Впечатления от беты Battlefield 2042: игра не готова и сломана?

Battlefield 2042 сломана, не готова, её нужно перенести? Мы с честью пережили все испытания бета-теста: проваливались в текстуры, не попадали по противникам, погибали без причины и сражались с многочисленными ошибками на серверах. А теперь готовы поделиться впечатлениями с анализом техники, карты, оружия и новых особенностей в грядущем осеннем блокбастере Electronic Arts.

Узнайте из видео, что не так с Battlefield 2042? Не забудьте включить звук

В нашем видео мы выяснили:

Есть ли проблемы с «Захватом» на карте для 128 человек?

Что с балансом техники?

Удобно ли переключать модификации оружия с одной кнопки, как в Crysis?

Что не так с баллистическими характеристиками снайперских винтовок?

Почему на смену привычным классам пришли специалисты?

Также советуем оценить наше видео о том, как разрабатывалась Battlefield 2042. Оно доступно по этой ссылке на нашем YouTube-канале. Что разработчики из DICE делали три года, почему так мало карт на старте, сказалась ли реакция игрового сообщества на анонс новинки и чем в итоге станет новая часть «батлы» — лучшим шутером поколения от Electronic Arts или халтурой?