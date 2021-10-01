Netflix штурмует игры, причина переноса God of War 2, «Ведьмак» как Dark Souls / Чемп.NEWS
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Что происходит с Nintendo Switch Pro с 4K и почему отложили релиз God of War Ragnarok?
У нас вышел уже 11-й выпуск видеоновостей. Сегодня вы узнаете, почему God of War: Ragnarok перенесли на 2022 год и какие операции потребовались ключевому актёру экшена, чтобы он снова встал на ноги. А также новые инсайды про девкиты Nintendo Switch Pro с 4К-разрешением и топовый мод для The Witcher 3: Wild Hunt, который превращает игру в Dark Souls. Играть сложнее, но вы сможете прочувствовать «Ведьмака» по-новому!
11-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из одиннадцатого выпуска «Чемп.News»
- Разбираемся в существовании новой консоли от Nintendo.
- Рассказываем про консольные версии Valheim и New World.
- Поддерживаем актёра Кристофера Джаджа после операции.
- Радуемся за Netflix: сервис купил первую игровую студию.
- И многое другое.
В конце сентября состоялся релиз New World, которая разорвала чарты Steam и каждый день обновляет собственный рекорд посещаемости. Мы попытались разобраться, за что игра заслужила такую популярность, это вы можете посмотреть в «Истории».
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