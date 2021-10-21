История борьбы FIFA и PES: как столкнулись два великих футбольных симулятора

1 октября вышла FIFA 22. Это произошло с помпой: реальные футболисты записывали «сториз» в «Инстаграме» с радостными возгласами о выходе, EA доставляла чемоданы с карточками игроков по всему миру, а поклонники были готовы доплачивать за премиальную версию игры, лишь бы сыграть на четыре дня раньше.

Как будто все забыли о том, что у симулятора от EA Sports вообще есть конкуренты. Но так было далеко не всегда: ещё 10 лет назад PES во многом опережала FIFA, но в дальнейшем не смогла адаптироваться к новому направлению симуляторов футбола и потеряла свою аудиторию.

Эта статья — краткая экскурсия спортивного противостояния двух гигантов: Konami и EA.

Зарождение футсимов

На рубеже XXI века футбольные симуляторы представляли собой нечто простое как в плане геймплея, так и графики. Выходило множество тематических игр разного качества, но выделялись среди них две: FIFA и Pro Evolution Soccer (тогда она называлась Winning Eleven). У FIFA было огромное преимущество перед PES: наличие лицензий на основные чемпионаты и игроков.

Популярность FIFA росла ещё и потому, что само название всемирной футбольной ассоциации было знакомо широкой публике, не сильно увлекающейся видеоиграми. В то время как у PES в названии присутствовало слово Soccer, так футбол называют только в США и Азии, что отпугивало потенциальных покупателей в Европе.

К началу 2000-х у игры от EA уже была преданная фанатская база, и именно тогда было принято решение выпускать новую часть раз в год. Ведь технологии развивались очень быстро, а футбольные трансферы как раз заканчивались аккурат к дню выхода новой игры в серии. К FIFA 03 канадцы добавили в свою игру все основные футбольные лиги, а самые известные футболисты тех времён получили похожую внешность и характеристики.

В FIFA 99 уже был использован 3D-движок

Konami прекрасно понимала, что лицензии стоят больших денег, и пыталась в первую очередь развивать игровой процесс игры. Именно у японцев впервые появились реалистичная физика мяча, столкновения между футболистами и, например, игра рукой.

PES 2005 и PES 2006 смело можно назвать лучшими футбольными симуляторами нулевых — именно в них из технологий выжали все соки. Разработчики добавили погодные условия и выбор времени суток, а геймплей ещё сильнее приблизился к реальному футболу.

FIFA в то время могла ответить только режимом карьеры тренера — именно в нём лицензированные соглашения раскрывались сильнее всего. Геймплей у канадцев был проще и примитивнее, и искушённые игроки начинали предпочитать игру Konami. А отсутствие лицензий у японцев решалось фанатскими патчами с настоящими именами, формами, логотипами и флагами команд.

Обложка PES 2006

Ошибки и приобретения Konami

Настало новое поколение консолей — вышли PS3 и Xbox 360. Konami решила поддерживать прошлые системы до последнего. Поэтому новые части серии вплоть до 2010 года были разработаны на старом движке и не содержали в себе те новшества, которые вносил конкурент.

Вместо этого японцы решили побыть на поле канадцев и приобрели эксклюзивную лицензию на Лигу чемпионов УЕФА: лицензионные гимны, клубы, атрибутика и целый мини-чемпионат стали доступны в PES 2009.

Electronic Arts же доводила геймплейные элементы до ума. Впервые в FIFA 09 появились погодные условия, доработанная физика мяча, улучшенная графика и физика футболистов. Карьера тренера стала ещё глубже, а также ввели новый режим карьеры за футболиста, где игрок мог взять на себя роль любого реального спортсмена.

Именно в этой части дебютировал онлайн-режим Ultimate Team, который тогда ещё был платным дополнением. В будущем он изменит суть футсимов.

Режим тренера в FIFA 09

Дальнейшие события

На покупке лицензии на Лигу чемпионов Konami не остановилась и приобрела лицензию на Лигу Европы. В PES 2011 японцы представили обновлённый режим карьеры за игрока под названием «Стань Легендой». Это был режим из грязи в князи, где вы создаёте собственного футболиста, начинаете с самых низов и потихоньку пробираетесь по футбольной лестнице. Вы переходите в клубы получше и выигрываете крупные турниры с личными трофеями. С фанатскими патчами игралось очень здорово и интересно — неудивительно, что этот режим поддерживался и развивался вплоть до PES 2013.

Меню «Стань Легендой» в PES 2011

Если FIFA и отставала от PES по геймплею, то с 12-й частью всё изменилось. Именно в ней появились:

реалистичные столкновения между игроками;

реалистичные дриблинг и пасы;

новые защитные опции, которые используются в FIFA до сих пор;

новый режим карьеры тренера с реалистичным трансферным рынком и системой скаутов.

Konami помнила прошлый опыт перехода на новое поколение консолей и была готова к выходу PS4 и Xbox One. Разработанный студией Хидео Кодзимы движок Fox Engine решили использовать в дальнейших играх серии. Он одинаково хорошо работал на всех консолях и был отлично оптимизирован для ПК. Но при этом почему-то даже на новом поколении у PES 2014 были урезаны режимы тренера и игрока, графика стала немного мультяшной, а геймплей — каким-то скользким и слишком медленным.

Некоторые лица были как будто с обложки глянцевых журналов

Если PES 2014 на всех платформах выглядел примерно одинаково, то FIFA 14 — наоборот, блистала на новом поколении консолей и выглядела морально устаревшей на прошлом. Но это было не так важно, ведь основные нововведения были не только в геймплее, но в режимах игры.

Расцвет онлайна FIFA

Впервые за всю историю футбольных симуляторов в FIFA 14 появились кооп-сезоны: режим, где можно было играть матчи за любую команду вместе с другом против других игроков. Это сильно выделило футсим канадцев — многие любили играть с друзьями, а не против, и теперь такая возможность предоставлялась только в FIFA.

Однако самым важным онлайн-нововведением стал обновлённый режим Ultimate Team. Если коротко, то это настоящая игра в игре: вы собираете свой собственный состав из тысячи футболистов 25 разных лиг, создавая команду мечты и выигрывая матчи у других игроков.

Именно в FIFA 14 были заложены основные принципы режима: создание своего состава требует «химии», игроков можно покупать на трансферном рынке за внутриигровые монеты, а сами футболисты появляются из паков (в FIFA так называются лутбоксы), которые можно открывать и за настоящие деньги.

Ultimate Team в FIFA 14

Такая комбинация из Fantasy Draft и ККИ стала настоящим хитом в спортсимах. Именно этот режим по сей день остаётся самым наполняемым, поддерживаемым и популярным режимом в FIFA. За 8 лет он стал отдельной игрой — сложно перечислить, сколько всего доступно в Ultimate Team.

Словом, из-за большого разнообразия и множества лицензий контент из UT не приедается, ведь каждую неделю разработчики дополняют его новыми карточками футболистов, новыми ивентами и другими обновлениями.

Угасание PES

Konami ввела свой аналог Ultimate Team — My Club — уже в PES 2016. Но из-за отсутствия лицензий и ужасного сетевого кода режим не снискал популярности и не смог составить конкуренцию FIFA. Несмотря на все попытки японцев улучшить геймплей и доработать режимы игры, всё это не увенчалось успехом и игроки продолжили уходить к конкуренту. К тому же в 2018 году у PES закончились лицензии на Лигу чемпионов и Лигу Европы, что сильно сказалось на популярности серии.

Упрощение игровых режимов и деградацию геймплея разработчики из Konami объяснили «трудностями с переходом на новый движок».

В 2019 году Pro Evolution Soccer официально стал называться eFootball, намекая на свой более «реалистичный и киберспортивный геймплей». В самой игре особо ничего не поменялось, а годом позже и вовсе вышло обычное платное дополнение с актуальными составами — правда, как отдельный релиз и чуть дешевле.

В 2021 году Konami обещала переход на Unreal Engine 4 и новую веху в истории серии. Этой вехой оказалась eFootball 2022 — полностью бесплатная игра с будущими платными одиночными режимами, которые будут добавлять постепенно.

К чему это приведёт, пока неизвестно, но у игры уже худший старт по отзывам игроков в истории Steam. Пользователи жалуются на плохую графику, множество багов и отсутствие контента. Несмотря на обещания издателя всё исправить, с трудом верится, что разработчикам удастся починить хотя бы часть проблем футсима.

Развитие FIFA

Несмотря на фактическое отсутствие конкуренции, футсим от EA Sports продолжает развиваться и за пределами Ultimate Team.

C FIFA 17 серия переехала на движок Frostbite, который ранее использовался во всех играх ЕА, начиная с Battlefield и заканчивая Dragon Age. Тогда же дебютировал режим истории, где мы погрузились в мир выдуманного Алекса Хантера и узнали о его футбольной жизни на протяжении трёх игр (сюжет продолжали в FIFA 18 и 19).

В FIFA 20 появился режим Volta — аналог уличного футбола, в который вы также можете играть с друзьями, как и в одиночку. Каждый год вводятся новые улучшения для режима тренера, например, в 21-й можно следить за игрой во время симуляции и, если что, вступить в игру в любой момент матча.

С помощью Volta, видимо, пытались вернуть поклонников FIFA Street — это был аркадный уличный футбол, в который с лёгкостью могли залететь новички. Если приводить аналогии, то большая FIFA была чем-то вроде Street Fighter, тогда как FIFA Street — Mortal Kombat. Сама Volta оставалась верна более реалистичной FIFA, поэтому фанаты аркады вряд ли оценили жест.

FIFA 22 же сильно обновили в игровом плане, взяв лучшие моменты из PES. Тот же геймплей стал медленнее и реалистичнее. Переводы мяча верхом и дальние удары заработали как надо, наконец тяжёлые и не очень быстрые игроки с отличным ударом стали играбельными.

PES остановилась в развитии несколько лет назад, и фанаты ждали больших изменений — у Konami было целых два года и новый движок. Но увидим мы эти изменения не раньше 2022-го. Тогда в игре появятся основные режимы игры, а фанатское сообщество выпустит все необходимые патчи.

Остаётся надеяться, что Konami удастся перевернуть доску и сказать своё слово, вернув PES на прежний уровень качества. Ведь от конкуренции двух игровых гигантов выиграют все — в том числе и фанаты футбольных симуляторов.