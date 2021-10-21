Большой обзор New World после 100 часов игры: не поплавали, но навоевались

Новая онлайн-игра New World от Amazon не отпускала нас на бете, а после и на релизе. Мы буквально жили в новинке 100 часов. Хорошенько изучили главные аспекты — от политики до крафта. И теперь рассказываем зрителям в нашем самом большом обзоре аж на 17 минут.
Посмотрите видео про New World. Не забудьте включить звук
Рассказываем об интересных особенностях:
- Как устроены квесты?
- Есть ли в New World гринд?
- Почему в игре нет маунтов?
- Что не так с плаванием?
- И о многих других.
Несмотря на повышенное внимание и активный интерес к New World, в игре далеко не всё работает идеально. Из нашего видео вы узнаете о проблеме с долгими очередями на серверах, и том, как её можно решить. Расскажем о прокачке, оружии, подземельях и осадах. В кадр попало самое интересное: скорее узнайте, стоит ли играть в New World прямо сейчас или самая крутая MMORPG сезона — это быстротечный хайп и неоправданные ожидания?
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
- 21 октября 2021
-
20:36
-
19:50
-
19:35
-
19:26
-
18:35
-
18:14
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:17
-
17:06
-
17:02
-
16:51
-
16:07
-
15:50
-
15:45
-
15:37
-
14:47
-
14:18
-
14:01
-
13:03
-
12:59
-
11:58
-
11:36
-
11:20
-
11:06
-
10:58
-
10:27
-
10:13
-
09:59
-
09:18
-
08:45
- 20 октября 2021
-
21:52
-
19:54
-
19:37