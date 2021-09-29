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Арест футболиста из «Манчестер Сити», удаление комментариев про GTA 6, исторический рекорд PS5 и релиз New World в Steam

Удаление арестованного игрока «Манчестер Сити» из FIFA 22 и бан GTA 6 / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Чемп.NEWS
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Неприятности «горожанина» Бенжамена Менди, новый исторический рекорд PS5, релиз New World в Steam и флешмоб с комментариями про GTA 5+1.

В юбилейном десятом выпуске наших видеоновостей рассказываем, почему из FIFA 22 удалили игрока Бенжамена Менди из клуба «Манчестер Сити», как поклонники Grand Theft Auto продумали обход бана на YouTube-канале Rockstar Games и причём здесь GTA 6 и GTA 5+1? А также делимся подробностями октябрьского релиза Resident Evil 4 для Oculus Quest 2 и новой внешности Элой из Horizon Forbidden West.

Десятый выпуск Чемп.NEWS. Приятного просмотра, включите звук

Главное из десятого выпуска «Чемп.News»

  • Впечатления от VR-версии Resident Evil 4.
  • Новый исторический рекорд игровой консоли PS5.
  • Activision Blizzard и выплаты компенсации сотрудникам.
  • Как New World от Amazon покоряет Steam и Twitch.
  • И многое другое.
Идеальное место для GTA 6: какой город будет в новой части? Идеальное место для GTA 6: какой город будет в новой части?

Наш текст про игру New World, одну из главных западных MMORPG последних лет, доступен по этой ссылке. Текстовый обзор FIFA 22 также доступен по этой ссылке. Как и всегда, вы найдёте актуальные видео на YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на сайте.

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