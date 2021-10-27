26 лучших шутеров для слабых компьютеров и ноутбуков

Курс доллара и активность майнеров сыграли свою роль. Сейчас собрать мощный компьютер в пределах 60-70 тыс. рублей практически невозможно, одна нормальная видеокарта обойдётся в большую часть этой цены, если не вообще во всю. Но что делать, если играть-то хочется?

Можно попробовать облачные сервисы или купить консоль (с этим, впрочем, тоже проблемы), но у каждого метода есть свои подводные камни. Если не хочется платить за доступ к «облаку», а боярская душа не жаждет видеть в доме приставку, то наш новый цикл материалов — для вас.

Мы запускаем целую серию текстов, в которой выберем лучшие игры для слабых компьютеров и ноутбуков в каждом жанре. Начать решили с самого популярного — с шутеров. При создании подборки ориентировались на дату выхода игры и её качество, а также личное мнение.

Если вашей любимой игры вдруг не оказалось в списке, но она подходит — ждём вас в комментариях.

Syndicate (2012)

Стильный шутер от первого лица в сеттинге киберпанка. Игрок в роли суперпродвинутого бойца может уничтожать противников как из огнестрельного оружия, так и с помощью различных гаджетов. При этом арсенал можно кастомизировать и подстраивать под себя, а Skrillex даже записала специальную песню для игры.

Bulletstorm

В Bulletstorm соединились сразу два жанра — шутер и слешер. Как и в какой-нибудь Devil May Cry или Bayonetta, в этой игре надо красиво и стильно уничтожать противников для получения дополнительных очков. Оппонента можно пнуть в острый кактус или насадить на огромный бур и воткнуть в стену.

F.E.A.R.

В своё время эта игра стала настоящим событием и неожиданностью. Уникальный гибрид хоррора и шутера с возможностью замедлять время моментально обрёл популярность, а маленькая девочка-призрак превратилась в маскота. Все достоинства игры отлично дополнял уже легендарный искусственный интеллект противников. Враги постоянно переговаривались и старались справиться с игроком. Не шли напролом, а старались действовать умно — обходили, поджидали и действовали по ситуации.

Fortnite

Даже несмотря на снижающийся хайп, Fortnite остаётся одной из самых популярных и массовых игр. В этой королевской битве нужно уметь метко стрелять и возводить укрепления — порой для победы достаточно просто грамотно расставить стены и зажать оппонента в угол. А ещё Fortnite чуть ли не самая заполненная контентом F2P-игра на текущий момент, это знают все.

Battlefield Bad Company 2

Bad Company 2 была одной из лучших Battlefield в своё время, а на её серверах до сих пор есть народ. И, в отличие от других игр серии, в сиквеле «Плохой компании» действительно увлекательный сюжетный режим, сравнимый по качеству и постановке с кампаниями из Call of Duty — при этом она ещё и оставалась достаточно уникальной на фоне конкурента.

Spec Ops: The Line

Сложно назвать The Line просто хорошим шутером. Рядом с неплохой стрельбой и нескучными миссиями в ней стоят шикарный сюжет с настолько мощным твистом, что я до сих пор готов стереть себе память, дабы вновь пережить эту концовку. Поверьте, ради неё стоит пройти эту игру.

BioShock и BioShock Infinite

Если вам понравится сюжетная линия Spec Ops, то следом настоятельно рекомендую ознакомиться с BioShock и её продолжением BioShock Infinite.

Это абсолютно разные игры — и по настроению, и по геймплею. Оригинал ставит на исследование уже погибшей антиутопии, где практически не осталось никого вменяемого. И герой делает это в одиночку, что особенно давит на игрока. Сюжет, правда, совсем уж звёзд с неба не хватает.

А вот Infinite получилась совершенно другой. Тут есть и постоянный компаньон в виде красавицы Элизабет, и живые диалоги, и на удивление глубокая и интригующая история. Однако вместе с этим игра превратилась в обычный полноценный шутер — от Immersive sim, к сожалению, почти ничего не осталось.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Разумеется, мы не могли обойти вниманием Call of Duty. Первой игрой серии в нашем списке станет четвёртая часть — за счёт сногсшибательной сюжетной кампании. Прохождение чуть ли не каждой миссии из неё набирает сотни тысяч просмотров на YouTube просто потому, что она поставлена не хуже любого голливудского фильма. А если хватит системных мощностей, то можно даже попробовать ремастер — там одиночный режим ещё лучше.

Counter-Strike: Global Offensive

Ну куда мы без CS:GO? Да, если хотите стать киберспортсменом, то и ПК нужен мощный, ибо для профессионалов даже 150 FPS выглядит шуткой. А обычному игроку можно не переживать, старая добрая «Контра» запустится на любом компьютере. Плюс она уникальна, в мире есть всего одна похожая игра. Кстати, о ней…

Valorant

Первый настоящий конкурент CS:GO от Riot Games. В отличие от шутера Valve, в Valorant мультяшный визуальный стиль и большой набор героев со своими навыками. По сути, это те же самые гранаты из «Контры», но с уникальными эффектами. Если вдруг вам не нравится CS:GO, то попробуйте игру Riot Games — может зайти.

Far Cry 3

Игры в открытом мире с вышками и вопросительными знаками давно стали визитной карточкой Ubisoft, но так было не всегда. Одним из главных пинков в эту сторону для французов стала Far Cry 3 — одна из главных игр 2012 года. Именно она заразила Ubisoft гигантоманией, форпостами и всем прочим. Но в то же время именно третью часть стоит пройти, чтобы понять, с чего всё началось.

Battlefield 3

Шутер, после которого серия DICE наконец-то стала настоящим конкурентом Call of Duty. С третьей частью шведы вывели Battlefield на запредельный уровень: красивые перестрелки, множество возможностей, культовые карты. С третьей частью разработчики отожгли как надо. И она до сих пор популярна для любителей мультиплеера, не говоря уже об одиночной кампании!

DOOM (2016)

У id Software получилось возродить DOOM именно таким, каким его запомнили фанаты классики. С саундтреком Мика Гордона, динамичными перестрелками и ордами демонов, которых нужно размазать по стенам. Большего и не требовалось, но авторы пошли дальше и начали серьёзно развивать лор шутера, что вылилось уже в спорный сиквел DOOM Eternal.

Titanfall 2

В мультиплеер Titanfall 2 невозможно играть из-за читеров и взломов. Сама Respawn, похоже, уже даже не пытается решить ситуацию, работая над развитием успешной Apex Legends.

Однако одного у шутера не отнять — сюжетную кампанию. Это одно из лучших приключений, которое вообще доступно в жанре. По качеству, проработке и всему остальному вторая часть Titanfall кладёт на лопатки многие Call of Duty. Во многом её сингл похож на Half-Life 2. И, поверьте, это тот самый комплимент, который мечтает получить каждый шутер.

Borderlands 2

Сиквел лутер-шутера пошёл по традиционному пути: взяли всё самое лучшее из первой части и умножили в пару раз. В Borderlands 2 есть несколько персонажей на выбор, неплохой сценарий для любителей чёрного юмора и просто океан из оружия всех расцветок и форм. Идеально подойдёт для четверых друзей, ибо играть строит строго в кооперативе.

Call of Juarez: Gunslinger

Соскучились по полностью рельсовым аттракционам на Диком Западе? Попробуйте Gunslinger. Это аркадный и простой шутер с интересной подачей: всю историю рассказывает сам главный герой, который на старости лет пришёл в местный кабак и разговорился с собутыльниками. Стиль повествования накладывает отпечатки даже на геймплей. Старый ковбой может внезапно вспомнить, что попал в окружение не 10, а 30 индейцев — лишь бы поразить собеседников.

Left 4 Dead 2

Продолжение культового зомби-шутера Valve до сих пор пользуется популярностью среди фанатов кооператива и любителей пострелять. Здесь ситуация аналогична Borderlands 2: если у вас есть компания друзей и желание провести время за какой-то игрой, то L4D2 станет лучшим выбором. Это просто хорошая игра на века, какие умеет делать Valve.

Superhot

Нестандартный шутер, в котором время движется вместе с игроком. Шаг — прошло мгновение. За счёт этого прохождение уровней превращается в паззл, где важна не меткость стрельбы, а умение планировать все свои действия на несколько мгновений вперёд. Интересная штука на несколько вечеров, если обычные игры надоели.

Battlefield 4

Фанатам Battlefield 3 точно не стоит проходить мимо четвёртой части. Она выглядит и играется отлично, даже несмотря на достаточно почтенный возраст (29 октября игра отпразднует восьмилетие). Тем более что на скидки третью и четвёртую можно купить практически за копейки, а аудитория верных фанатов до сих пор заселяет любительские серверы.

Half-Life 2

Вечная классика, о которой вы сами прекрасно знаете. Если же последние 20 лет вашим ближайшим другом был камень в какой-нибудь пещере, то скорее найдите где-нибудь компьютер и пройдите Half-Life 2. Это игра на века, не больше и не меньше.

Dusk

Dusk пытается играть на поле популярных нынче ретрошутеров, которые подражают оригинальным DOOM и Quake. И в принципе у неё получается! Пиксельная графика «как в детстве», широкий набор оружия и целый легион противников прилагаются. Можно пройти за вечер-два, но ядерный заряд удовольствия гарантирован.

Halo: The Master Chief Collection

Ультимативная коллекция почти всех шутеров франшизы Halo — не хватает только пятой части. Эта серия всегда была чисто американской, наша аудитория всегда предпочитала ей Call of Duty или что-то другое. Но обратить на неё внимание всё же стоит, тем более сейчас, когда ремастеры всех игр в Steam можно купить за 725 рублей.

Wolfenstein: The New Order

Перезапуск Wolfenstein удался MachineGames на славу. Здесь есть всё, за что можно любить качественный шутер: множество срежиссированных моментов, разнообразие ситуаций и уровней, шикарный ганплей. Если понравится, то можно и The New Colossus пройти — сиквел вышел не сильно позже, да и системки у него приемлемые.

SWAT 4

Культовый тактический шутер от первого лица славится игровым процессом. Здесь геймер в роли командира элитного подразделения должен выполнить поставленную задачу, но с определёнными условиями. Игрок не может просто ворваться в любую комнату и перестрелять всех аки ковбой из Call of Juarez. Штурмовать любое помещение нужно аккуратно и с помощью специальных гаджетов.

Call of Duty: Black Ops 2

Другая Call of Duty, которую нельзя обделить вниманием. Даже спустя девять лет после выхода она всё ещё предлагает, наверное, самую уникальную одиночную кампанию для всей серии. За сюжет отвечает сценарист «Тёмного рыцаря» Дэвид Гойер, а у игрока периодически появляется возможность принять судьбоносное и иногда неочевидное решение. И они действительно влияют на исход истории. Вместе с этим улучшили и геймплей: локации стали многоуровневыми, игроку выдали футуристические гаджеты. Подобный успех пытались повторить с Infinite Warfare, но уже без нелинейности.