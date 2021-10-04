Прошли ремастер Alan Wake — почему игра нужна именно сегодня

Спорная игра возвращается спустя 11 лет — и сейчас самое время.

Завтра, 5 октября, Remedy выпустит Alan Wake Remastered — обновлённую версию триллера, который вышел 11 лет назад и неудачно стартовал, практически поставив крест на всей серии. Однако, как и всегда, в конце всегда есть свет.

Мы уже прошли ремастер на PS5 и готовы рассказать как о самой игре и почему спустя столько времени её всё ещё активно обсуждают, так и об отличиях переиздания.

Она попросту уникальна

Противниками тут выступают одержимые Тьмой жители небольшого городка, однако для уничтожения их надо не просто расстрелять, а сначала снять тень светом фонаря.

К сожалению, команда Сэма Лейка не смогла придумать больше интересных взаимодействий фонарика с тенями, поэтому формула «посвети и застрели» начинает надоедать ещё в первой половине игры. Ближе к финалу стараешься избегать сражений просто потому, что они неинтересные.

При этом враги умеют удивлять: постоянно стараются неожиданно нападать сбоку или сзади, пока другие противники отвлекают внимание героя. Даже к концу прохождения это немного пугает, хотя и появляются рефлексы — слышишь приближающиеся шаги, начинай уворачиваться.

Интересно посмотреть, как Remedy планирует расширить геймплейную основу в продолжении. Официально о нём до сих пор не объявили, хотя в ремастер добавили скрытые ролики с тизерами.

Сюжет увлекает, хотя часто стоит на месте

Alan Wake безуспешно пытается играть на интриге, что всё сверхъестественное — плод воображения сошедшего с ума писателя. Идея интересная, но реализация неубедительная.

Слишком часто герой тратит время на совершенно бесполезные задачи, которые в конечном счёте нужны лишь для увеличения хронометража без интересного развития.

Жену украл местный житель? Потратим два часа впустую, ведь это очевидно не так. Договорились встретиться в здании? Не успел, пробеги ещё час по шахтам до новой точки. Персонажи знают об очень важной вещи, но не могут проговорить её? Потратьте ещё час, чтобы добежать до места и узнать имя другого героя, к которому теперь ещё час придётся добираться.

В ремастере, кстати, стало больше цветов — он не такой серый, как оригинал

Звучит не очень увлекательно, но Remedy всё же удаётся сделать эти схематичные уровни интересными за счёт общей интриги, постановки, весёлых персонажей и рукописи. По городу раскиданы страницы недописанного романа Алана Уэйка, где описываются будущие события. Благодаря им разработчикам удаётся не только поднять градус интереса к обрывкам будущих событий, но и раскрыть персонажей.

Вот вроде бы обычный автомеханик, которого вы убили минут 10 назад, однако благодаря странице рукописи мы можем узнать о его переживаниях и жизни. Там буквально один-два абзаца, но подобный метод повествования ощущается органичным. Записки всегда интересно читать, потому что разработчики не растягивают их — в отличие от геймплейных эпизодов.

Традиционная ситуация: Алан стремится к освещённому участку, но тут как тут множество врагов

В итоге благодаря рукописи растёт интрига, раскрывается предыстория, расширяются знания о мире и его жителях. Жаль только нет возможности как-то взаимодействовать с записками, влияя на дальнейшие развитие событий. Вероятно это реализуют в продолжении, где Алан лучше понимает правила вселенной.

Игра явно спорная, откуда тогда такой ажиотаж?

Alan Wake — игра контрастов, однако зачастую именно такие релизы остаются в памяти. Так и случилось. Здесь уникальный геймплей, но он быстро надоедает. Здесь интригующий сюжет, но ему уделяют преступно мало внимания.

Вместо раскрытия города и его жителей в Remedy почему-то решили потратить больше времени на беготню по округе. Скорее всего, потому что не знали, как поженить повествование (ролики и спокойные эпизоды) и геймплей (ночные эпизоды со сражениями против теней). Одно сосуществует без другого.

Возможно, именно за счёт контраста игра запала в память, и уже 11 лет поклонники требуют продолжения после интригующей фразы «Это не озеро. Это океан».

Сейчас индустрия как никогда нуждается в подобных играх. Со своим характером и без набившего оскомину открытого мира, когда тебя попросту перестают даже пытаться удивлять — вот пара механик, древо прокачки на 50 скиллов и пять типов активностей. Вперёд, впереди вас ждёт около 50 часов работы.

Alan Wake почти попадает в эту же западню, но благодаря линейности умудряется обойти ловушку. Тут, как и в детстве, каждый раз радуешься новым роликам — это будто бы приз, что ждёт в конце каждого уровня.

Ремастер Alan Wake — отличная возможность познакомиться с культовой игрой, продолжение которой мы наверняка увидим в ближайшие несколько лет. Отличная возможность вспомнить о событиях (я удивился, насколько в игре понятный сюжет, хотя на выходе мало чего понял). И это приятный способ отвлечься от современных «безопасных» блокбастеров, которые заполонили индустрию.

Ремастер получился достойным с технической точки зрения

На первый взгляд, может показаться, что разработчики обновлённой версии оставили всё как есть — лишь незначительно подтянули текстуры, обновили модели и улучшили лицевую анимацию. Однако при прямом сравнении всё становится куда понятнее.

Ремастер выгодно отличается от оригинала, особенно это касается эпизодов в лесу, когда вовсю работает динамическая система освещения.

В такие моменты игра легко сойдёт за новинку

Больше всего возраст игры выдают анимации персонажей: когда в кадре начинает двигаться кто-то, кроме Алана и противников, сразу замечаешь скудность и аляповатость телодвижений жителей Брайт-Фоллс.

Новая модель Алана Уэйка, которая стала куда больше похоже на Илкка Вилли, вызывала споры среди сообщества на анонсе переиздания — якобы он выглядит слишком злым. При прохождении на это как-то не обращаешь внимания. Даже наоборот — его немного озлобленная мимика отлично вписывается в сложившиеся обстоятельства и не выбивается на общем фоне.

Здесь Алан походит на героя Джека Николсона в «Сиянии»

На PS5, кстати, неплохо используется DualSense: вибрация приятно дополняет погружение в мир, а у левого триггера две степени нажатия — сначала герой лишь начинает прицеливаться, а при полном нажатии он уже светит фонариком. Довольно удобно, потому что не всегда требуется тратить энергию.

Из технических проблем были только странные подвисания во время кат-сцен — в остальном игра работала стабильно. Ни вылетов, ни каких-то неприятных багов.