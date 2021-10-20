Путин поздравил Team Spirit с победой на The International и итоги DC FanDome / Чемп.NEWS
Поделиться
Всей страной за Dota 2: победителям из Team Spirit хотят дать звания спортсменов, как работают игры на Steam Deck и новый рекорд Capcom.
Вы снова знаете обо всех самых главных событиях из мира видеоигр, потому что это 16-й выпуск наших видеоновостей. Рассказываем про новинки с ивента DC FanDome. Победу российской команды Team Spirit на The International 2021. И про совместимость игр на портативном компьютере от Valve. Привезут ли Steam Deck в Россию — узнаете из нашего видео.
16-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 16-го выпуска «Чемп.News»
- Новый трейлер игры «Отряд самоубийц: убить Лигу справедливости».
- Россия поздравляет дотеров: Путин, Головин, Роднина и Дудь про Team Spirit.
- Elden Ring не выйдет в январе 2022 года, игру перенесли.
- Самая продаваемая игра Capcom — это Resident Evil? Нет, не она!
- И многое другое.
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
Комментарии
- 20 октября 2021
-
14:12
-
13:34
-
13:13
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:18
-
10:56
-
10:39
-
09:55
-
09:42
- 19 октября 2021
-
22:44
-
22:18
-
20:56
-
19:55
-
19:10
-
18:59
-
18:42
-
18:15
-
18:05
-
17:53
-
17:52
-
16:58
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:24
-
15:22
-
15:22
-
15:18
-
15:12
-
14:31
-
13:40
-
13:29
-
13:19
Партнерский контент