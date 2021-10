На планете остался всего один игрок, который посетил все The International. История Puppey

В мире очень много профессиональных игроков в Dota 2. Некоторых знают десятки тысяч человек, некоторых — сотни тысяч. Но абсолютно каждому любителю MOBA от Valve знакомы никнеймы вроде Dendi, KuroKy, n0tail и Puppey.

Последний выделяется на фоне остальных одним важным достижением: Клемент Иванов остался единственным дотером планеты, который умудрился побывать на всех чемпионатах мира серии The International.

Ниже — история его пути.

Клемент Puppey Иванов начал карьеру игрока в Defence of the Ancients в 2007 году, спустя четыре сезона вместе с командой NAVI перебрался в новую игру, Dota 2. Тогда же он выиграл первый The International в составе «жёлто-чёрных».

Примечательно и то, что на каждое событие серии Puppey приезжал в качестве фаворита. 10 лет назад NAVI лучше остальных приспособились к новой игре, не оставив шансов соперникам на The International. Да, встречи с китайцами были трудными, но тогда Иванов и NAVI проиграли всего одну карту за весь чемпионат.

С тех пор начался поход Puppey за вторым титулом. Упорство эстонского саппорта действительно поражает: почти все его тиммейты уже отказались от этой идеи и завершили карьеру. Artstyle уже четыре сезона тренирует СНГ-команды, XBOCT с LighTofHeaveN ведут стримы и работают на турнирах в студии аналитики. Только Dendi продолжает выступления, но его B8 до Инта всё-таки далековато.

Больше всего шансов на вторую Эгиду чемпионов у Клемента было в самом начале пути. В 2012 году Natus Vincere в одиночку боролся против китайских грандов, но уступил в финале iG с ChuaN и Ferrari_430. А на TI3 коллектив не смог противостоять сплитпушу Alliance и вновь остался на втором месте.

TI4 стал для Клемента последним в составе NAVI. Команда испытывала проблемы по ходу сезона и впервые в истории не попала в гранд-финал The International, заняв лишь 7-8-е место. В клубе решили, что проблемой были Puppey вместе с KuroKy, но при смене состава явно ошиблись: в дальнейшем пара саппортов выступала удачнее, чем новые «Рождённые побеждать».

После расставания с NAVI Клемент Иванов задумался о создании собственной команды, где решения принимал бы только он. Так появилась Team Secret: сборная звёзд, которая отлично провела сезон-2014/2015 и была одним из главных претендентов на победу на The International 2015. Но неожиданно вылетела от молодого состава Virtus.pro с Lil и fng.

В дальнейшем это стало для Team Secret и Puppey неприятной тенденцией. По ходу сезона коллектив побеждал на мэйджорах и уверенно выступал на других крупных турнирах. Но, приезжая на TI в качестве фаворита, оправдать этот статус никак не получалось.

К примеру, в начале 2016-го «Секретные» уверенно выиграли The Shanghai Major, но на главном турнире выбыли первыми, уступив китайской LGD Gaming в фантастическом матче. 13-16-е место – антирекорд Пуппея на турнирах серии.

В 2017 году Team Secret вновь не повезло: на её пути встал хороший друг и бывший тиммейт KuroKy, который затем победил на том The International. Иванов же с командой вновь остался за пределами восьмёрки сильнейших.

С другой стороны, Puppey с каждым Интом выступает всё успешнее. На TI8 он занял 5-6-е место, год спустя вошёл в топ-4. Кажется, будто опытный капитан двигается к Аегису осторожно, шаг за шагом. Вопрос только в том, что Клементу уже 31 год: пограничный возраст для киберспортсмена. Если бы это был кто-то другой, на его шансах давно можно было поставить крест.

Но эстонский киберспортсмен слишком упрям и талантлив. Не только как игрок, но и как организатор – он едва ли не первым создал свой киберспортивный клуб, который сейчас выступает в Valorant, Rainbow Six, League of Legends и других дисциплинах. Как капитан Puppey прекрасно умеет находить новых перспективных игроков, таких как нынешний мидер команды Михал Nisha Янковски.

Клемент до сих пор увлечён «Дотой», и это тоже поражает. Играть в одну игру почти 15 лет само по себе непросто. Киберспортсмены делают это по 8-10 часов каждый день в максимально энергозатратном режиме. Почти все ровесники Puppey уже давно закончили карьеру, и только он продолжает играть.

Более того, он умудряется регулярно побеждать. В эпоху онлайн-эры, вызванную COVID-19, Team Secret выиграла восемь турниров подряд! Когда отмена TI10 в прошлом году снизила мотивацию остальных игроков до минимума, у Пуппея всё сработало наоборот.

На свой юбилейный, 10-й The International Клемент вновь приехал в роли одного из фаворитов. Первые результаты подтвердили этот статус: успех в групповом этапе и уверенная победа над действующими чемпионами мира из OG обеспечила Team Secret место в топ-6.

Сегодня, 14 октября, европейский коллектив ждёт встреча с Invictus Gaming. Если победить, второй титул будет совсем близко. Но почему-то есть уверенность, что даже после этого Puppey не задумается о завершении карьеры и будет ставить новые рекорды. Второго такого игрока на Земле уже не осталось.