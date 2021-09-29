Обзор Diablo 2: Resurrected – вселенское зло вернулось в новом обличье

Blizzard вытянула козырь в очень подходящий момент. На фоне всех скандалов до релиза наконец-то добралась Diablo 2: Resurrected — ремейк, возможно, самой любимой игры компании.

Говорить об оригинале — занятие довольно глупое. Встретить тех, кто не играл в Diablo 2, крайне трудно, а значимости игры для индустрии мы посвятили отдельный текст. Теперь же попробуем взглянуть на достоинства и недостатки самого переиздания.

Добро пожаловать. Снова

Если вы давно не переигрывали в Diablo 2, но хорошо помните все её детали, то почувствуете себя дома с первых минут игры. Вступительный ролик выглядел шикарно 20 лет назад, а его перерисованная версия отлично смотрится и сегодня. При этом все детали на месте, обошлось почти без вольностей даже в переносе короткого интро.

А стоит оказаться в лагере разбойников, как всё окончательно встает на свои места. Словно разработчики не особо-то и старались что-то поменять. Увиденное полностью совпадает с картинкой, которую хранит память со времен «пузатых» мониторов. Снять розовые очки, впрочем, очень легко: по нажатию специальной клавиши режим изображения меняется на оригинал, и вот тут-то масштаб проделанной работы становится очевидным.

Текстуры травы стали разнообразнее. Модели персонажей выглядят куда более детализировано. На случай сомнений есть возможность приблизить камеру, но это вряд ли понадобится — слишком уж очевидны изменения. При этом под «капотом» остаётся та же самая Diablo 2: все монстры любовно перенесены, герои сохранили свои черты, а нововведения всё чаще идут только в плюс.

Если оставить в стороне не устроивший всех и каждого редизайн амазонки, становится очевидно, что ни о какой цензуре речи не идет вовсе: подземелья под собором буквально залиты кровью и завалены трупами, а встретить обнаженную убитую девушку в цепях так же просто, как и многочисленных демонов, оккупировавших некогда святое место.

Механизмы жестокости

Разработчики постарались перенести оригинал почти без изменений. Порталы в город будут открываться всё так же часто, как и раньше, а число монстров периодически превышает все разумные пределы — память здесь совершенно не подводит. Самым очевидным изменением можно назвать автоподбор золота, да и то по желанию его можно отключить для аутентичности игрового опыта.

Изменения коснулись разве что некоторых элементов интерфейса: при возвращении оригинальной картинки очевидно бросаются в глаза, например, вкладки в дереве навыков, переехавшие справа на более привычное современному игроку место сверху. Кнопка закрытия окна также сместилась на более подходящее место: вместо крупной клавиши «Отмена» где-нибудь в нижнем углу она расположилась сверху справа.

Изменения косметические, но привносят немало удобства в сравнении с оригиналом — всё же за 20 лет в индустрии многое изменилось.

С механиками же ситуация напоминает таковую в недавнем ремейке Demon’s Souls: там разработчики перенесли оригинал без каких-либо изменений, оставив в том числе и отдельные устаревшие моменты. Дошло вплоть до сохранения механики выносливости, которая не очень нравится даже оригинальным девелоперам — всё в угоду прежним впечатлениям. И это, в общем-то, неплохо: игра прекрасно себя чувствует и 20 лет спустя. Зачем ломать то, что и так работает?

Мелкие детали

И всё же некоторые правки есть. Темнота стала куда гуще, чем в оригинале, напоминая о мрачных подземельях из первой части. Некоторые монстры стали более выразительными, увеличенная детализация подарила им уникальный облик.

Правки коснулись и звукового сопровождения. На счастье, речь идёт не о каких-то глобальных изменениях: звуки телепортации, выпадающего лута и сортировка зелий в инвентаре звучат аналогично первоисточнику. А вот баланс хорошо переработали: те же шаги в пустыне больше не звучат громче музыки. Ощущения стали куда более натуральными при полном сохранении общих ощущений от игры, за что разработчикам отдельное спасибо. Ведь чаще всего именно такие малозаметные детали и меняют общее ощущение от процесса.

Что действительно важно — это переработка сетевой составляющей, которая стала куда дружелюбнее по отношению к игроку. Пока, к сожалению, в теории: состояние серверов и возвращение «настоящего зла» в виде ошибки 37 никуда не делось. В отдельных случаях игроки жалуются на полную блокировку аккаунтов без возможности зайти как за ранее созданных, так и за новых персонажей.

Новый мир

Наиболее очевидное изменение коснулось управления на геймпаде. Большинство игроков на ПК вряд ли увидит переработанный интерфейс, но на нём хочется остановиться отдельно. На клавиши можно привязать до 12 различных навыков, что в большинстве случаев кажется чрезмерным. Однако это позволяет с комфортом почувствовать себя каждому — даже любителям серьезных экспериментов. По большей части, управление не вызывает нареканий, но есть пара моментов, откровенно демонстрирующих факт, что игра создавалась без оглядки на консоли.

Самый очевидный — инвентарь. Перекладка предметов в ячеистом инвентаре требует значительно больше усилий, чем с помощью мыши, а автоматическая раскладка далеко не всегда даёт желаемый результат. Приходится всё равно вмешиваться и вносить те или иные правки.

Бойцы ближнего боя периодически сталкиваются с совсем смешной проблемой: клавиша стандартной атаки также отвечает за подбор предметов, и при переполненном инвентаре какой-нибудь случайный лук или меч могут застопорить атаку. Герой просто будет снова и снова пытаться поднять предмет, лежащий прямо перед ним.

Немного о грустном

В целом впечатления от ремейка более чем положительные: графика радует глаз, геймплей ощущается ровно так же, как и 20 лет назад. Казалось бы, остается только радоваться, но… игру портят баги.

О потере прогресса, накопленных денег или доступа к персонажу не рассказал только ленивый. Из-за нестабильности серверов монстры и герои могут «телепортироваться» как при очень высоком пинге, что сильно мешает удобству. Наконец, музыка при загрузке нередко «заедает» и звучит попросту чудовищно, что, увы, сильно сказывается на ощущениях.

Ещё один камень — в огород локализаторов. Местами отдельные фразы и выбор слов крайне удивляет: начиная от «асфиксического газа» и заканчивая «разматывателями» и «зомбяковой головой». При этом хочется отметить, что игра, в отличие от оригинала, получила не только текстовый перевод, но и полную русскую озвучку.

И все же Diablo 2: Resurrected хочется, скорее, хвалить, нежели ругать. Почти во всём видна настоящая любовь разработчиков как к наследию оригинала, так и к уже собственному произведению. Полное отсутствие компромиссов (вплоть до увеличения мерзких и гротескных деталей), тщательное и доскональное следование канону, сведённое к минимуму количество отсебятины — разработчиков за такое хочется носить на руках. Особенно после чудовищного провала в виде Warcraft 3: Reforged. Blizzard пусть и не совсем уверенно, но пытается вернуть утраченное доверие игроков, и Resurrected кажется отличным шагом на этом пути.