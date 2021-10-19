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Лучшие (и худшие) моменты The International 2021 по Dota 2

Россия в топ-1 и горячие матчи: чем запомнился The International 2021?
Иван Мику
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Главное событие года поразило своей полярностью — от ужасного до замечательного.

Главный турнир по Dota 2 остался позади. Фанфары в честь победы российской Team Spirit будут греметь ещё долго, однако турнир в Бухаресте уже в прошлом. Но каким он останется в памяти зрителей? Прежде чем попрощаться с главным киберспортивным событием года, мы предлагаем ещё раз вспомнить эти яркие моменты.

Коронавирусные ограничения ударили в самый неподходящий момент

Два года назад представить любимый «Инт» без зрителей на трибунах было просто невозможно. Но пандемия нанесла свой отпечаток даже на киберспорт: в прошлом году чемпионат и вовсе пришлось отменить, а в 2021-м организаторы в последний момент отказались от заполненных трибун из-за роста случаев заражения в Румынии, где проходил ивент.

Несмотря на все меры предосторожности, одна из китайских команд заболела в полном составе: возможно, из-за этого Team Aster не оправдала возложенных на неё надежд и вылетела в первом раунде плей-офф. Сообщалось о заражениях в команде Invictus Gaming, а ближе к концу турнира COVID-19 подхватили два комментатора – их коллегам пришлось работать в масках даже в кадре.

Отсутствие зрителей и дополнительных мероприятий в городе, встреч с фанатами и атмосферы праздника в целом — как ни старались участники, юбилейный The International вышел каким-то неполноценным.

Организаторы допустили серию ошибок

В первые дни чемпионата на турнирного оператора PGL и разработчиков «Доты» из Valve свалилось много критики. Будущим чемпионам из Team Spirit досталась очень тесная тренировочная комната на кухне, старт TI10 задержался на полтора часа из-за проблем с игрой, а звук и картинка на официальном стриме выглядели ужасно. Не будем вновь останавливаться на этом моменте, соответствующий текст — ниже.

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На фоне заражений COVID-19 казалось, что турнир станет катастрофой и даже может быть прерван, если всё продолжится в том же духе. К плей-офф The International многие проблемы удалось решить, но в памяти многих болельщиков наверняка останутся румынские звукачи и мастера хромакея.

Матчи выдались очень яркими, всё как полагается на The International

Ряд незначительных проблем остались с PGL до конца турнира, но ушли на второй план — началась «Дота». Зрители впервые за два года увидели игру мирового уровня, с большим числом красивых моментов и невероятных камбэков. Многие писали, что впервые за долгое время находятся в восторге от просмотра киберспортивного турнира.

Кроме того, воля случая и посева наполнила сразу несколько серий дополнительной драмой. Встреча старых друзей или бывших тиммейтов, дуэль братьев Хассанов в матче OG — Quincy Crew, битва двух симпатичных российских команд в матче на вылет — такого на «Инте» не было давно. Следить за играми было реально интересно. Это главное.

Анонс нового героя и разносный шоу-матч

Конечно, игроки в «Доту» ждали от юбилейного «Инта» чего-то особого. Обновления, которое перевернёт всё с ног на голову. Ярких событий с участием звёзд и приятных сюрпризов от разработчиков. Чего-то очень крутого, что могло бы появиться только на The International под номером 10.

Но увы, Valve ограничилась минимумом. Во многом, пожалуй, из-за пандемии: Гейб Ньюэлл не смог приехать в Румынию и приветствовал участников по видеосвязи, а большую часть церемонии открытия сняли заранее. На пустом стадионе с интершумом урезанная шоу-программа смотрелась бледновато. Хотя не сказать, что без эмоций.

Отсутствие контента внутри игры оправдать труднее. Ничто не мешало подготовить крутой патч для Dota 2, новый режим или посвящённый турниру ивент — просто показать в Бухаресте видео и осчастливить сотни тысяч игроков. Вместо этого: анонс второго сезона аниме «DOTA: Кровь дракона» и нового персонажа Marci, который выйдет осенью. Это здорово, но как-то… недостаточно?

Среди удачных находок можно упомянуть шоу-матчи с участием русскоязычных звёзд. Solo, XBOCT, Dendi, Resolut1on и ARS-ART здорово повеселились в режиме All Random DeathMatch, а запись их общения уже разлетелась на цитаты и мемы. Это можно пересматривать вечно!

К сожалению, в ролике много нецензурной брани, поэтому ни вставить его, ни даже дать ссылку мы попросту не можем.

Фавориты потерпели поражение

Турнир в Бухаресте стал ужасом для каждого из фаворитов. PSG.LGD выглядела непобедимой машиной, но в третий раз остановилась в шаге от Аегиса. Американские Evil Geniuses посыпались по ходу турнира и не смогли попасть даже в восьмёрку лучших. Ветеран сцены Puppey как никто заслуживал победить, но проиграл два матча подряд и остался вне финала.

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Ещё ниже оказались мощные китайские гранды и чемпионы мира из OG, победившие на The International в 2018 и 2019 годах. Каждый из них два года показывал невероятную игру, но не справился с метой турнира и отправился домой с полным чемоданом разочарования вместо денег и титула.

Это драмы, без которых не обходится ни один турнир: и капитан OG Себастьян Ceb Дебс уже не справился, приняв решение завершить карьеру. Многие другие команды ждут глобальные изменения в составе.

Мы победили!

В последнее время команды из СНГ не радовали фанатов Dota 2. Поэтому ожидать высокого результата на TI10 тоже не приходилось – два российских коллектива с молодыми и неопытными игроки вряд ли могли соперничать с грозными Team Secret, OG или PSG.LGD.

Но оказалось, что резкая смена поколений – то, что нужно нашей киберспортивной сцене. Virtus.pro расцвела с приходом нового тренера Анатолия boolk Иванова и баскетболиста Ивана Лазарева на роль спортивного директора. Команда показала яркую игру с сильнейшими коллективами мира и вошла в топ-6, уступив только обоим финалистам.

История состава Team Spirit вовсе кажется невероятной. Первый профессиональный клуб, первый сезон и первый The International. Но молодые таланты из России и Украины показали потрясающую игру и оставили позади всех грандов мировой сцены. И это, само собой, главное воспоминание о турнире, которое может дать мотивацию тысячам других людей в киберспорте и за его пределами. В этой жизни возможно всё, достаточно просто захотеть и как следует поработать.

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