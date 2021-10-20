Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Статьи

Президент России Путин поздравил дотеров из Team Spirit, совместимость игр на Steam Deck и самая продаваемая игра Capcom

Путин поздравил Team Spirit с победой на The International и итоги DC FanDome / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Miposhka
Комментарии
Всей страной за Dota 2: победителям из Team Spirit хотят дать звания спортсменов, как работают игры на Steam Deck и новый рекорд Capcom.

Вы снова знаете обо всех самых главных событиях из мира видеоигр, потому что это 16-й выпуск наших видеоновостей. Рассказываем про новинки с ивента DC FanDome. Победу российской команды Team Spirit на The International 2021. И про совместимость игр на портативном компьютере от Valve. Привезут ли Steam Deck в Россию — узнаете из нашего видео.

16-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 16-го выпуска «Чемп.News»

  • Новый трейлер игры «Отряд самоубийц: убить Лигу справедливости».
  • Россия поздравляет дотеров: Путин, Головин, Роднина и Дудь про Team Spirit.
  • Elden Ring не выйдет в январе 2022 года, игру перенесли.
  • Самая продаваемая игра Capcom — это Resident Evil? Нет, не она!
  • И многое другое.

Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021