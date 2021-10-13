Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Статьи

Подробности The International 10, повышение производительности в Far Cry 6, официальный анонс ремастера трилогии GTA

Как повысить FPS в играх Ubisoft и главное с The International 2021 по Dota 2 / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Far Cry 6
Комментарии
Одна снятая галочка сделает Far Cry 6 на ПК лучше, кино по мотивам Fortnite и пожелания от Александра Овечкина игрокам на The International.

Новая неделя, а с ней и уже 14-й выпуск наших видеоновостей. В нём рассказываем про улучшение производительности в играх Ubisoft на компьютерах. Про очередное повышение цен в цифровом магазине PlayStation Store. И про вдохновляющее послание хоккеиста Александра Овечкина для российских киберспортсменов.

14-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 14-го выпуска «Чемп.News»

  • Как проходит румынский The International по Dota 2?
  • Экранизация по мотивам игры Fortnite.
  • Официальный анонс ремастера трилогии GTA.
  • Какую галочку нажать в Ubisoft Connect, чтобы игры работали лучше?
  • И многое другое.

Наша статья с фактами, курьёзами и главными подробностями о турнире The International 2021 по Dota 2 по этой ссылке. Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021