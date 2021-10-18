Как собиралась Team Spirit — чемпион The International 2021

17 октября завершился The International 2021 — юбилейный чемпионат мира по Dota 2. Впервые за 10 лет победу одержал СНГ-коллектив Team Spirit, который увёз с собой $ 18,2 млн. До самого турнира в команду мало кто верил и даже ставил на последние места турнира, предпочитая говорить о Virtus.pro. Однако ребята показали, что командный дух, сплочённость и нацеленность на результат — самое важное для победы на The International.

Зарождение Team Spirit — там не было ни одного игрока из актуального состава

Первый состав Team Spirit: ALWAYSWANNAFLY, Iceberg, Goblak, AfterLife, Ramzes666

Team Spirit была создана в 2015 году. За шесть лет в команде успели поиграть такие звёзды Dota-сцены, как XBOCT, Goblak, RAMZES666, Iceberg и многие другие.

Однако крупных побед у команды никогда не было: за всё время существования организации самым большим выигрышем коллектива стали $ 60 тыс. за четвёртое место на Galaxy Battles II: Emerging Worlds в 2017 году. Пусть цифра и внушительная, для профессиональной сцены Dota 2 она словно песчинка на фоне больших турниров от Valve, где призовые исчисляются миллионами.

Очередное обновление состава Team Spirit произошло в августе 2020-го. Тогда собрался коллектив под названием Yellow Submarine — он состоял из молодых паб-игроков и опытного капитана:

Ярослав Miposhka Найдёнов

Виталий so bad Ошманкевич

Магомед Collapse Халилов

Александр TORONTOTOKYO Хертек

Илья Yatoro Мулярчук

Команда сразу выделялась сильным исполнением и отличными драфтами — и в декабре коллектив был подписан Team Spirit. Оказалось, что проект Yellow Submarine с самого начала был задуман организацией с целью протестировать состав молодых игроков. А чтобы на коллектив не было лишнего давления, было решено именовать его иначе, чтобы новое название никак не было связано со «Спиритами».

Состав Spirit в декабре 2020

Во время анонса оформления игроков CEO Team Spirit Никита Чукалин рассказал, что готов к неожиданностям, при этом в составе он уверен.

Ещё летом стало понятно, что объявленный DPC-сезон начнётся не раньше конца года. Это временное окно позволило нам применить новые методики в формировании состава. Мы ставили перед собой цель открыть новые имена и постараться привлечь максимальное количество новичков. Было отсмотрено более 80 игроков на все позиции, из которых в шорт-лист попало только 12. Результатом этой работы стал состав Yellow Submarine, за выступлениями которого вы могли наблюдать в течение всей осени.



Сегодня мы готовы представить их как состав, который будет выступать под тегом Team Spirit. Всё это стало возможно благодаря совместной работе с Димой Korb3n, который проделал просто титанический труд для того, чтобы реализация наших идей стала возможной. Я давно слежу за его карьерой и рад, что нам наконец-то представилась возможность поработать вместе. Мы осознаём экспериментальность нашего подхода и готовы к неожиданным поворотам, но я уверен, что мы на верном пути.

Во время первого DPC-сезона у команды появились и первые проблемы: у Магомеда Collapse Халилова был конфликт с Виталием so bad Ошманкевичем. В результате было принято решение перевести so bad в запас и пригласить Мирослава Mira Колпакова в состав — он был хорошим знакомым основной четвёрки игроков.

Второй сезон DPC и квалификации к The International 10

Несмотря на то что состав играл вместе всего около четырёх месяцев, команде удалось отобраться в групповой этап WePlay AniMajor 2021. В нём «Драконы» сражались с EG, LGD, Nigma, Vici Gaming и другими — и выступили весьма достойно. Выиграв пять карт в группе, Team Spirit необходимо было сыграть переигровку с Team Liquid за выход в плей-офф турнира. СНГ-коллектив, проигрывая в начале матча, сумел собраться и обыграть европейский состав со счётом 1:0.

В плей-офф команде досталась Alliance — вполне проходной состав для Spirit, и так и оказалось. В упорной борьбе «Спириты» сумели обыграть шведов и пройти дальше по турнирной сетке. Следующий матч с Vici Gaming не задался с самого начала. Неудачные драфты, досадные ошибки — и «Драконы» проиграли китайскому гранду со счётом 0:2. Итог — топ-8 ​WePlay AniMajor 2021. Очень неплохой результат для молодой команды, но нужно было двигаться дальше.

Несмотря на достойное выступление на AniMajor, для прямого попадания на The International 10 команде не хватило чуть больше 200 DPC-очков — достаточно было бы ещё одной победы на прошлом турнире.​ Составу пришлось играть квалификацию на главный турнир года.

Несмотря на то что команда была главным фаворитом квалификаций (Virtus.pro отобралась напрямую), нельзя сказать, что выход на The International достался коллективу легко. Все матчи вплоть до финала «Спириты» в очень уверенной манере закрывали со счётом 2:0, отдав лишь одну карту HellRaisers в полуфинале. Но настал финал с Team Empire — самое важное испытание Team Spirit за всё это время.

Серия с «Империей» сразу не задалась. Странные драфты, ошибки в исполнении — Empire переигрывала по всем фронтам. Счёт 1:2, Spirit в шаге от вылета. Команда собралась с силами и перевернула серию на свою сторону со счётом 3:2. «Драконы» отправились на The International 10 впервые за всю историю организации. «Мы просто играли в «Доту»», — оценил игру своей команды после победы Александр TORONTOTOKYO Хертек.

Групповой этап Team Spirit на The International 10

​Прогнозы на самый главный турнир по Dota 2 были неутешительны. Относительно СНГ-региона куда весомее выглядела Virtus.pro, которая спокойно готовилась к турниру на протяжении четырёх месяцев подряд. А на фоне таких грандов, как Secret, PSG.LGD и Evil Geniuses, даже 7-8 места смотрелись довольно выигрышно.

В интервью Ярослав Miposhka Найдёнов говорил о желании занять топ-1, однако здраво оценивал шансы команды.

Пока не было собрания, где мы коллективно обозначали себе задачу-минимум и максимум. Сам, конечно же, жду топ-1, но если пытаться быть объективным, то 7-8 место будет достойным результатом.

Ситуацию усугубило попадание коллектива в группу смерти: сильнейшие команды по итогам DPC-сезона оказались в группе B.

Первый день прошёл для Team Spirit просто ужасно: по итогам двух встреч команда проиграла 0:2 и PSG.LGD, и Secret.

В послематчевом интервью капитан команды Ярослав Miposhka Найдёнов подтвердил, что день получился непростым, однако попросил не сбрасывать коллектив со счетов.

Непростой выдался денёчек для нас. На самом деле мы показывали нашу далеко не самую лучшую игру. Пока точно непонятно, с чем это конкретно связано. Возможно, с каким-то волнением, возможно, с тем, что просто мысль не о том. Я уверен, что мы можем показать себя вообще с другой стороны. У нас впереди ещё много игр. Обсудили, конечно же, уже причины поражений, провели мотивационные речи. Так что продолжайте в нас верить, любимые наши фанаты, мы ещё покажем, на что способны.

Второй игровой день коллектив вновь начал с поражения, на этот раз от Vici Gaming. Однако следующий матч с Elephant завершился первой победой на турнире со счётом 2:0. После этого команда по очереди обыграла Quincy Crew, Fnatic, beastcoast и SG e-sports и смогла пробиться в верхнюю сетку турнира.

Плей-офф The International 10

Team Spirit открыла плей-офф турнира матчем с IG. На первой карте состав смог реализовать руну двойного урона, выиграв драку и неожиданно сломав трон. Однако, несмотря на отличную форму, набранную в групповом этапе, «Драконы» не смогли победить в серии и упали в нижнюю сетку, уступив со счётом 1:2.

Первым испытанием на вылет была команда Fnatic, которую Team Spirit очень уверенно обыграла пару дней назад. Сюрпризов не случилось — точно такая же размеренная победа 2:0.​

Следующая ​встреча «Драконов» состоялась с двукратным победителем The International подряд — OG. Аналитики ставили на победу последних, даже несмотря на изменённый состав. И первая карта подтверждала их слова — «Спириты» проигрывали её, однако несколько ошибок от OG и отличная игра Collapse на Magnus полностью перевернули игру. Team Spirit забрала первую карту. Вторая игра прошла полностью под диктовку СНГ-коллектива. С первых минут и до победных «GG» российская команда не давала перехватить инициативу звёздной команде. Итог — 2:0. Дальше команду ждала Virtus.pro.

Эмоции OG после поражения

«Как ни странно, игры получились не то чтобы сложными. В основном у нас всё получалось довольно неплохо, поэтому нет каких-то жёстких всплесков эмоций. Тем более нам ещё предстоит сегодня играть, поэтому мы как-то ответственно к этому подошли. То есть мы выиграли, я посмотрел на ребят — никто особо не радовался, не прыгал. Мы понимаем, что у нас сегодня ещё игра, поэтому радоваться рано», — объяснил Ярослав Miposhka Найдёнов.

По словам игроков, встреча с «Медведями» была самой сложной серией на турнире. Разменяв две лёгкие карты друг у друга, команды встретились в третьей решающей и играли её более часа. Преимущество переходило из рук в руки, однако Spirit оказались сильнее. После победы над VP «Спириты» были уже минимум в топ-4, однако команда не собиралась останавливаться.

Эмоции Virtus.Pro после поражения

По сравнению с прошлым матчем, встреча с Invictus Gaming прошла для Team Spirit очень легко. Полное уничтожение на первой карте и аккуратный набор преимущества на второй принесли очередную победу СНГ со счётом 2:0.

После матча Даниил Dendi Ишутин смело предсказал возможную победу Team Spirit при условии сохранения игровой формы на оставшийся день.

Сегодня мне вообще показалось, что Spirit играет на уровне LGD. Если в финальный день турнира они смогут пробить Team Secret и не устанут физически, — а играть bo3 и bo5 в один день очень тяжело, — Spirit вполне может выиграть The International.

Финальный день The International 10

После последних дней турнира никто из аналитиков не брался за прогнозирование победителя. С одной стороны, в финале были настоящие «роботы из LGD», которые на протяжении плей-офф проиграли всего одну карту. С другой — Team Secret, которая будет играть на все 100% после попадания в нижнюю сетку. С третьей — Team Spirit, которая настолько уверенно идёт по сетке, что вполне может выиграть весь турнир.

Встреча с Secret получилась довольно напряжённой для «Спиритов». Первую карту коллектив Клемента Puppey Иванова очень уверенно перевёл в свою пользу. Во втором драфте у Secret оказалась сильнейшая связка Tiny + Lycan. Аналитики предсказывали победу европейского коллектива, однако «Драконы» были не согласны. Уверенная игра, очередной Rampage для Yatoro и выход в гранд-финал турнира.

Эмоции Secret после поражения

Перед гранд-финалом капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов высказался о сенсационном выходе в финал.

Если честно, мне кажется, я пока не понимаю, что произошло. Стараюсь не думать о том, какое место мы заняли. Сейчас у меня такие мысли: «Здорово, снова сыграем против PSG.LGD». Я не знаю, как нам удалось существенно изменить свою игру после первых дней группового этапа. Первые дни на TI10 были очень трудными для нас, однако ранее мы выиграли много КВ против команд, поэтому немного знали их. Помимо этого, у нас были некоторые идеи и потенциал — мы знали, что можем показать, насколько мы хороши.

Если кто-то и мог остановить PSG.LGD, то это была Team Spirit. Первые две карты «Драконы» были на голову сильнее китайского гранда, и для победы осталось выиграть всего одну карту. Однако LGD собралась и выдала две сильнейшие карты, сравняв счёт в матче. 2:2 — и вперёд к финальной карте.

Team Spirit вновь встретилась с комбинацией из Tiny + Lycan, однако это нисколько её не испугало, команда уже побеждала эту парочку. Уверенная игра «Спиритов» с отличным исполнением в драках и моральный дух привели команду к первой за 10 лет победе СНГ-коллектива. Team Spirit забрала с собой рекордные $ 18,2 млн и поехала домой победителем. Во время поднятия Аегиса над головой ребята до конца не верят в происходящее — ведь для них это был просто ещё один матч в «Доту».

TORONTOTOKYO и Yatoro не поверили в происходящее

Yatoro указывает на Аегис

Во время послематчевого интервью Miposhka сказал, что не знает, что ждёт команду дальше. Однако уже на шоу «Поздняя Катка» TORONTOTOKYO выразил уверенность в том, что коллектив ещё вернётся и заберёт вторую победу на The International — в этот раз уже со зрителями.

Чемпионский состав Team Spirit:

Ярослав Miposhka Найдёнов

Мирослав Miroslaw Колпаков

Магомед Collapse Халилов

Александр TORONTOTOKYO Хертек

Илья Yatoro Мулярчук

Во время последней серии матчей на турнире у финалистов велась запись разговора во время игры. По традиции, из этого материала Valve сделает новый выпуск документального фильма True Sight, благодаря которому можно будет взглянуть на взаимоотношения коллектива изнутри. Ждать осталось недолго — монтаж у разработчиков обычно занимает 3-4 месяца. А мы ещё раз поздравляем Team Spirit и благодарим коллектив за подаренные болельщикам эмоции.