Ярослав «Miposhka» Найдёнов — Роль: саппорт

После победного финала сказал о защите титула: «Я даже не уверен, что это случится. Настолько большой приз… Есть ли вообще нам смысл и нужда играть в Доту? Я не знаю, кто и что будет делать из нас».