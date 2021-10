Sony сливает эксклюзивы на ПК, чтобы вы точно купили PS5. God of War — новая жертва

Мы живём в той системе координат, где время — главный ресурс. Первые эмоции — самая искренняя реакция, а все наши увлечения связаны с драмой. Вчера PlayStation объявила о выходе God of War в Steam (ну и Epic Games Store). Одного из своих главных эксклюзивов PS4. В комментариях — прорыв. В сердце — боль. В Steam — счастье.

Россияне на всю катушку голосуют рублём. Игроки чётко разделились на тех, у кого истерика от радости. И на тех, у кого — от обиды. Первые поиграют «на максималках» в один из самых ударных хитов Sony. Вторые зарекаются больше никогда не верить в прежде манящий девиз Only on PlayStation.

Кто из них прав, кому хорошо, а кому плохо — будем разбираться.

Драма и любовь

Драма — это наслоение чувств, эмоциональная реакция и проявление принципиальности. Одним из таких чувств может быть ревность. И если среди ваших знакомых нет хотя бы одного ревнивого геймера — ищите лучше. Отстаивать своё хобби до тахикардии — это нормально. Это даже хорошо, когда ты очень сильно любишь видеоигры.

Не все игроки жадины: чем больше людей познакомятся с любимой игрой — тем больше людей узнают, какая она прекрасная. И какой ты сам прекрасный, раз увлекаешься такими вещами. Если любишь, отпусти? Ну, наверное.

Но правда страшнее, ведь игры сейчас всё больше про «купить и продать», а не про «сильное сердечное чувство», а именно так трактуют любовь в толковом словаре.

С маркетинговой колокольни наши с вами реакции — это лишь диаграммы на доске с хронометражом сюжетной линии, числом сайд-квестов, процентом рефандов и прочими метриками, которые превращают игру-искусство в игру-продукт. Во что-то такое, что можно оценить. Такое, продажи чего можно спрогнозировать. И такое, что займёт всё свободное время.

Помните, что время — главный ресурс? Поэтому пару лет назад Netflix объявил Fortnite чуть ли не своим главным конкурентом. Не соседей по стримингу с именитыми режиссёрами и шоу с бюджетом Голливуда, а бьющую все мыслимые рекорды сессионную залипалку про летающий автобус и мультяшек с кирками. Героев со стильными пушками, нарисованным дымком после выстрела и облачками пыли от пружинистых прыжков.

А причём здесь God of War в Steam? С приходом нового руководства в лице Джима Райана, президента и исполнительного директора Sony Interactive Entertainment, и главы PlayStation Studios Германа Хульста консервативность PlayStation сломалась на новом курсе.

Если кратко, то теперь некоторые эксклюзивы Sony «сливают» на другие платформы, чтобы подогреть интерес игроков из другой, пока ещё не консольной аудитории. Чтобы новые игроки попробовали условную Horizon Zero Dawn, а через год купили Horizon Forbidden West, а вместе с ней и новенькую PS5.

Или старенькую PS4, где всё ещё продолжают выходить новинки PlayStation.

В этом году PS4 исполнится восемь лет!

Та же история повторится и с God of War: ты смотришь начало в Steam, а позже досматриваешь продолжение уже за пределами любимого сервиса Гейба Ньюэлла. Интересное кино получается — половинку здесь, половинку там. И если вам это кажется неправильным и возмущает, если ревниво за любимое произведение, то будьте спокойны — с той самой маркетинговой колокольни эта рокировка с продажей «пробника» кажется крайне удачной идеей.





К примеру, ПК-версия Horizon Zero Dawn окупилась на 250%. При этом через года три-четыре и сиквел Horizon, и продолжение God of War наверняка доберутся до ПК. И понять Sony можно, ведь продажи одиночных игр спустя пару лет уже снижаются чуть ли не до нуля, а при переносе на новую платформу можно при скромных затратах получить дополнительную прибыль.К примеру, ПК-версия Horizon Zero Dawn окупилась на 250%.

Право на ошибку

Следующий тейк вызовет диссонанс, но… не только Microsoft объединяет игроков, теперь в эту «гонку консольного вооружения» вклинивается Sony. У этой компании меньше денег, ниша мультиплатформенных продаж занята Филом Спенсером и его Xbox, а прав на ошибки предостаточно.

Японцы вообще десятилетиями зарабатывали респект игроков, чтобы после очередного «слива» консольного эксклюзива бояться острой реакции игрового сообщества. И пока в комментариях бунтуют адепты PlayStation, называя всё происходящее обманом своих ожиданий, к God of War с огромным интересом присматривается новая аудитория.

Это ПК-аудитория, платящая и требовательная. Такая, которая за один вечер сметает предзаказ игры трёхлетней давности за ценник, который почти втрое превышает актуальную стоимость консольной версии God of War.

God of War на PS4 сейчас продают за 1199 рублей и она доступна по подписке PS Plus Collection на PS5. А предзаказ игры в Steam — 3149 рублей

Даже без скидок God of War на PS4 стоит недорого

Проще говоря, God of War раздавали на консолях разве что не даром, за несколько лет было много шансов оценить игру самостоятельно. Официально к концу августа 2021 года Sony продала свыше 19,5 млн копий God of War. Выход на новую аудиторию — это вопрос времени, когда на носу релиз очередного блокбастера в лице God of War: Ragnarök.

В Sony открывают предбанник, чтобы показать, что от крутых впечатлений вас отделяет лишь покупка новенькой PlayStation (или старенькой, да). Стоит ли эта стратегия, чтобы отказаться от эксклюзивов, главного козыря «азиатской консоли»? Быть может, нет.

Но стоит ли, чтобы подсадить на свои игры новую аудиторию, которую позже можно заманить вкусным пряничком консольного гейминга со всеми его 4К-разрешениями, трассировками лучей и SSD-накопителями в стильной коробке за 40-50 тысяч рублей? Точно да, оно того стоит.

И если вышедший из-под контроля пранк с ценами на топовые видеокарты NVIDIA не убедит уйти от ПК-гейминга, то это попробуют сделать бородатый спартанец Кратос со своим сыном Атреем. В противном случае новые поклонники God of War увидят продолжение истории в том же Steam где-то к 2025 году, верно?

Нет, это не про цикличность истории. Это про возможность заработать деньги на освоении новой аудитории. И это про путь, который поможет Sony дольше оставаться на плаву. Продолжать сдерживать натиск Фила Спенсера с его истребляющей связкой Xbox и Game Pass. Продолжать делать крутые игры и радовать нас.

Это подушка безопасности в тех координатах, где время — главный ресурс. В год, когда пандемия разметила новые условия корпоративного строя. В сезон исторического подорожания биткойна, абсолютно непробиваемого затора с доступностью видеокарт и кризисом в производстве полупроводников.

Жёстко. Страшно. Но импровизация тащит. Если задуматься, откинув предубеждения и усмирив хейт, сейчас PlayStation кажется обнажившим лезвие катаны самураем! Крепеньким таким ронином, который выходит на тропу войны, даже заполучив в качестве форы бешеный спрос на PS5 и стабильно высокие продажи почти каждого эксклюзива. Причём не с конкурентами из Microsoft и Nintendo, а с обстоятельствами. Нехорошими.

На одних «режиссёрских версиях» и «налоге на некстген» далеко не уедешь, нужно импровизировать, нужны долгосрочный план и перелом парадигмы со всеми этими эксклюзивами, которые лишь ссорят игроков между собой. Есть вероятность, что сегодняшняя PlayStation — это не ошибка кадровых перестановок, а свежая кровь опытных лидов в лице Райана и Хульста.

Два человека, которые идут ва-банк, оставляя старых игроков с гарантией получить новый хит сразу. Но при этом они не забывают осваивать новую аудиторию, давая им надежду, что даже спустя три года, но и до них дотекут консольные сливки. В качестве бонуса — в самом лучшем виде.

Та же God of War выйдет в Steam уже 14 января 2022 года. Сразу с 4К, DLSS, Reflex от NVIDIA, поддержкой UltraWide-формата 21:9 и другими особенностям вроде возможности перенастроить управление и подключить фирменные геймпады PlayStation — DualShock 4 и DualSense.

Сюрреализм какой-то

Если любишь, отпусти? Наверное, да. Отпусти и не злись. Мы же все понимаем, что у Sony в рукаве остались тузы. Их много. И первыми получателями топовых видеоигр-блокбастеров всё равно останутся консольщики.

Плюс всегда есть вероятность вечного эксклюзива: первая Red Dead Redemption, парочка Gears of War и трилогия InFamous продолжают подпирать тяжёлые врата неприступного консольного Минас-Тирита с его прекрасными эксклюзивами.

В релизе God of War на ПК нет ничего плохого: вашу любимую историю оценят новые люди, а их деньги помогут сделать новые части серии про бога войны ещё лучше. И вот вроде бы порешали, успокоились и даже отвесили комплимент про какую-то там катану какого-то там самурая… если бы не один нюанс.

Фото: https://www.artstation.com/artwork/Nx0gGz

Ирония

Вы только представьте, фанаты японского бренда годами смеялись над «боярами» с ПК и якобы «ненужными» Xbox. Почему? Да потому что нет эксклюзивов! Но теперь получается, что их почти не осталось и у самой PlayStation?

Кажется, что новые эксклюзивы выходят реже, чем анонсируют порты старых, которые теперь и не эксклюзивы вовсе. И это начало интригующей истории, в которой японцам придётся силой вырывать первенство в «гонке консольного вооружения» не только по числу игр, но ещё и в предоставлении качественного сервиса.

Здесь у них большие проблемы: на ПК есть всё, на ПК есть Steam. И речь не о выгодных ценах, а об удовлетворении от использования платформы. Есть этот кайф и на Xbox: цифровой магазин с сотнями неофициальных приложений (от Discord до Telegram), обратная совместимость от первого Xbox, мощный браузер Edge с возможностью запускать что угодно прямо «из коробки».

И великий (но не ужасный) Game Pass, который стал игровым аналогом Neftlix. Поэтому мы ждём от Джима Райана и Германа Хульста новый комплекс мер, смелые риски и итерации решений, которые пойдут на пользу игрокам.

Да, теперь многие из нас с опаской смотрят на очередную подпись Only on PlayStation, если таковая вообще останется. Но в сухом остатке — игроков никогда не обделят свежими и крутыми релизами. Пускай и с трёхлетней задержкой на одной из платформ. Пускай и с несодержательными трейлерами будущих блокбастеров, показанных за два года до релиза самих игр.

И если God of War — ласточка, то давно не первая. Мало кто верил, что Heavy Rain, Days Gone и Horizon Zero Dawn выйдут в Steam. Помните слоган нового поколения PlayStation? Он про отсутствие границ — Play Has No Limits.

Может, это метаирония про релизы эксклюзивов на ПК? Узнаем наверняка, когда анонсируют новую Bloodborne от Bluepoint и когда страничка с предзаказом «Человека-паука» также появится в магазине Габена. До выхода паучьего сиквела пара лет, вдруг пользователи ПК забыли, как выглядит Питер Паркер? Схема ведь отработанная: половинку здесь, половинку там. И это хороший повод, чтобы переметнуться в стан консольщиков.

Да, на ПК эти игры выглядят красивее, но все современные игры так или иначе выглядят красиво. Да и на ПК доступ к ним дадут, и то не факт, лишь спустя несколько лет.

И как мы с вами поступим: любим и отпускаем или продолжаем тратить время на истерики в комментариях? Порадуемся за тех, кто впервые узнает историю постаревшего Кратоса, или поплачем вместе с теми, кого якобы «предала» и «обманула» Sony? Решать только нам. Остальное сделает время, которого всегда мало. Но которое лечит.