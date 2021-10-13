Как повысить FPS в играх Ubisoft и главное с The International 2021 по Dota 2 / Чемп.NEWS
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Одна снятая галочка сделает Far Cry 6 на ПК лучше, кино по мотивам Fortnite и пожелания от Александра Овечкина игрокам на The International.
Новая неделя, а с ней и уже 14-й выпуск наших видеоновостей. В нём рассказываем про улучшение производительности в играх Ubisoft на компьютерах. Про очередное повышение цен в цифровом магазине PlayStation Store. И про вдохновляющее послание хоккеиста Александра Овечкина для российских киберспортсменов.
14-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 14-го выпуска «Чемп.News»
- Как проходит румынский The International по Dota 2?
- Экранизация по мотивам игры Fortnite.
- Официальный анонс ремастера трилогии GTA.
- Какую галочку нажать в Ubisoft Connect, чтобы игры работали лучше?
- И многое другое.
Наша статья с фактами, курьёзами и главными подробностями о турнире The International 2021 по Dota 2 по этой ссылке. Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
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