьере игрока появилась возможность выходить во время матча. В начале пути мы считаемся новичком, и в старых частях нам часто приходилось оставаться в запасе, пока наш рейтинг на тренировках не поднимался до нужной отметки. Теперь мы сможем выходить на поле и без прокачанного рейтинга. Приятно? Бесспорно.

Также была переработана система доверия тренерского штаба. Чтобы прогрессировать, нужно чаще выполнять задания и радовать босса. Ещё появилась система прокачиваемых навыков и перков. Всё очень просто и понятно — растём в уровне, зарабатываем очки и тратим на их приобретение. Что-то похожее было реализовано в NHL 21.

И вкратце — про режим уличного футбола Volta. У него наблюдался застой. Изменения напрашивались, и мы их получили. Авторы разнообразили его аркадными мини-играми. Теперь там можно поиграть (с друзьями или со случайными игроками) в футбольный теннис, волейбол и даже в вышибалы. На этом всё.

Итоги

То, какие изменения мы получили, обнадёживает. Достаточно ли их? Вероятно, нет, но я думаю, что это шаг в правильном направлении. По крайней мере, нет такого разочарования и опустошения, какое было после выхода FIFA 21. Но в то же время нет ощущения, что это прям прорывная игра.

Скорее, чувство, что это старый продукт с изменённым геймплеем. Такой жирный патч, который здорово преображает старые механики и превращает симулятор танцев с мячом в подобие настоящего футбола. Если разработчики оставят всё на своём месте и не станут рушить это патчами, то можно будет смело сказать, что дело сдвинулось с мёртвой точки.