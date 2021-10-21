Раздел «Киберспорт» обновлён — теперь это Чемп.PLAY. Видеоигры здесь!

Привет, это Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата». Сегодня мы начинаем большое обновление раздела о видеоиграх.



Мы давно развиваем гейминг на сайте и вышли за пределы непосредственно киберспорта. Это видно и по популярности раздела (статистика растёт), и по интересам читателей. Видеоигры на «Чемпионате» — нечто большее. Это очень затягивающее развлечение, направление массовой культуры и технологии будущего (и настоящего). Играют все! Поэтому раздел трансформируется в Чемп.PLAY.

Мы — о том, во что играть и почему, как быть лучшим и (чего уж) какие хитрости и тайны скрыты в играх. Чемп.PLAY — это обзоры, новости, гайды, истории, видео — в том числе, вертикальные. Гейминг во всём многообразии: от ААА-тайтлов и мобильных игр до гаджетов и киберспорта. Конечно, мы продолжим рассказывать о важных событиях и крупных турнирах.



Ключевое изменение сейчас — дизайн главной страницы раздела. Она полностью обновилась и стала более лёгкой и интерактивной. Заходите!

Изучайте, пробуйте, можете рассказать о своих впечатлениях в комментариях. Ваши идеи тоже будет интересно услышать, и понравившиеся мы обсудим внутри!