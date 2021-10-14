Словно из сказки. Как OG дошла до The International 2021

OG – единственный в истории двукратный чемпион The International. Команда может провалить сезон или неудачно выступить на любом LAN-ивенте, но на главном турнире года она преображается и разносит одного оппонента за другим.

Так происходило в 2018-м и 2019-м, но 2020 год и коронавирус довольно сильно сказались на состоянии коллектива, который потерял двух важных игроков. На The International 2021 команда неплохо провела групповой этап, но в одну калитку проиграла Team Secret в верхней сетке и вылетела в нижнюю — впервые с 2017 года.

Да и текущий сезон выдался для OG непростым. Команда пропустила оба мэйджора, посетила всего один LAN-ивент (да и тот закончила на четвёртом месте) и прямо сейчас находится в шаге от вылета с The International 2021. Но никто, ни один игрок, профессиональный киберспортсмен или аналитик не смеет списывать OG со счетов. Потому что эта команда умеет удивлять.

Состав команды очень штормило по ходу сезона

2021 год будто решил проверить OG на прочность, настолько много проблем на неё свалилось. Одна из ключевых — проблема в самом составе. Молодой и горячий ana решил завершить карьеру, а MidOne отправился искать счастье на просторах родного региона.

Поэтому пришлось менять одну из важнейших позиций – мидера. Однако здесь удача улыбнулась OG. На рынке свободных агентов внезапно нарисовался SumaiL, который помог Team Liquid занять второе место во втором сезоне DreamLeague и считается одним из сильнейших профессиональных игроков. И он чем-то похож на основной костяк OG, поскольку тоже держал над головой Аегис. Это произошло в 2015 году в составе Evil Geniuses.

Да, в начале 2020 года SumaiL уже играл за команду, однако тогда эксперимент определённо не удался. И даже не из-за молодого пакистанца, а из-за пандемии коронавируса. Хассану приходилось играть с европейцами, находясь в США, что влечёт к проблемам с коммуникацией и пингом. Как итог — один из худших сезонов для OG.

Плюс беда пришла оттуда, откуда её совсем не ждали. Прямо перед турниром Ceb пережил операцию на зрение. Всё было настолько плохо, что игрок находился буквально в считаных часах от полной слепоты. Ему экстренно провели хирургическое вмешательство, поскольку у него чуть не отслоилась сетчатка на левом глазу.

Француз провёл групповой этап с пиратской повязкой, но не потерял ни капли оптимизма. Даже падение в нижнюю сетку плей-офф ничуть не пошатнуло Себастьяна, он просто назвал это «новым опытом».

Сейчас OG сильна как никогда. Ceb вернулся в строй за считаные дни до начала матчей групповой стадии, n0tail и Saksa обладают достаточным опытом выступления на TI, а неуловимый SumaiL готов выйти 1х1 против любого мидера ивента. Казалось бы, что ещё может случиться необычного? У OG есть ответ.

Команду тренирует российский киберспортсмен Михаил Misha Агатов

OG совершенно неожиданно пригласила в состав Михаила Misha Агатова, который раньше тренировал Team Spirit и работал в других российских клубах (Winstrike Team, ESPADA, Spartak Esports). Но примечателен он совсем не этим, а своим стилем. Со стороны складывается ощущение, что будто в старом индийском фильме n0tail и Topson нашли своего третьего брата, которого каким-то чудом занесло в Россию.

Даже в самой OG Агатова считают ценным усилением. Ceb заметил россиянина, пока тот играл за Ninjas in Pyjamas и часто обращал на него внимание во время пабликов на высоком рейтинге. А затем Себастьян добавил его в Steam и пообщался о потенциальном переходе в его команду. Ничего удивительного в том, что Misha с радостью согласился.

И его влияние можно ощутить уже сейчас, ведь он приступил к работе накануне отборочных на The International 2021. OG неплохо прошлась по всем конкурентам из Европы и даже смогла камбэкнуть со счёта 1:2 в финальном матче. Если бы не Misha, то кто его знает, что могло бы получиться?

OG провела групповой этап The International 2021 блестяще…

В групповом этапе OG проиграла всего лишь одну серию – уступила Team Aster. В остальных же матчах команда доказала, что ей хочется вписать себя в историю ещё жирнее. Двух Аегисов коллективу недостаточно.

При этом не сказать, что коллектив всё ещё вписался в мету — даже россиянам из Virtus.pro удалось отжать у него одну карту. И это вовсе не значит, что VP не заслужила, напротив, это указывает на опасную нестабильность OG даже в те моменты, когда этого быть не должно.

А вот игровой стиль OG почти не изменился даже с учётом SumaiL. Его агрессия и постоянная жажда давить оппонента прекрасно подошла плейстайлу коллектива. Команда в привычной манере ныряет на базу соперника уже к 15-й минуте, чтобы побыстрее закрепить преимущество. Состав также напомнил, что против него нельзя расслабляться даже с огромным отрывом по золоту — переворачивать катки так, как OG, не умеет ни один другой участник The International.

…а затем тотально провалилась в первом матче плей-офф с Team Secret

Матч с Team Secret, наверное, стал самым провальным за всё время существования клуба. Уже на первой карте OG пришлось терпеть и зажиматься на своей половине карты, а соперник беспощадно совершил 51 убийство. Не получалось практически ничего, да и под занавес игры у оппонента стояла половина строений.

Для описания второй карты лучше всего подойдёт фраза: «Это фиаско». 42:4 по убийствам, отставание в 25 тысяч золота и всего один игрок без отрицательного KDA. Казалось, после такой оплеухи OG может окончательно рассыпаться и покинуть борьбу за главный приз соревнований.

Символично, что в нижней сетке OG пришлось выявлять сильного с Quincy Crew, где играет родной брат SumaiL. Братская дуэль с YawaR получилась драматичной, а завершилась самой милой фразой «gg» в истории. Победа со счётом 2:0 позволила вновь поверить в собственные силы. Однако в верхнюю сетку это уже не вернёт — сейчас каждая карта будет на счету. А нам с вами, русскоговорящим болельщикам, предстоит крайне непростое испытание.

Следующий матч OG пройдёт с российской командой Team Spirit

15 октября в 9:00 мск OG встретится с Team Spirit. Победитель отправится в топ-6 и останется в паре шагов от заветного Аегиса и $ 18 млн. Проигравший покинет чемпионат.

Оцените драматургию этой ситуации и всю трудность положения российской команды. Молодые игроки, у большей части которых нет и доли такого опыта, какой есть у OG. Синусоидальная групповая стадия, которую Spirit начала с последнего места, но затем каким-то чудом выбралась в верхнюю сетку. Изнурительный матч с Invictus Gaming, в котором не хватило совсем чуть-чуть, чтобы спокойно выйти в следующий раунд. И сейчас против них будут играть двукратные чемпионы мира, почуявшие вкус крови.

Одна команда покинет ивент, но кто бы это ни был — история OG продолжится. Это команда-уникум, которые появляются один раз в поколение. Ещё никто не выигрывал Аегис два года подряд и не ломал устоявшуюся традицию «Сначала TI выигрывает Запад, а потом Китай». OG это удалось. Главный вопрос: получится ли повторить это в третий раз или фортуна повернётся не той стороной?