Одна снятая галочка сделает Far Cry 6 на ПК лучше, кино по мотивам Fortnite и пожелания от Александра Овечкина игрокам на The International.

Как повысить FPS в играх Ubisoft и главное с The International 2021 по Dota 2 / Чемп.NEWS

Новая неделя, а с ней и уже 14-й выпуск наших видеоновостей. В нём рассказываем про улучшение производительности в играх Ubisoft на компьютерах. Про очередное повышение цен в цифровом магазине PlayStation Store. И про вдохновляющее послание хоккеиста Александра Овечкина для российских киберспортсменов.

14-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 14-го выпуска «Чемп.News»

Как проходит румынский The International по Dota 2?

Экранизация по мотивам игры Fortnite.

Официальный анонс ремастера трилогии GTA.

Какую галочку нажать в Ubisoft Connect, чтобы игры работали лучше?

И многое другое.

Наша статья с фактами, курьёзами и главными подробностями о турнире The International 2021 по Dota 2 по этой ссылке. Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.