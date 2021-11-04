3 главных противостояния в игровой индустрии

«Реал» против «Барселоны», Мохаммед Али против Джо Фрейзера, Бэтмен против Джокера. За их столкновениями не отводя глаз следят десятки и сотни тысяч людей. Видеоигровая индустрия не стала исключением, породив несколько культовых противостояний.

Геймеры, журналисты, разработчики — все обсуждали те или иные игры в контексте друг друга, нещадно сравнивая их особенности и обсуждая перспективы. И итог всегда разный. Мы разобрали для вас три наиболее ярких и знаменитых «дерби» из мира видеоигр.

FIFA против Pro Evolution Soccer (eFootball)

Противостояние двух главных футбольных франшиз современности давно превратилось в «эль класико» от мира видеоигр. На протяжении пары десятилетий в мире футсимов царило двоевластие. Ни один из множества мелких тайтлов по мотивам не мог на равных тягаться с играми Konami и EA.

Долгое время франшизы шли ноздря в ноздрю, привлекая достоинствами и недостатками разную аудиторию. Любители более реалистичного футбола, тактической гибкости и неспешного темпа шли к японцам. Кроме того, Pro Evolution Soccer выгодно выделялась своей физикой: мяч летел красиво, а футболисты двигались плавно и органично. На всё это EA Sports отвечала множеством лицензий, контактами со звёздами первой величины и разнообразием контента.

Ситуация изменилась в 2010-х, когда Electronic Arts окончательно вырвалась вперёд и больше не подпускала конкурентов. Курс на многообразие игровых режимов, снижение порога вхождения для новичков и развитие перспективной Ultimate Team оправдал себя.

В этот же период PES словно остановилась в развитии. Все недостатки франшизы вышли на передний план, нивелировав тем самым собственные достоинства. Запутанный интерфейс, проблемы с системой появления молодых игроков, непонимание руководством Konami западных геймеров, нехватка популярных лиг и команд – всё это оттолкнуло аудиторию от серии. Попытки тягаться с успешной Ultimate Team не только обернулись поражением, но и привели к стагнации одиночных режимов – главной фишки предыдущих частей.

Последние иллюзии насчёт какого-либо соперничества рухнули вместе с релизом eFootball 2022. Перезапуск франшизы с превращением в F2P-сервис полностью провалился. Пострадали не только анимации и модельки футболистов – в сам футбол стало неудобно, а порой просто невозможно играть. Игра даже удерживает звание «худшей игры в Steam». В это же время даже иллюзорные нововведения в FIFA почти никак не сказываются на количестве нулей в графе «Ежегодные продажи». Финальный свисток подвёл неутешительный итог для Konami. Как она будет выбираться из ситуации — непонятно.

Call of Duty против Battlefield

Вопрос «Что лучше: Call of Duty или Battlefield?» уже больше 10 лет вызывает жаркие споры на форумах и в социальных сетях. Критики и геймеры яростно доказывали превосходство одной франшизы над другой. Но ирония ситуации крылась в том, что прямого противостояния между самими играми фактически не существовало.

Долгое время обе франшизы развивались самостоятельными путями, практически не пересекаясь. Благодаря заложенным в них идеям и фишкам они ориентировались на различную аудиторию. Хотя серии и использовали общие геймплейные механики, реализация в них выглядела совершенно по-разному.

«Колда» выделялась голливудской постановкой, зрелищными кат-сценами со спецэффектами, которые превращали каждую часть серии в голливудский блокбастер. Конкуренты же напирали на масштабные уровни и командное взаимодействие разных классов.

Однако в 2010-х постепенное развитие двух франшиз привело к их опасному сближению, породившему то самое противостояние. DICE все сильнее раскрывала мощь движка Frostbite и пыталась развивать сюжет с голливудской постановкой. Кроме того, шведы начали упрощать геймплей в погоне за казуальной аудиторией.

Call of Duty же пыталась освоить масштабные сражения на обширной карте, построенной на взаимодействии между игроками и техникой. При этом, пока Activision каждый год выпускала новую игру, EA старалась поддерживать свои проекты подольше — иногда даже вплоть до следующего выпуска.

Сейчас Call of Duty и Battlefield вновь разошлись в противоположных направлениях. Пока Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer Games продолжали бить рекорды продаж, EA ударились в эксперименты — то Hardline с противостоянием полицейских и преступников, то уход в Первую и Вторую мировые войны.

Как там теперь обстоят дела с Battlefield, узнаем 19 ноября, когда выйдет футуристичная Battlefield 2042.

Dota 2 против League of Legends

В жанре MOBA всё намного проще. В нём по-настоящему успешны только две игры. Все прочие и близко не сумели подобраться к вершине: одних сгубил недостаток контента, а других – плохая реализация концепции.

Обиднее всего за Heroes of the Storm: команде Blizzard удалось найти золотую середину между комплексностью и низким порогом входа — вдобавок студия сделала множество самых разных карт с уникальными задачами. К сожалению, HotS так и не нашла свою большую аудиторию — видимо, вышла уже слишком поздно.

Тем удивительнее выглядит феноменальный успех Dota 2 и League of Legends, которые превратились в настоящий культурный феномен современности. Эти игры не только сформировали основы жанра, но и прошли путь от прямой конкуренции до относительного «мира».

Над обеими трудились разработчики оригинальной модификации Warcraft 3. Valve наняла на работу Icefrog, в то время как Riot Games завербовало Guinsoo.

Dota делала большой упор на соревновательный компонент, тактику и непредсказуемость матчей, где каждая новая партия отличалась от сыгранных ранее. Гейбу Ньюэллу и компании удалось не только доработать идеи оригинала, но и добиться их популяризации, превратив игру в центр мирового киберспорта.

Огромную роль в этом сыграл первый The International с внушительным призовым фондом в $ 1,6 млн, который с годами становится только больше. Геймеров не отпугнули многочисленные баги и глюки, которыми кишела MOBA. Долгий процесс шлифовки и переход на новый движок завершились лишь к 2016 году.

League of Legends с самого начала затачивалась под компактный геймплей, основанный в большей степени на умении хорошо нажимать кнопки. Высокая динамичность достигалась быстрым восстановлением навыков и их низкой стоимостью. При этом с точки зрения игрового процесса LoL не принесла в жанр ничего нового. Riot Games фактически представила собственный дубликат DotA с уникальным дизайнерским стилем, подходом к подаче лора и некоторыми механическими нововведениями.

Сейчас между двумя гигантами установилось относительное спокойствие. Оба проекта обзавелись колоссальной фанатской базой, проработанным лором и множеством героев. Налаженная бизнес-модель с продажей внутриигровых предметов и микротранзакциями обеспечивает компаниям колоссальную прибыль, с лихвой окупая бесплатное распространение. Различные соревнования по данным дисциплинам собирают у экранов десятки и сотни тысяч зрителей. Титаны прочно стоят на ногах, и в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится.

Конкуренция между франшизами не позволила их создателям почивать на лаврах, заставляя постоянно развиваться и придумывать способы удивлять игроков. Не все выдержали такую «гонку вооружений»: одни скатились до ужаса, а другие предпочли развиваться в другом направлении, чтобы не пересекаться с конкурентом.