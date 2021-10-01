Самые ожидаемые игры октября — от Far Cry 6 и «Стражей Галактики» до FIFA 22 и Alan Wake

Октябрь в 2021 году обещает быть очень насыщенным. Уже первого числа на прилавках появится ожидаемая FIFA 22, спустя несколько дней мы сможем отправиться покорять Яру в Far Cry 6, а в конце месяца возглавим отряд Стражей Галактики.

Чтобы не потеряться во всём этом многообразии, мы подготовили наш список самых ожидаемых игр октября. Если мы пропустили тайтл, который вам особенно интересен, то расскажите о нём в комментариях.

FIFA 22 — 1 октября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Самый известный футбольный симулятор наконец-то доберётся до полноценного выхода. Мы уже подготовили множество материалов по мотивам новинки, включая полноценный обзор.

Новая часть несильно изменилась. На PS5 и Xbox Series она может похвастаться новым типом анимаций благодаря нейросетям, теперь новые движения создаются буквально случайным образом — причём довольно успешно.

Alan Wake Remastered — 5 октября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Спустя 11 лет писатель Алан Уэйк возвращается. Пока, правда, не в продолжении. Поклонники мистического триллера смогут вновь оказаться в уютном и пугающем городке, а новички — познакомиться с игрой.

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Поселение Брайт-Фоллс на первый взгляд не отличается ничем от других небольших городов Америки, однако ночью его окутывает тьма — не фигуральная, а реальная. Главный герой прибывает сюда отдохнуть, но вскоре его жена пропадает, а сам он просыпается уже через неделю за рулём машины после аварии. Вскоре герой находит листы своего нового романа, которые описывают то, что вскоре случится с ним и другими жителями города.

Ремастер заметно подтянул картинку, особенно это видно по окружению и моделям персонажей. Вдобавок игра наконец дебютирует на консолях PlayStation. Теперь смиренно ждём Alan Wake 2.

Hell Let Loose — 5 октября

PS5, Xbox Series (уже доступна на ПК)

Это хардкорный военный шутер в антураже Второй мировой, где на одной карте сражаются до 100 игроков. Один в поле не воин — это про Hell Let Loose. Надо играть сообща, иначе рискуете бегать по 10 минут и умирать от случайных выстрелов.

На ПК игра вышла в июле 2021 года. В Steam у неё «Очень положительные отзывы» (85%). А подписчики PS Plus на PS5 смогут забрать игру бесплатно с 5 октября по 2 ноября.

Far Cry 6 — 7 октября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Главный релиз месяца! В новой Far Cry игрокам вновь предстоит противостоять очередному тирану с манией величия — на этот раз в исполнении Джанкарло Эспозито.

Глобально игра останется верна традициям серии, хотя определённые нововведения в ней появятся. Самое важное, что разработчики обещают сделать политическую игру, хотя до этого старались дистанцироваться от подобных вещей.

Metroid Dread — 8 октября

Nintendo Switch

Первая двухмерная Metroid за долгие 19 лет! Как признаются разработчики, идея Dread появилась ещё 15 лет назад, но в Nintendo никак не могли удачно реализовать наработки. Спустя столько времени нашлась подходящая команда, и всё пошло как по маслу.

В Metroid Dread традиционно предстоит исследовать локации, искать новые способности и стараться не попадаться на сенсоры роботов E.M.M.I., которые потеряли рассудок и уничтожают всё живое. Даже героиня не может выдержать больше одного удара, поэтому ей предстоит спасаться бегством.

Back 4 Blood — 12 октября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Кооперативный шутер про отстрел зомби, который делает студия Turtle Rock. За ней числятся обе Left 4 Dead под продюсированием Valve и провальная Evolve.

Без Valve команда пока не выпустила ничего действительно выдающегося, да и первые отзывы с недавнего тестирования оказались смешанными. Как будто разработчики Left 4 Dead сами не понимают, за что люди полюбили Left 4 Dead. Возможно, на релизе Turtle Rock удастся переубедить сообщество.

Ремастер трилогии Crysis — 15 октября

PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК

Crytek возвращается к своему главному творению. Впрочем, путь выбран странный. Прошлогодний ремастер первой Crysis получился спорным. Местами игра выглядела хуже (потому что делали её с версий для PS3 и Xbox 360), а к старым проблемам прибавились новые.

Crysis 2 и 3 обещают сделать без вольностей с сохранением оригинального дизайна, но и нововведений ожидается меньше. При этом на PS5 и Xbox Series некогда графический бенчмарк выпускать не планируют — там обещают только улучшения по обратной совместимости. Странный ход.

NHL 22 — 15 октября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Очередная часть хоккейного симулятора EA Sports. В этом году серия перейдёт на новый движок — устаревший Ignite заменит Frostbyte. Но что не меняется, так это устойчивое желание издателя игнорировать ПК.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes — 22 октября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Уже третья часть хоррор-антологии The Dark Pictures, на этот раз про древнее зло в таком же древнем шумерском храме. Это интерактивное кино в духе Heavy Rain и Detroit: Become Human с большой ставкой на нелинейное повествование. Главным нововведением на этот раз стала классическая камера с видом со спины.

Мы ещё в сентябре сыграли в House of Ashes — впечатления остались смешанными.

«Стражи Галактики» — 26 октября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Первая полноценная игра Eidos Montreal после Deus Ex: Mankind Divided. Это полностью одиночное приключение, где игроки в роли Питера Квилла управляют знакомыми Стражами Галактики и принимают судьбоносные решения.

Если очень кратко, похоже, нас ждёт что-то вроде облегчённой версии Mass Effect.

Age of Empires IV — 28 октября

ПК

Возвращение культовой стратегии в реальном времени за авторством студии Relic — это создатели Warhammer 40,000: Dawn of War и Company of Heroes (кстати, в следующем году они же выпустят третью часть).

Разработчики не стали изобретать велосипед и постарались воссоздать самую популярную и любимую поклонниками часть — вторую. По многим аспектам новинка ощущается чуть ли не ремейком Age of Empires 2, и не факт, что это плохо.

Riders Republic — 28 октября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Последним релизом месяца станет спортивная аркада Ubisoft и наследница Steep. На этот раз в распоряжении игроков окажутся велосипеды, лыжи, сноуборды и вингсьюты, а на одном сервере смогут разместиться до 50 человек.

Обещают как что-то вроде сюжетной кампании, так и традиционную мультиплеерную песочницу.

Могли выйти, но не выйдут