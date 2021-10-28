Главные игры ноября: GTA The Definitive Edition, Skyrim, Call of Duty, Battlefield 2042

Ноябрь традиционно выступает основным месяцем для крупных релизов осени — эдакий последний бастион перед празднованием наступающего Нового года. 2021-й не стал исключением, игр выйдет много, а благодаря недавнему переносу Battlefield ещё и два главных шутера встретятся одновременно.

Just Dance 2022 — 2 ноября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Первой игрой ноября станет ежегодная аркада Ubisoft для компании, где надо просто танцевать. Поклонники наверняка рады, а проходящие мимо и не заметят релиз. Кстати, среди новых треков Just Dance 2022 будет POP/STARS от виртуальной группы K/DA — она зародилась в League of Legends.

Call of Duty: Vanguard — 5 ноября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

В этом году серия возвращается во Вторую мировую войну, да ещё и со всеми театрами военных действий. Сразиться можно будет и на Восточном фронте — в Сталинграде. Главным героем Советов станет снайпер Полина Петрова, прототипом которой выбрали Людмилу Павличенко. Это легендарная женщина, которая уничтожила больше сотни немецких солдат и выиграла множество дуэлей у вражеских снайперов.

Набор режимов традиционный для Call of Duty: кинематографическая сюжетная кампания в духе WWII, мультиплеер с 20 картами на релизе и зомби-режим за авторством Treyarch.

Вдобавок до конца года (по слухам, 23 ноября) в Call of Duty: Warzone добавят тематическую островную карту.

Forza Horizon — 5-8 ноября

Xbox Series, Xbox One и ПК

Уже пятая часть аркадной Forza Horizon, но на смену дождливой Великобритании пришла солнечная Мексика. Глобальных изменений ожидать не стоит, но поклонникам они вроде как особо и не нужны. Главное: вновь отправиться на четырёхколесном звере развлекаться в огромном открытом мире. И очень красивом мире. В этот раз Playground Games приблизилась к фотореализму.

Jurassic World Evolution — 2-8 ноября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Продолжение симулятора собственного Парка Юрского периода, где надо строить здания, создавать новые виды динозавров и попросту следить за их поведением.

Вдобавок разработчики подготовили сюжетную кампанию с оригинальным сюжетом, где появятся доктор Ян Малкольм и Клэр Диринг в исполнении Джеффа Голдблюма и Брайса Даллас Ховарда. Ещё есть режим «Теория хаоса» с воссозданием сцен из фильмов и возможностью взглянуть на альтернативные события.

Football Manager 2022 — 9 ноября

ПК, Xbox Series, Xbox One, iOS и Android (позже на Nintendo Switch)

Очередная часть ежегодного симулятора футбольного менеджера. Среди особенностей нового выпуска — больше данных для аналитики, реальная статистика клубов и множество технических нововведений для повышения реалистичности происходящего.

Battlefield 2042 — 10 ноября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Впервые за многие годы Battlefield отказывается от сюжетной кампании. Вместо неё шутер предлагает три глобальных мультиплеерных режима. Вдобавок к традиционному мультиплееру появится Hazard Zone в духе The Division и конструктор Portal с контентом из BF 1942, BF3 и Bad Company 2.

Формально шутер выйдет 19 ноября, но уже 10-го числа подписчики EA Play смогут начать 10-часовую пробную версию.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 11 ноября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Шутки про переиздания «Скайрим» надоели уже, кажется, всем. Но не Bethesda. Но есть и хорошие новости, ведь юбилейное издание культовой RPG будет бесплатным для владельцев игры на консолях и ПК, а вместе с его релизом ещё и появятся нативные версии для PS5 и Xbox Series.

Правда, ремастер может сломать множество модов из-за технических доработок.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — 11 ноября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, NIntendo Switch и ПК

А вот ремастер культовых GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas бесплатно не обновят. Более того, сборник обойдётся в немаленькую сумму — предзаказы начинаются от четырёх тысяч рублей на любой платформе, включая версию для компьютеров.

Пока новинка выглядит спорно. С одной стороны, разработчики явно попытались обновить игры под современные стандарты. С другой — этого явно недостаточно, а старый каркас уже настолько старый, что новая покраска не спасает.

Впрочем, Rockstar обещает и геймплейные улучшения — стрельбу в духе GTA 5, улучшенную навигацию и тому подобное. Даже проваленную миссию разрешат перезапустить.

PUBG: New State — 11 ноября

iOS и Android

Сиквел мобильной PUBG, действие которого разворачивается в 2051 году. Глобально поменяется не так много — это всё ещё королевская битва на 100 игроков, но теперь с футуристическим окружением, оружием и гаджетами.

Технически проект также значительно улучшат. Особенно разработчики напирают на глобальное освещение.

Shin Megami Tensei V — 12 ноября

Nintendo Switch

Прародитель Persona возвращается эксклюзивно для Nintendo Switch. Скорее всего, учитывая талант разработчиков из Atlus, новинке ещё до релиза можно отдать звание лучшей японской ролевой игры.

Sherlock Holmes: Chapter One — 16 ноября

PS5, Xbox Series и ПК (для PS4 и Xbox One позже)

Создатели игр про Шерлока Холмса из украинской студии Frogwares решили вернуться к сюжетным корням, рассказав про начало детективного пути самого известного сыщика. При этом геймплейно поклонников ждёт самая масштабная игра серии, да ещё и в открытом мире.

Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl — 19 ноября

Nintendo Switch

Фактически покадровый ремейк восьмого поколения игр про Покемонов с Nintendo DS — Pokemon Diamond and Pearl.

Final Fantasy 14: Endwalker — 23 ноября

PS5, PS4 и ПК

Последний крупный релиз месяца, но уж точно не последний по важности. Четвёртое расширение для популярной MMORPG, куда сейчас уходят многие поклонники World of Warcraft. В Endwalker обещают закончить некоторые сюжетные линии оригинальной A Realm Reborn.

Что ещё важного произойдёт в ноябре?