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Обзор Alan Wake, рецензия на Alan Wake Remastered, скриншоты, видео

Прошли ремастер Alan Wake — почему игра нужна именно сегодня
Михаил Шевкун
Прошли ремастер Alan Wake. Обзор
Комментарии
Спорная игра возвращается спустя 11 лет — и сейчас самое время.

Завтра, 5 октября, Remedy выпустит Alan Wake Remastered — обновлённую версию триллера, который вышел 11 лет назад и неудачно стартовал, практически поставив крест на всей серии. Однако, как и всегда, в конце всегда есть свет.

Мы уже прошли ремастер на PS5 и готовы рассказать как о самой игре и почему спустя столько времени её всё ещё активно обсуждают, так и об отличиях переиздания.

Она попросту уникальна

Противниками тут выступают одержимые Тьмой жители небольшого городка, однако для уничтожения их надо не просто расстрелять, а сначала снять тень светом фонаря.

К сожалению, команда Сэма Лейка не смогла придумать больше интересных взаимодействий фонарика с тенями, поэтому формула «посвети и застрели» начинает надоедать ещё в первой половине игры. Ближе к финалу стараешься избегать сражений просто потому, что они неинтересные.

При этом враги умеют удивлять: постоянно стараются неожиданно нападать сбоку или сзади, пока другие противники отвлекают внимание героя. Даже к концу прохождения это немного пугает, хотя и появляются рефлексы — слышишь приближающиеся шаги, начинай уворачиваться.

Интересно посмотреть, как Remedy планирует расширить геймплейную основу в продолжении. Официально о нём до сих пор не объявили, хотя в ремастер добавили скрытые ролики с тизерами.

Сюжет увлекает, хотя часто стоит на месте

Alan Wake безуспешно пытается играть на интриге, что всё сверхъестественное — плод воображения сошедшего с ума писателя. Идея интересная, но реализация неубедительная.

Слишком часто герой тратит время на совершенно бесполезные задачи, которые в конечном счёте нужны лишь для увеличения хронометража без интересного развития.

Жену украл местный житель? Потратим два часа впустую, ведь это очевидно не так. Договорились встретиться в здании? Не успел, пробеги ещё час по шахтам до новой точки. Персонажи знают об очень важной вещи, но не могут проговорить её? Потратьте ещё час, чтобы добежать до места и узнать имя другого героя, к которому теперь ещё час придётся добираться.

В ремастере, кстати, стало больше цветов — он не такой серый, как оригинал

В ремастере, кстати, стало больше цветов — он не такой серый, как оригинал

Звучит не очень увлекательно, но Remedy всё же удаётся сделать эти схематичные уровни интересными за счёт общей интриги, постановки, весёлых персонажей и рукописи. По городу раскиданы страницы недописанного романа Алана Уэйка, где описываются будущие события. Благодаря им разработчикам удаётся не только поднять градус интереса к обрывкам будущих событий, но и раскрыть персонажей.

Вот вроде бы обычный автомеханик, которого вы убили минут 10 назад, однако благодаря странице рукописи мы можем узнать о его переживаниях и жизни. Там буквально один-два абзаца, но подобный метод повествования ощущается органичным. Записки всегда интересно читать, потому что разработчики не растягивают их — в отличие от геймплейных эпизодов.

Традиционная ситуация: Алан стремится к освещённому участку, но тут как тут множество врагов

Традиционная ситуация: Алан стремится к освещённому участку, но тут как тут множество врагов

В итоге благодаря рукописи растёт интрига, раскрывается предыстория, расширяются знания о мире и его жителях. Жаль только нет возможности как-то взаимодействовать с записками, влияя на дальнейшие развитие событий. Вероятно это реализуют в продолжении, где Алан лучше понимает правила вселенной.

Игра явно спорная, откуда тогда такой ажиотаж?

Alan Wake — игра контрастов, однако зачастую именно такие релизы остаются в памяти. Так и случилось. Здесь уникальный геймплей, но он быстро надоедает. Здесь интригующий сюжет, но ему уделяют преступно мало внимания.

Вместо раскрытия города и его жителей в Remedy почему-то решили потратить больше времени на беготню по округе. Скорее всего, потому что не знали, как поженить повествование (ролики и спокойные эпизоды) и геймплей (ночные эпизоды со сражениями против теней). Одно сосуществует без другого.

Возможно, именно за счёт контраста игра запала в память, и уже 11 лет поклонники требуют продолжения после интригующей фразы «Это не озеро. Это океан».

Сейчас индустрия как никогда нуждается в подобных играх. Со своим характером и без набившего оскомину открытого мира, когда тебя попросту перестают даже пытаться удивлять — вот пара механик, древо прокачки на 50 скиллов и пять типов активностей. Вперёд, впереди вас ждёт около 50 часов работы.

Alan Wake почти попадает в эту же западню, но благодаря линейности умудряется обойти ловушку. Тут, как и в детстве, каждый раз радуешься новым роликам — это будто бы приз, что ждёт в конце каждого уровня.

Ремастер Alan Wake — отличная возможность познакомиться с культовой игрой, продолжение которой мы наверняка увидим в ближайшие несколько лет. Отличная возможность вспомнить о событиях (я удивился, насколько в игре понятный сюжет, хотя на выходе мало чего понял). И это приятный способ отвлечься от современных «безопасных» блокбастеров, которые заполонили индустрию.

Ремастер получился достойным с технической точки зрения

На первый взгляд, может показаться, что разработчики обновлённой версии оставили всё как есть — лишь незначительно подтянули текстуры, обновили модели и улучшили лицевую анимацию. Однако при прямом сравнении всё становится куда понятнее.

Ремастер выгодно отличается от оригинала, особенно это касается эпизодов в лесу, когда вовсю работает динамическая система освещения.

В такие моменты игра легко сойдёт за новинку

В такие моменты игра легко сойдёт за новинку

Больше всего возраст игры выдают анимации персонажей: когда в кадре начинает двигаться кто-то, кроме Алана и противников, сразу замечаешь скудность и аляповатость телодвижений жителей Брайт-Фоллс.

Новая модель Алана Уэйка, которая стала куда больше похоже на Илкка Вилли, вызывала споры среди сообщества на анонсе переиздания — якобы он выглядит слишком злым. При прохождении на это как-то не обращаешь внимания. Даже наоборот — его немного озлобленная мимика отлично вписывается в сложившиеся обстоятельства и не выбивается на общем фоне.

Здесь Алан походит на героя Джека Николсона в «Сиянии»

Здесь Алан походит на героя Джека Николсона в «Сиянии»

На PS5, кстати, неплохо используется DualSense: вибрация приятно дополняет погружение в мир, а у левого триггера две степени нажатия — сначала герой лишь начинает прицеливаться, а при полном нажатии он уже светит фонариком. Довольно удобно, потому что не всегда требуется тратить энергию.

Из технических проблем были только странные подвисания во время кат-сцен — в остальном игра работала стабильно. Ни вылетов, ни каких-то неприятных багов.

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Это всё ещё Alan WakeСражения быстро надоедают
Ремастер иногда походит на игру 2021 годаДополнения всё также запускаются из отдельного меню
Интригующий сюжетСюжет часто топчется на месте
Реализация особенностей DualSense на PS5
Уникальный геймплей
Тизеры продолжения
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Теги Киберспорт Другие игры Alan Wake •••

Заглавное фото: Кадр из игры

Источник: «Чемпионат»

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