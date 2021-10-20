Путин поздравил Team Spirit с победой на The International и итоги DC FanDome / Чемп.NEWS

Всей страной за Dota 2: победителям из Team Spirit хотят дать звания спортсменов, как работают игры на Steam Deck и новый рекорд Capcom.

Вы снова знаете обо всех самых главных событиях из мира видеоигр, потому что это 16-й выпуск наших видеоновостей. Рассказываем про новинки с ивента DC FanDome. Победу российской команды Team Spirit на The International 2021. И про совместимость игр на портативном компьютере от Valve. Привезут ли Steam Deck в Россию — узнаете из нашего видео.

16-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 16-го выпуска «Чемп.News»

Новый трейлер игры «Отряд самоубийц: убить Лигу справедливости».

Россия поздравляет дотеров: Путин, Головин, Роднина и Дудь про Team Spirit.

Elden Ring не выйдет в январе 2022 года, игру перенесли.

Самая продаваемая игра Capcom — это Resident Evil? Нет, не она!

И многое другое.

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