Триумф СНГ и нестабильность фаворитов. 7 сюрпризов группового этапа The International 2021

Первый этап The International 2021 по Dota 2 остался позади. Он подарил киберспортивным болельщикам внушительный спектр эмоций и, прежде чем двинуться дальше к решающим матчам турнира, мы вспоминаем главные неожиданности групповой стадии.

Обе российские команды прошли в верхнюю сетку. Впервые с 2011 года!

Впервые за десять лет сразу два представителя СНГ смогли удачно выступить в группах и получить возможность один раз проиграть в плей-офф. Такое было лишь на самом первом турнире в 2011, когда NAVI и Moscow Five считались фаворитами – с тех пор в верхнюю сетку The International проходила максимум одна русскоязычная команда.

Новость по теме Российские команды Virtus.pro и Team Spirit вышли в верхнюю сетку плей-офф TI10

Самое главное, что предпосылок для этого было не так много. Последние два года коллективы из СНГ не очень успешно выступают на международной арене. И если в перспективы Virtus.pro на Ti10 была вера (хорошо играли на онлайн-ивентах, но проваливали важные старты), то Team Spirit почти все относили к тёмным лошадкам.

Впрочем, всё сложилось как нельзя лучше. VP провела яркий матч с OG и уничтожила американских фаворитов в лице Evil Geniuses, почти во всех играх действуя увереннее и ярче обычного. Team Spirit начала событие со счётом 2-6 по картам, но затем победили в восьми играх подряд, оставив за спиной почти всех конкурентов.

Это, безусловно, самый приятный сюрприз для русскоязычных болельщиков. Теперь хочется, чтобы команды смогли показать свою лучшую игру и на сцене Национального стадиона.

Двукратные чемпионы мира не вызывают доверие

Последние два турнира серии выиграла команда OG, и на этот The International она снова приехала в роли фаворита. Да, у ребят был неудачный сезон, а капитан чуть не пропустил чемпионат из-за операции на глаза. Но звёзды OG уже доказывали, что умеют собираться именно во время Инта, демонстрируя чудеса геймплея, которым не находится места на остальных событиях.

Но в этот раз выступление OG сложно назвать чемпионским. Команда уступила Team Aster с больным мидером, который через силу двигает мышкой. Очень много ошибалась в матчах с основными конкурентами. Даже победитель американской квалификации Team Undying смогла сыграть с командой Себастьяна Ceb Дебса вничью.

Возможно, в стадии плей-офф мы увидим совсем другую OG. Но пока команда не выглядит собранной и яркой, как это было в 2018 и 2019 годах. В групповой стадии коллектив едва не отправился в нижнюю сетку без права на ошибку, но его спасли промахи конкурентов.

Американские фавориты неприятно удивляют

Ни одна из шести американских команд не смогла выйти в верхнюю сетку плей-офф, а две (перуанская Thunder Predator и бразильская SG-esports) уже покинули турнир, заняв в своих группах последние места. Ещё четыре участника региона оказались в опасной ситуации с матчами нижней сетки.

Наверное, такой исход можно было бы представить, но с одним исключением. Чемпионы мира 2015 года Evil Geniuses приехали в Бухарест в качестве фаворитов: команда доходила до финала на трёх последних мейджорах и считается безусловным флагманом североамериканской Доты. Но уже 12 октября она может улететь от стака китайских звёзд из Elephant, показав худший результат в истории клуба.

И ведь нельзя сказать, что шестое место в группе команда заняла не по делу. «Злые гении» уступили карту слабой The Alliance, провалили матчи с iG и Virtus.pro, не добрали очков в дуэлях с основными конкурентами. Теперь звёздному ростеру с Arteezy и iceiceice предстоит чрезвычайно трудный путь до титула.

Китайская команда мечты находится в шаге от вылета, хотя в ней одни ветераны

Соперником EG в первом же матче плей-офф станет не менее статусная команда. Elephant – это сборная самых известных игроков Китая, которую многие также считали претендентом на высокие места.

Paparazi, Maybe, fy, rOtk… эти имена знают все фанаты киберспортивной Доты. И пусть по ходу сезона у «Слонов» были проблемы, казалось, что опыт и личный скилл дадут о себе знать именно на Инте.

Не вышло. Коллектив выиграл только две встречи у команд из Южной Америки и закончил групповой этап на восьмой позиции. Будь SG-esports чуть посильнее, Elephant уже могла бы собирать чемоданы. Впрочем, вполне возможно, что команда вылетит уже 12 октября, если Arteezy не захочет уехать домой пораньше.

T1 смогла выбраться из очень тяжелой ситуации после провального старта

Приятно удивила пятёрка азиатских игроков. Эксперименты корейского гранда «Лиги Легенд» в новой дисциплине наконец-то оказались удачными. Сплав молодого таланта 23savage, опытных кор-игроков Karl с Kuku и связки индонезийских саппортов смог выйти в верхнюю сетку, опередив Evil Geniuses и Team Aster.

При этом начали игроки T1, как и российская Spirit, с трёх поражений в четырёх матчах. Однако после половины дистанции команда переосмыслила свою игру и выдала серию ярких побед, которая и вывела её в топ-4 группы А.

На чемпионат задонатили огромное количество денег, но это не ощущается

Из неприятных сюрпризов: юбилейный, десятый турнир серии рискует стать самым скандальным. За три дня до старта Valve объявили, что чемпионат пройдёт без зрителей – фанаты потеряли тысячи долларов, потраченные на дорогу, проживание и визы. Игроки двух китайских команд заразились коронавирусом и играли из своих номеров, и понятно, что не всегда удачно.

Сам старт The International 2021 задержался на полтора часа из-за проблем с «Дотой», игроки жаловались на питание, тесные комнаты для тренировок и отсутствие туалетной бумаги. Зрителей накормили невнятной картинкой и ужасным звуком на официальной трансляции. По атмосфере ивент скорее напоминает печально известный The Shanghai Major, чем знакомый всем праздник «Доты.

А ведь в эти же даты проходит Worlds 2021 по League of Legends, который избежал всех этих проблем. И вот загвоздка: бюджет Ti10 за счёт краудфандинга составил $ 160 млн, а Riot Games проводит чемпионат за свои деньги. Куда же ушли средства, которые вложили фанаты?

Альтернативные трансляции приятно удивляют

Глотком свежего воздуха на этом фоне стали неофициальные стримы Ti10. Valve разрешила транслировать матчи турнира всем желающим.

Этим уже занялись десятки популярных стримеров и действующих профессиональных игроков. Во время группового этапа никакого контента, кроме самой игры (камеры игроков, стадион и так далее) не было, поэтому зрители выбирали того, кто веселее и лучше понимает Доту.

Самым успешным стал стрим аналитика Ярослава NS Кузнецова, которого в этот раз не пригласили на официальную трансляцию. Он вместе с другими известными комментаторами и стримерами комментирует игры в неформальной обстановке, балует прямыми включениями из Бухареста и медийными гостями – на официальном стриме всего этого нет.

Только студия NS собирает онлайн свыше 50 тысяч зрителей, что не слишком уступает официальному стриму. Ярким контентом также радуют киберспортсмены AWFLY, Iceberg, Cooman и десятки других комьюнити-кастеров. Выбор очень неплохой, поэтому неудачи официальной трансляции отходят на второй план.

The International 2021 продолжится уже завтра. Первый игровой день плей-офф откроет матч Team Spirit и Invictus Gaming в 10:00 мск. Шоу только начинается!