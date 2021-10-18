Сколько зарабатывают киберспортсмены

У киберспортсменов и спортсменов много общего. Каждый игрок хочет побеждать и быть лучшим в своей дисциплине, но одна из ключевых мотиваций — зарплата. В киберспорте она пока не такая огромная, как в том же футболе, но ежегодно общий чек увеличивается. И он очень сильно зависит от игры, которой молодой парень решил отдаться.

Главный заработок — призовые

Основной доход киберспортсменов составляют призовые. Наибольшие суммы разыгрывают на крупных чемпионатах, где участвуют лучшие команды мира. Если считать по Dota 2, то самым лакомым пирогом вне всяких сомнений считается турнир The International. Он ежегодно обновляет собственный рекорд по количеству призовых денег.

Это, по сути, ключевое отличие киберспорта от привычного спорта. В киберспорте нужно выигрывать, чтобы много зарабатывать. В том же футболе можно весь сезон просто бегать по полю и даже не стараться забивать голы, на баснословные доходы это никак не повлияет.

10 самых крупных турниров по призовым

Удивительно, но этот список состоит не только из турниров серии The International по Dota 2. Призовой фонд чемпионатов в других дисциплинах тоже весьма солидный.

Dota 2: The International 10 – $ 40 млн Dota 2: The International 9 – $ 34,3 млн Fortnite: World Cup Finals 2019 – $ 30,4 млн Dota 2: The International 8 – $ 25,5 млн Dota 2: The International 7 – $ 24,7 млн Dota 2: The International 6 – $ 20,7 млн Dota 2: The International 5 – $ 18,4 млн Dota 2: The International 4 – $ 10,9 млн Honor of Kings: World Champion Cup 2021 – $ 7,7 млн PUBG: Global Invitational.S 2021 – $ 7,1 млн

Фото: instagram.com/dota2

Доход киберспортсмена очень зависит от дисциплины, региона и клуба

Да, всё не так просто, давайте разбираться на примере нескольких популярных игр: Dota 2, CS:GO и League of Legends.

Dota 2

MOBA от Valve очень популярна в СНГ. Из-за разных факторов в наших странах в разы больше игроков в «Доту», чем в League of Legends, и это в том числе влияет на общие доходы региона и сумму денег в чеках киберспортсменов. Всё зависит от того, в какую команду вообще попадёт игрок и какие у него будут условия.

Например, игроки золотого состава Virtus.pro зарабатывали около $ 8-10 тыс. в месяц только за счёт контракта с клубом. Однако это не единственный источник их дохода, если исключить призовые. Киберспортсмены могут заключать партнёрские соглашения с различными брендами и даже представлять их в качестве амбассадоров.

Роман RAMZES666 Кушнарёв, бывший игрок Virtus.pro, до сих про активно рекламирует Head & Shoulders, а Алексей Solo Березин представляет Gillette. И представьте себе, оба киберспортсмена даже снялись в той самой фирменной рекламе, когда для победы на турнире важны уверенность в себе, чистые волосы и выбритый подбородок!

Фото: instagram.com/ramzes

Но далеко не все клубы могут позволить себе платить каждому игроку по $ 7-8 тыс., всё зависит от бюджета и количества спонсорских контрактов или объёмов инвестиций. Та же Virtus.pro стала очень богатой после мощных вливаний USM Holding Алишера Усманова, которые оцениваются в $ 100 млн.

Но стать богатым «Дотером» можно и без всего этого. Достаточно выиграть The International и озолотить себя до конца своих дней. Вчера в Бухаресте россияне из Team Spirit подняли над головой Аегис, а уже спустя некоторое время им на счёт в сумме упадёт около $ 18,2 млн.

Но стоит учитывать, что итоговая сумма будет другой. Самый жирный кусок заберут налоги, то есть около 30%. Какой-то процент получит организация (его объём зависит от договорённостей в бумагах), ещё немного (но заслуженно) получит обслуживающий персонал команды: тренер, аналитик, менеджер, контент-мейкеры. В общей сложности каждый игрок получит примерно 150-160 миллионов рублей, но только по очень грубым подсчётам.

Подытожим: доход «Дотеров» складывается из призовых на крупных чемпионатах, зарплаты от клуба и различных спонсорских контрактов.

Фото: hltv.org

CS:GO

С популярным шутером Valve ситуация примерно такая же, однако тут доход киберспортсмена целиком зависит от его положения в рейтинге HLTV. Что это такое?

Ресурс HLTV существует уже 19 лет. Он пишет новости о киберспорте в CS:GO и собирает статистику после соревнований, а затем выводит средний рейтинг игроков и команд. Из-за авторитета ресурса именно от положения в его таблице зависит, на какие деньги может претендовать киберспортсмен.

Конечно, не все клубы целиком подчиняются условиям рейтинга HLTV, но очень многие. Если игрок или состав показывают результаты и приближаются к топу, то ими может заинтересоваться богатая организация, намеренная зайти в дисциплину. Скауты крупных команд так и вовсе проводят на HLTV значительную часть времени.

Что по цифрам? Например, в 2017 году игроки Virtus.pro в CS:GO зарабатывали примерно по $ 5 тыс. Сейчас, предположительно, расценки чуть-чуть выше, но это в СНГ. В США и Европе спонсорские доходы значительно больше, из-за чего и зарплата местных киберспортсменов в разы выше. В том же 2017-м европейские организации могли платить игрокам по $ 15 тыс. или даже $ 20 тыс. В 2020 году довольно богатый американский клуб Cloud9 выделял своим игрокам по CS:GO по $ 25-30 тыс.

Ну и бенефисы от спонсорства и различных рекламных интеграций тоже никуда не делись, популярные игроки могут зарабатывать много денег на контрактах крупных брендов. Многие из них не просто прожигают бабки на девок и скины, а активно инвестируют или строят бизнесы.

Например, легендарный игрок в CS:GO Данил Zeus Тесленко основал в Украине собственную пиццерию с чикагской пиццей. Ну и каждый фанат дисциплины знает легендарную историю про Михаила Dosia Столярова и его автомойку, на которой он прогорел на миллион рублей. Да, успех в киберспорте не гарантирует успех в предпринимательстве.

Подытожим: доходы игроков в CS:GO складываются из таких же составляющих, как и в Dota 2, но всё целиком и полностью зависит от рейтинга HLTV. Попробуйте прикинуть, сколько зарабатывают участники Natus Vincere, учитывая общее состояние клуба и их позицию в списке (подсказка, она первая).

Фото: vk.com/lolesports

League of Legends

С MOBA от Riot Games ситуация немного сложнее. Здесь зарплата и в целом доходы киберспортсмена целиком зависят от успехов региона на международной сцене. А у СНГ с этим, мягко говоря, плохо. Наши команды не показывали достойных результатов на MSI и Worlds с 2016 года, когда блистала Albus Nox Luna с легендарным Кириллом Likkrit Малофеевым.

Сейчас регион в упадке. Киберспортсменов мало, составы содержат всего несколько клубов, да и то, они не стараются вливать в них много денег. Даже Gambit Esports, для которой «Лига Легенд» всегда была ключевой дисциплиной, ушла из неё и распустила ростер.

Фото: Riot Games

Но это только об СНГ! В Европе, США и Азии League of Legends суперпопулярная дисциплина, поэтому местные игроки в ней очень богатые. Там много клубов, которым нравится «Лига Легенд», нравятся просмотры, которые она приносит — всё это позитивно складывается в доходы киберспортсменов.

По состоянию на 2017 год в Штатах цифры начинались с $ 10 тыс. в месяц, в Европе — около $ 5 тыс. С учётом роста дисциплины и общего количества просмотров и прихода новых спонсоров сейчас цифры значительно выше.

Самые богатые «лоллеры» — китайцы и корейцы. Популярные игроки там на уровне звёзд k-pop или актёров кино, и их доходы соответствующие. Суммы некоторых контрактов исчисляются миллионами долларов. Трёхкратный чемпион мира Faker, например, стал лицом местного бренда мороженого.

На чём ещё может зарабатывать киберспортсмен?

Чаще всего — на личном бренде. Если игрок не только выигрывает чемпионаты, но и работает над медийкой, то его доходы могут расти в геометрической прогрессии. Это тоже часть работы любого спортсмена: почаще писать в «твиттер», выкидывать фотки в «инстаграм», давать интервью. За счёт этого киберспортсмен генерирует трафик, что очень лакомо для крупных брендов.

Ещё киберспортсмен может стримить, что тоже открывает дополнительные пути заработка. Ему могут донатить за крутую игру или яркие эмоции, а благодаря партнёрке с платформой у него появляется вторая зарплата, которая зависит от количества подписчиков и просмотров.