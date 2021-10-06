Far Cry 6 — очень красивая игра. Мы сняли множество скриншотов

В Far Cry 6 используется уже слегка устаревший движок Dunia Engine, поэтому полноценным некстген-релизом шутер не назвать (да и он выходит на консолях уходящего поколения).

Однако внешний вид игры как минимум не отталкивает, а как максимум — удивляет проработкой деталей, яркими красками и арт-дизайном.

Эмбарго на Far Cry 6 уже спало. Нашу рецензию и её видеоверсию вы можете прочесть (или посмотреть) по ссылке ниже. Если коротко — игра не хватает звёзд с неба и прекрасно понимает своё место. Если вы фанат серии и вас возбуждают огромные расстояния и поиск лута, то покупайте. Шутер выйдет завтра, 7 октября.

Во время прохождения мы сделали примерно 350 кадров. Благодаря фоторежиму иногда можно выхватить очень удачные кадры. С классными пейзажами, монстрами и даже тусовками!