Как выглядят российские хоккеисты в NHL 22: Овечкин, Кучеров, Малкин и другие

Футболистам сборной России везёт меньше, чем хоккеистам. В футбольном симуляторе Electronic Arts у многих нет оригинальной внешности, и они лишь отдалённо напоминают самих себя. В NHL 22 всё иначе. Здесь впору сказать о популярности наших хоккеистов. Во многих клубах они находятся на первых ролях, так что прорисовываются разработчиками лучше, чем их коллеги из футбола.

Того же Овечкина, Панарина, Тарасенко, Орлова или Малкина вы узнаете без труда, но как дело обстоит с другими? Предлагаем посмотреть на внешность наших игроков в NHL 22. Уже совсем скоро многим из них предстоит защищать честь страны на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Вратарей специально брать не стали — за массивными шлемами разглядеть их лицо всё-таки проблематично.

Серия впервые за семь лет перебралась на новый движок — с Ignite на Frostbite. Картинка стала чётче, пропало ощущение мыла, а многие звёзды получили новую внешность с реалистичной растительностью на лице.

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)

Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»)

Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)

Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»)

Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»)

Клим Костин («Сент-Луис Блюз»)

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)

Дмитрий Куликов («Миннесота Уайлд»)

Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Виталий Кравцов («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»)

Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»)

Никита Задоров («Калгари Флэймз»)

Никита Зайцев («Оттава Сенаторз»)

Артем Анисимов («Оттава Сенаторз»)

Артём Зуб («Оттава Сенаторз»)

Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»)

Никита Гусев («СКА»)

Евгений Дадонов («Вегас Голден Найтс»)

Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»)

Илья Любушкин («Аризона Койотис»)

Александр Волков («Анахайм Дакс»)

Илья Михеев («Торонто Мейпл Лифс»)

Николай Кныжов («Сан-Хосе Шаркс»)

Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»)

Александр Романов («Монреаль Канадиенс»)

Максим Мамин («Флорида Пантерз»)

Владислав Наместников («Детройт Ред Уингз»)

Денис Гурьянов («Даллас Старз»)

Александр Радулов («Даллас Старз»)