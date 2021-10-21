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Большой обзор после 100 часов в игре New World от Amazon: что происходит с самой крутой MMORPG последних лет в 2021 году

Большой обзор New World после 100 часов игры: не поплавали, но навоевались
Илья Есаулов Семён Кудряшов
,
New World
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Рассказываем, что происходит с самой обсуждаемой и крутой MMORPG последних лет.

Новая онлайн-игра New World от Amazon не отпускала нас на бете, а после и на релизе. Мы буквально жили в новинке 100 часов. Хорошенько изучили главные аспекты — от политики до крафта. И теперь рассказываем зрителям в нашем самом большом обзоре аж на 17 минут.

Посмотрите видео про New World. Не забудьте включить звук

Рассказываем об интересных особенностях:

  • Как устроены квесты?
  • Есть ли в New World гринд?
  • Почему в игре нет маунтов?
  • Что не так с плаванием?
  • И о многих других.

Несмотря на повышенное внимание и активный интерес к New World, в игре далеко не всё работает идеально. Из нашего видео вы узнаете о проблеме с долгими очередями на серверах, и том, как её можно решить. Расскажем о прокачке, оружии, подземельях и осадах. В кадр попало самое интересное: скорее узнайте, стоит ли играть в New World прямо сейчас или самая крутая MMORPG сезона — это быстротечный хайп и неоправданные ожидания?

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Теги Чемп.Play Игры New World •••

Заглавное фото: newworld.com

Источник: «Чемпионат»

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