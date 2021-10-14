Впечатления от беты Battlefield 2042: игра не готова и сломана?

Battlefield 2042 сломана, не готова, её нужно перенести? Мы с честью пережили все испытания бета-теста: проваливались в текстуры, не попадали по противникам, погибали без причины и сражались с многочисленными ошибками на серверах. А теперь готовы поделиться впечатлениями с анализом техники, карты, оружия и новых особенностей в грядущем осеннем блокбастере Electronic Arts.
Узнайте из видео, что не так с Battlefield 2042? Не забудьте включить звук
В нашем видео мы выяснили:
- Есть ли проблемы с «Захватом» на карте для 128 человек?
- Что с балансом техники?
- Удобно ли переключать модификации оружия с одной кнопки, как в Crysis?
- Что не так с баллистическими характеристиками снайперских винтовок?
- Почему на смену привычным классам пришли специалисты?
Также советуем оценить наше видео о том, как разрабатывалась Battlefield 2042. Оно доступно по этой ссылке на нашем YouTube-канале. Что разработчики из DICE делали три года, почему так мало карт на старте, сказалась ли реакция игрового сообщества на анонс новинки и чем в итоге станет новая часть «батлы» — лучшим шутером поколения от Electronic Arts или халтурой?
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