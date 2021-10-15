Читеры, пока! Играйте в Call of Duty честно, иначе вас заденет «Рикошетом» / Чемп.NEWS
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Electronic Arts и ФИФА делят $ 300 млн за лицензию. Читеров из Warzone ждёт наказание, а новая Vampire: The Masquerade была на грани отмены.
Очередная пятница, а с ней уже 15-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о том, почему FIFA 23 может стать последней игрой в серии футбольных симуляторов EA. Во сколько миллионов обходится ежегодная лицензия от ФИФА и как футбол связан с Fortnite? Но главная новость — это заявление Фредрика Вестера, главы Paradox Interactive, о возможной отмене Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Что стало с игрой после ухода разработчиков из студии Hardsuit Labs — узнаете из нашего видео.
15-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 15-го выпуска «Чемп.News»
- Глава Paradox Interactive о судьбе Bloodlines 2.
- Перенос бета-теста Ghost Recon Frontline от Ubisoft.
- Поклонники Minecraft голосуют за добавление новых мобов.
- Нечестных игроков из Call of Duty накажут античитом «Рикошет».
- И многое другое.
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