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Electronic Arts может потерять лицензию от ФИФА, Ricochet Anti-Cheat в Warzone и Медный Голем в игре Minecraft

Читеры, пока! Играйте в Call of Duty честно, иначе вас заденет «Рикошетом» / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Call of Duty
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Electronic Arts и ФИФА делят $ 300 млн за лицензию. Читеров из Warzone ждёт наказание, а новая Vampire: The Masquerade была на грани отмены.

Очередная пятница, а с ней уже 15-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о том, почему FIFA 23 может стать последней игрой в серии футбольных симуляторов EA. Во сколько миллионов обходится ежегодная лицензия от ФИФА и как футбол связан с Fortnite? Но главная новость — это заявление Фредрика Вестера, главы Paradox Interactive, о возможной отмене Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Что стало с игрой после ухода разработчиков из студии Hardsuit Labs — узнаете из нашего видео.

15-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 15-го выпуска «Чемп.News»

  • Глава Paradox Interactive о судьбе Bloodlines 2.
  • Перенос бета-теста Ghost Recon Frontline от Ubisoft.
  • Поклонники Minecraft голосуют за добавление новых мобов.
  • Нечестных игроков из Call of Duty накажут античитом «Рикошет».
  • И многое другое.

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