Раздел «Киберспорт» обновлён — теперь это Чемп.PLAY. Видеоигры здесь!

Привет, это Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата». Сегодня мы начинаем большое обновление раздела о видеоиграх.
Мы давно развиваем гейминг на сайте и вышли за пределы непосредственно киберспорта. Это видно и по популярности раздела (статистика растёт), и по интересам читателей. Видеоигры на «Чемпионате» — нечто большее. Это очень затягивающее развлечение, направление массовой культуры и технологии будущего (и настоящего). Играют все! Поэтому раздел трансформируется в Чемп.PLAY.
Мы — о том, во что играть и почему, как быть лучшим и (чего уж) какие хитрости и тайны скрыты в играх. Чемп.PLAY — это обзоры, новости, гайды, истории, видео — в том числе, вертикальные. Гейминг во всём многообразии: от ААА-тайтлов и мобильных игр до гаджетов и киберспорта. Конечно, мы продолжим рассказывать о важных событиях и крупных турнирах.
Ключевое изменение сейчас — дизайн главной страницы раздела. Она полностью обновилась и стала более лёгкой и интерактивной. Заходите!
Изучайте, пробуйте, можете рассказать о своих впечатлениях в комментариях. Ваши идеи тоже будет интересно услышать, и понравившиеся мы обсудим внутри!
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