Читеры, пока! Играйте в Call of Duty честно, иначе вас заденет «Рикошетом» / Чемп.NEWS

Electronic Arts и ФИФА делят $ 300 млн за лицензию. Читеров из Warzone ждёт наказание, а новая Vampire: The Masquerade была на грани отмены.

Очередная пятница, а с ней уже 15-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о том, почему FIFA 23 может стать последней игрой в серии футбольных симуляторов EA. Во сколько миллионов обходится ежегодная лицензия от ФИФА и как футбол связан с Fortnite? Но главная новость — это заявление Фредрика Вестера, главы Paradox Interactive, о возможной отмене Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Что стало с игрой после ухода разработчиков из студии Hardsuit Labs — узнаете из нашего видео.

15-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 15-го выпуска «Чемп.News»

Глава Paradox Interactive о судьбе Bloodlines 2.

Перенос бета-теста Ghost Recon Frontline от Ubisoft.

Поклонники Minecraft голосуют за добавление новых мобов.

Нечестных игроков из Call of Duty накажут античитом «Рикошет».

И многое другое.

Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.