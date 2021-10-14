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Что не так с новой Battlefield в 2021 году, ошибки, баги и вылеты, разбор карты, техник и оружия после бета-теста

Впечатления от беты Battlefield 2042: игра не готова и сломана?
Семён Кудряшов Станислав Терещенко
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Battlefield 2042
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Большая карта, тяжёлые танки, странная баллистика и специалисты вместо классов. Какой игрой станет Battlefield 2042 после бета-тестирования?

Battlefield 2042 сломана, не готова, её нужно перенести? Мы с честью пережили все испытания бета-теста: проваливались в текстуры, не попадали по противникам, погибали без причины и сражались с многочисленными ошибками на серверах. А теперь готовы поделиться впечатлениями с анализом техники, карты, оружия и новых особенностей в грядущем осеннем блокбастере Electronic Arts.

Узнайте из видео, что не так с Battlefield 2042? Не забудьте включить звук

В нашем видео мы выяснили:

  • Есть ли проблемы с «Захватом» на карте для 128 человек?
  • Что с балансом техники?
  • Удобно ли переключать модификации оружия с одной кнопки, как в Crysis?
  • Что не так с баллистическими характеристиками снайперских винтовок?
  • Почему на смену привычным классам пришли специалисты?
Релиз новой Battlefield 2042 станет триумфом Electronic Arts или величайшей ложью? Релиз новой Battlefield 2042 станет триумфом Electronic Arts или величайшей ложью?

Также советуем оценить наше видео о том, как разрабатывалась Battlefield 2042. Оно доступно по этой ссылке на нашем YouTube-канале. Что разработчики из DICE делали три года, почему так мало карт на старте, сказалась ли реакция игрового сообщества на анонс новинки и чем в итоге станет новая часть «батлы» — лучшим шутером поколения от Electronic Arts или халтурой?

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