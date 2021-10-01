Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Статьи

Новости про Nintendo Switch Pro 4K 2021, сыгравший Кратоса актёр перенёс операцию, мод в стиле Dark Souls для «Ведьмака»

Netflix штурмует игры, причина переноса God of War 2, «Ведьмак» как Dark Souls / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Новости про Nintendo Switch Pro 4K 2021
Комментарии
Что происходит с Nintendo Switch Pro с 4K и почему отложили релиз God of War Ragnarok?

У нас вышел уже 11-й выпуск видеоновостей. Сегодня вы узнаете, почему God of War: Ragnarok перенесли на 2022 год и какие операции потребовались ключевому актёру экшена, чтобы он снова встал на ноги. А также новые инсайды про девкиты Nintendo Switch Pro с 4К-разрешением и топовый мод для The Witcher 3: Wild Hunt, который превращает игру в Dark Souls. Играть сложнее, но вы сможете прочувствовать «Ведьмака» по-новому!

11-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из одиннадцатого выпуска «Чемп.News»

  • Разбираемся в существовании новой консоли от Nintendo. 
  • Рассказываем про консольные версии Valheim и New World. 
  • Поддерживаем актёра Кристофера Джаджа после операции. 
  • Радуемся за Netflix: сервис купил первую игровую студию. 
  • И многое другое. 
Самые ожидаемые игры октября — от Far Cry 6 и «Стражей Галактики» до FIFA 22 и Alan Wake Самые ожидаемые игры октября — от Far Cry 6 и «Стражей Галактики» до FIFA 22 и Alan Wake

В конце сентября состоялся релиз New World, которая разорвала чарты Steam и каждый день обновляет собственный рекорд посещаемости. Мы попытались разобраться, за что игра заслужила такую популярность, это вы можете посмотреть в «Истории».

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021