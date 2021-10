Что нужно знать об игре «Стражи Галактики» до релиза

Создатели Deus Ex: Human Revolution из Eidos Montreal уже 26 октября выпустят свою первую самостоятельную игру после Deus Ex: Mankind Divided (2016) — «Стражи Галактики» (Marvel's Guardians of the Galaxy).

Ещё одна игра про Стражей Галактики?

Да, но она никак не связана с интерактивным сериалом Telltale. Да и продолжателя идей прошлогодних провальных «Мстителей» ожидать не стоит. Даже наоборот, новинка — сюжетное приключение на одного игрока без попыток сделать бесконечный сервис с постоянными обновлениями.

Удивительный подход, учитывая все вводные: тут и команда разношёрстных персонажей, и деление героев на роли для кооперативного прохождения. Но нет, строго одиночный режим, причём и играть можно только за Звёздного лорда. Остальным членам отряда в бою можно отдавать команды а-ля Mass Effect.

От космической оперы BioWare тут не только принципы сражений, но и возможность вести диалоги — через них выстраиваются отношения с напарниками (никто не запретит разругаться между собой) и принимаются решения. Отдать в качестве заложника Ракету или Дракса? Это повлияет на дальнейшие события.

Местным хабом выступает корабль Стражей — ещё одна схожая черта с Mass Effect. Однако уж ожидать полноценной ролевой игры не стоит, это всё же скорее экшен с элементами RPG, нежели RPG с элементами экшена.

Сюжетный трейлер

Игра как-то связана с фильмами?

Напрямую — никак. Картины Джеймса Ганна, как и все произведения киновселенной Marvel, обитают в собственном мире, тогда как игры — в своих. Мы даже не знаем, находятся ли Стражи Галактики и Мстители из одноимённых игр Square Enix в одной вселенной.

Однако надо понимать, что картины Ганна сделали из Стражей Галактики чуть ли не новых полноценных звёзд комиксов Marvel — шутка ли, сейчас выйдет уже вторая игра про команду космических наёмников с добрым сердцем. И сейчас отряд так или иначе вдохновлён видением режиссёра, отсюда и музыка 80-х, и черты характера.

Разве что внешность у некоторых персонажей вроде Гаморы и Дракса ближе к комиксовым первоисточникам. Но в остальном игра вполне ожидаемо опирается на стиль Джеймса Ганна и его представление о Стражах Галактики. Вряд ли многие недовольны таким решением.

Музыкальный клип для игры

Eidos Montreal подготовила для игры несколько специальных треков и даже анимационный музыкальный клип в стиле 80-х.

Ролики выглядят странно, что там с боями?

Со стороны сражения вызывают недоумение, однако немногочисленные журналисты после нескольких часов личного знакомства развеивают сомнения — играть в это довольно весело и никакого диссонанса не возникает. Вроде бы и выглядит неказисто, но в пылу битвы вообще не обращаешь на это внимания.

Напрямую игрок управляет только Звёздным лордом, тогда как остальные участники отряда слушаются его приказов.

А могут, похоже, и не слушаться. Всё зависит от отношения команды к герою, что формируется из сюжетных решений, их последствий и самих разговоров.

Причём, что интересно, для завершения некоторых боёв предстоит выполнить определённые условия. Поэтому просто уничтожать противников или стрелять в босса бессмысленно, надо что-то сделать.

Геймплейный трейлер про бои

Роли героев

Питер Квилл — универсал, может и в рукопашку, и стрелять

Ракета — гений гаджетов, предпочитающий сражаться на расстоянии

Грут — танк со ставкой на обездвиживание врагов

Гамора — дамагер с упором на рукопашные бои

Дракс — бежит в замес первым и оглушает врагов

Разработчики стараются построить боевую систему таким образом, чтобы каждый герой мог взаимодействовать с напарником — таким образом можно создавать эффективные комбо, уничтожая врагов быстро и стильно. У Питера, кстати, ещё есть ультра: он включает свой Walkman с музыкой и бафает команду.

Кастомизация

Героев дадут переодеть, а поклонники образов из фильмов Джеймса Ганна смогут найти специальные костюмы по мотивам образов персонажей из фильмов.

Дракс прямо из фильмов

Особенности версии для ПК

Обещают поддержку DLSS для видеокарт RTX, HDR, рассеянное освещение, 8К-разрешение и расширенную цветовую палитру.

Где купить?

Вдобавок чуть дороже продают расширенное издание с парой нарядов для Питера и цифровым саундтреком.

Презентация игры на 11 минут

«Стражи Галактики» выйдут 26 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.