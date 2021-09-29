Удаление арестованного игрока «Манчестер Сити» из FIFA 22 и бан GTA 6 / Чемп.NEWS

В юбилейном десятом выпуске наших видеоновостей рассказываем, почему из FIFA 22 удалили игрока Бенжамена Менди из клуба «Манчестер Сити», как поклонники Grand Theft Auto продумали обход бана на YouTube-канале Rockstar Games и причём здесь GTA 6 и GTA 5+1? А также делимся подробностями октябрьского релиза Resident Evil 4 для Oculus Quest 2 и новой внешности Элой из Horizon Forbidden West.

Десятый выпуск Чемп.NEWS. Приятного просмотра, включите звук

Главное из десятого выпуска «Чемп.News»

Впечатления от VR-версии Resident Evil 4.

Новый исторический рекорд игровой консоли PS5.

Activision Blizzard и выплаты компенсации сотрудникам.

Как New World от Amazon покоряет Steam и Twitch.

И многое другое.

Наш текст про игру New World, одну из главных западных MMORPG последних лет, доступен по этой ссылке. Текстовый обзор FIFA 22 также доступен по этой ссылке. Как и всегда, вы найдёте актуальные видео на YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на сайте.