5 самых популярных прем-танков в World of Tanks за всё время

Кажется, что разработчики World of Tanks ввели в игру уже почти все танки довоенных и послевоенных времён. И большинство из этих машин даже не существовало в реальной жизни.



Такое количество техники объясняется не только желанием разработчиков разнообразить игровой процесс, но и, конечно же, заработать на этом. Помимо обычных танков за серебро, в игре существуют премиальные машины, которые редко выделяются на фоне общедоступных машин, но которые можно получить не за бесплатно.

Премиальные танки покупаются за деньги, часть из них можно приобрести за внутриигровое золото, которое, опять же, покупается за деньги. Эти танки штампуются десятками и сотнями, но спрос на них не падает.

Мы посмотрели, какие премиум-танки пользуются популярностью, и составили список из пяти самых популярных танков за всё время. Именно эти машины приобретались в премиум и боновом магазинах, по Trade-In и за клановую активность чаще всех остальных.

5-е место: T34

1 214 295 купленных (или полученных) танков

Американский тяжёлый танк 8-го уровня — настоящий мамонт этой игры. То есть заслуженный ветеран полевых действий, конечно же. Он появился в игре ещё тогда, когда не существовало никаких шведов, чехов или итальянцев. Были только советские, американские и немецкие танки.

И его нахождение в топе объясняется не только его почтенным возрастом. Когда-то Т34 был прокачиваемым танком на девятом уровне. И когда его перевели в статус премиума и понизили в уровне — танк остался в ангарах игроков, которые уже прокачали его. В то время, когда он был актуальным, премиальных машин было не так много.

У него очень крепкая башня, но слабо бронированный корпус. Хорошие углы вертикальной наводки и лучший показатель бронепробития среди одноклассников. Отличный урон, но долгая перезарядка орудия. А ещё плохая стабилизация, долгое сведение орудия и посредственная подвижность.

Игра меняется, но этот американский дедушка как будто завис во времени. Его уже редко встретишь в рандоме, но если вышел в бой, то будь готов немножко пострадать. Его крутят колёсники и очень сильно ненавидит арта. Он может крепко отвесить тебе пинка, а дальше просто рассыпаться за считаные секунды, так и не успев зарядиться до второго своего выстрела.

4-е место: ИС-6

1 342 257 купленных (или полученных) танков

Советский тяжёлый танк 8-го уровня. О его броне слагали легенды. И это были не просто слова — ты прямо чувствовал, что играешь на настоящем тяжёлом танке без ярко выраженных слабых зон в виде картонных бортов или сильно выпирающих командирских башенок. Его боялись все 7-е уровни, а одноклассники тихо ненавидели.

У советского деда, помимо брони, неплохая огневая мощь — орудие может похвастаться хорошим разовым уроном и скорострельностью. Но рядом с приличной подвижностью стоят ужасный радиус обзора, плохая стабилизация, посредственное сведение и слабое бронепробитие базовым снарядом. Зато есть льготный уровень боёв — ИС-6 никогда не попадает к десяткам.

Со временем появилось больше машин с хорошим пробитием, добавили «Защитника», и старичок стал неактуальным. Хотя в нынешнем рандоме ИС-6 чувствует себя нормально и большого дискомфорта не доставляет. Всё так же тащит в топе списка и страдает от плохой точности своего же орудия.

3-е место: T26E4 Super Pershing

1 739 336 купленных (или полученных) танков

Средний американский танк 8-го уровня. Ещё его ласково называют «Персиком». Если две предыдущие машины уже не так актуальны в рандоме, то T26E4 не стареет душой и гусеницами, оставаясь очень комфортным премиум-танком. Начнём с того, что на своём уровне это самый бронированный средний танк с отличными углами вертикальной наводки, льготным уровнем боёв (как и ИС-6, «Персик» не попадает к десяткам) и точным, быстро перезаряжающимся орудием.

При этом это один из самых доступных премов прямо сейчас. Его можно купить внутри самой игры (в ангаре) всего лишь за 6400 золота. В переводе на реальные деньги это меньше 1400 рублей. Неудивительно, что этот фрукт снискал такую популярность при всей своей имбовости и доступности.

2-е место: 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger

2 076 250 купленных (или полученных) танков

Немецкая ПТ-САУ 8-го уровня. Кто-то может удивиться попаданию «Яги» в топ-2. Но когда эта ПТ только вышла, она была настоящим крепким орешком — скорострельная, точная, ещё и бронированная. Да, отсутствие башни доставляло некоторые неудобства. Да, она в целом медлительна. Но две таких ПТ с артой могли легко закрыть направление и сдержать раш 4-6 танков противника. Стреляла она часто и, как следствие, вывозила из боя много серебра.

Спустя некоторое время её немного понерфили, появились быстрые и манёвренные барабанщики, и «Яге» стало некомфортно в нынешнем рандоме. Наверное, даже хорошо, что её убрали из открытой продажи — теперь этот танк можно достать лишь по реферальной программе.

1-е место: Löwe

2 953 508 купленных (или полученных) танков

Тяжёлый немецкий танк 8-го уровня. Лев мира танков и настоящая легенда игры. А ещё это один из самых старых премов. Появился он в патче 0.6.4 в мае 2011 года. Его приобрели почти 3 (!!!) миллиона раз. Да, это самый популярный прем-танк за всю историю игры.

Его много раз улучшали, изменяли и дорабатывали. Но настоящий Лев родился в патче 0.9.17, который вышел в декабре 2016 года. Именно тогда он получил те улучшения, которые сделали его крутым.

Разработчики увеличили бронирование верхнего листа Löwe со 130 до 150 мм, сделали то же самое и с углом вертикальной наводки, увеличив его с -8 градусов до -10. Укрепили бронирование нижней части борта корпуса с 80 до 100 мм и увеличили мощность двигателя с 800 до 1000 лошадиных сил.

Интересный факт: у гиперкара Bugatti Veyron (одного из самых быстрых на планете) — 1001 лошадиная сила.

Это один из самых бронированных тяжёлых танков на своём уровне. Если прятать нижний бронелист, можно вывозить на себе много непробитий и рикошетов в топе. А ещё у него чисто немецкая пушка в хорошем смысле этого слова — точная и быстро сводящаяся. Да, этот танк медлителен. Да, он очень большой. Да, его разовый урон в 300 единиц смотрится сейчас смешно. Но он комфортен и опасен в прямых руках, а его фарму позавидует большинство премов.

Он был имбой, когда десяток и девяток в рандоме было мало, попадая в основном с 5-ми, 6-ми и 7-ми уровнями. Когда экипажи на 100% были не у всех, когда голда была роскошью. Сейчас это просто хороший работяга, которому не хватает урона.