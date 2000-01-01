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Золотой состав Team Spirit
Золотой состав Team Spirit
Лучшая команда мира по Dota 2. Эти парни затащили The International 2021, хотя и не были фаворитами!
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Илья «Yatoro» Мулярчук — Роль: керри
Илья «Yatoro» Мулярчук — Роль: керри
Перед финалом сменил имидж и побрился. Стал похож на Бэйна из «Тёмного рыцаря», особенно с таким взглядом!
Александр «TORONTOTOKYO» Хертек — Роль: мидер
Александр «TORONTOTOKYO» Хертек — Роль: мидер
После игры с Virtus.pro сказал: «Была такая усталость, хотелось, чтобы всё это закончилось. После этого я решил, что не буду тратить столько эмоций, чтобы доиграть этот турнир». И доиграл триумфально!
Магомед «Collapse» Халилов — Роль: офлейнер
Магомед «Collapse» Халилов — Роль: офлейнер
«Коллапс – мой идол», — написал экс-керри TNC Predator Ким «Gabbi» Виллафуерте в твиттере, оценив игру Халилова в финале.
Мирослав «Mira» Колпаков — Роль: саппорт
Мирослав «Mira» Колпаков — Роль: саппорт
Перед матчем с Team Secret рассказал о рецепте победы: «Мы просто будем получать удовольствие — возьмём хороших героев и постараемся заставить их работать».
Ярослав «Miposhka» Найдёнов — Роль: саппорт
Ярослав «Miposhka» Найдёнов — Роль: саппорт
После победного финала сказал о защите титула: «Я даже не уверен, что это случится. Настолько большой приз… Есть ли вообще нам смысл и нужда играть в Доту? Я не знаю, кто и что будет делать из нас».
Золотой состав Team Spirit
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