The International 2021 точно турнир за $ 160 млн? Коронавирус, рофлостудия и ноль контента

В этом году два главных киберспортивных турнира – The International по Dota 2 и Worlds 2021 по League of Legends – проходят параллельно.

Это не так удобно для просмотра, но может стать отличной возможностью сравнить организацию мероприятий, качество трансляций и зрительский интерес. Tl vs Worlds, Dota 2 vs League of Legends, Valve vs Riot.

Первые дни показали, что пока расклад сил явно не в пользу «Доты».

Valve проиграла борьбу с коронавирусом, но частично

Пожалуй, главный фактор для любого мероприятия в 2021 году – безопасность участников. С упором на это Valve отменила The International в прошлом сезоне, а этот перенесла с августа на октябрь. Последний мейджор по CS:GO прошёл в 2019 году.

Riot действует смелее. С начала пандемии уже прошло три крупных турнира: прошлогодний чемпионат мира в Шанхае, Mid Season Invitational в Рейкьявике и «Мастерс» по Valorant в Берлине. Рискованно? Возможно, но за это время не было выявлено ни одного случая заражения.

Мер Valve и турнирного оператора PGL оказалось явно недостаточно для того, чтобы провести первый за два года глобальный ивент. Перед TI10 команда Team Aster в полном составе заразилась коронавирусом, диагноз COVID-19 подтвердился у нескольких игроков Invictus Gaming.

В результате команда Aster попала в рискованную ситуацию, а мидер чувствует себя просто ужасно. Но всё равно играет: заменить Лю White Album Юхао разрешили только на тренера. Из фаворита команда превратилась в аутсайдера.

Он не ел нормально уже несколько дней, он даже не может нормально кликать по мышке – но играет, потому что чувствует, как сильно нужен своей команде.

Сейчас ситуация лучше: заразившимся игрокам разрешили выступить в основной стадии из номеров, а не ехать на стадион. И было бы очень странно поступить иначе, учитывая статус чемпионата.

Кроме того, Valve планировала провести The International со зрителями. Национальный стадион в Бухаресте хорошо показал себя на Евро-2020, в августе Румыния казалась одной из самых безопасных стран. Но на фоне ухудшения ситуации билеты пришлось вернуть за три дня до старта. Сотни болельщиков со всего мира потеряли деньги, потраченные на гостиницу, визы и перелёты – отмена зрителей стала большим ударом по репутации турнира.

Игроки The International 2021 попали в ужасные условия

На Worlds игроки редко жалуются на условия. Riot делает всё, чтобы команды показали самую лучшую, яркую и зрелищную игру в League of Legends, а зрители — получили удовольствие и остались на трансляции.

Для Valve и компании PGL, которая занимается турниром в Бухаресте, это сделать почему-то труднее. В первые дни игроки жаловались на питание и отсутствие туалетной бумаги, а затем увидели свои тренировочные комнаты.

Мирослав Mira Колпаков показал практис Team Spirit в «Инстаграме»: постоянные проблемы с интернетом, неактивированная Windows и компьютер перед раковиной. Помимо того, что игроков посадили тренироваться на кухне, им выделили площадь два на два метра: сидеть было неудобно, повернуться и пройти вместе почти невозможно.

Плюс неприятно удивило странное стечение обстоятельств. Командам с высоких рейтинговых строчек достались удобные апартаменты с просторными комнатами. А вот тем, кто находится на нижних позициях, повезло меньше. Изменилось это только после скандалов в публичном поле – дополнительные просторные комнаты внезапно нашлись. Как это вообще получилось?

Главный турнир года по Dota 2 начался на полтора часа позже расписания

Турниры от Valve редко начинаются по расписанию – в отличие от тех же чемпионатов мира по League of Legends. Но в этот раз The International установил рекорд: старт первого дня был запланирован на 10:00 мск, но матчи начались почти в полдень. Виной стали технические проблемы и почивший координатор Dota 2.

Могло ли такое произойти в «Лиге Легенд»? Представить, честно говоря, сложно. Отключиться может любая игра или сайт, но кажется, будто Valve традиционно не подготовила клиент к старту турнира, полагаясь на свою уверенность и американский аналог «авось». Знакомым с компанией этот вариант кажется самым вероятным.

Трансляция Ti10 вызывает ощущение рофлотурика с призовым в ящик пива

Когда трансляция всё же стартовала, легче не стало. На стриме постоянно были фоновые звуки, будто кто-то что-то ронял и во что-то гудел. Полностью поправить это удалось только после второго дня.

Пару раз по ходу группового этапа стримы турнира просто выключались по неизвестной причине. Это не так критично, тем более на Twitch можно легко найти альтернативную трансляцию. Но приятнее от этого просмотр не становится.

Более внимательные зрители заметили проблемы с оформлением студии. Вместо того, чтобы построить декорации, на позиции аналитиков использовалась технология хромакея. Фото сделал российский комментатор Сергей ARS-ART Ревин: позднее организаторы попросили его удалить пост.

И даже это румынским организаторам вместе с Valve не удалось сделать хорошо.

Да, на чемпионате мира от Riot тоже были свои проблемы. Например, пару раз перепутали местами названия играющих команд. Или неудачно перевели камеру. Но таких провалов, как на трансляции The International, замечено не было.

Valve будто разучилась создавать шоу — ну или не справляется на фоне Riot

Турнир от Valve смотрится менее зрелищно в принципе. Worlds по League of Legends отлично выглядит со спортивной точки зрения: целый месяц ярких матчей, каждый из которых проходит на сцене и имеет значение. События набирают обороты с игр слабых команд на предварительной стадии до финала, которого придётся ждать почти неделю, смакуя хайлайты и другой контент.

Увидеть весь контент Ti10 почти невозможно. Во время группового этапа игровой день продолжается до 15 часов – с десяти утра и до упора. При этом параллельно идут сразу по четыре матча с участием лучших команд мира.

Когда это всё смотреть, если ты фанат киберспорта? А ведь есть ещё интервью, блоги с турнира и много другого контента… Который, опять же, в больших количествах поставляет Riot Games.

Кроме того, групповой этап команды играют не на стадионе, а из своих тренировочных комнат. Пока Riot демонстрируют потрясающую картинку и эмоции игроков, Valve лишь изредка показывает некоторые составы перед играми. Даже вот такой контент приходится ждать часами.

Из-за всего этого Ti10 проиграл Worlds 2021 по просмотрам

Dota 2 и The International намного популярнее в России и странах СНГ. Но в других регионах мира ошибки Valve ощущаются куда острее. Уже в первый день TI10 начал уступать конкуренту от Riot – даже несмотря на предтурнирный хайп и матчи топ-команд.

Судя по всему, в дальнейшем разрыв будет только увеличиваться. Пока юбилейный The International, которого фанаты Dota 2 ждали два года, превращается в катастрофу – его уже сравнивают с худшими киберспортивными турнирами в истории.

Особенно печально, что ивент по «Доте» спонсируют зрители: призовой фонд Ti10 формировался по системе краудфандинга. Геймеры в обмен на внутриигровые бонусы собрали более $ 160 млн – на призовой фонд были потрачены 25%, что стало рекордом для киберспорта.

Фанаты киберспорта удивлены: неужели из остальной суммы нельзя было выделить достаточно денег, чтобы избежать проблем на главном событии года? Учитывая беспроблемный чемпионат мира по «Лиге Легенд», который разработчики игры организуют на свои деньги, этот вопрос стоит наиболее остро. На фоне главного конкурента The International 10 выглядит просто смешно.

