И вот этого мы ждали два года?

Чемпионат мира по CS:GO невозможно смотреть. Фанатов пробивает на смех от косяков

Стартовал глобальный киберспортивный турнир PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Это фактически The International от мира шутера. Да, баснословных призовых там нет, однако его участники всё равно разыгрывают $ 2 млн, и это рекорд дисциплины.

Именно на этом чемпионате выявляют сильнейшую команду мира, поэтому он очень важен для всех без исключения. Обычно такое крупное соревнование проходит раз в 9-10 месяцев, но из-за пандемии коронавируса пауза растянулась на два с лишним года.

И его просто невозможно смотреть.

Фанаты ждали слишком долго, и тем сильнее оказалось разочарование от главного чемпионата по Counter-Strike. Нет, даже в первой стадии команды показали достойную и яркую игру, индивидуальные подвиги, красивые камбэки и неожиданные результаты. Вот только зрителям следить за ходом турнира крайне сложно, как на официальных трансляциях, так и на независимых стримах.

Просто представьте, что вы включили один из главных турниров, чтобы познакомиться с новым видом спорта. Идёт решающий раунд важного матча. И вам вместе с десятками тысяч других зрителей показывают таблицу со статистикой другого игрока, который даже не участвует в матче. Зачем?

Это тот случай, когда на экране было плохо сразу всё. Отложим мечты о веб-камерах с эмоциями игроков после серии убийств или обидного поражения в раунде. В первых матчах турнира организаторы забыли включить турнирный интерфейс, из-за чего пропали логотипы клубов и фото игроков, а разобраться в происходящем было почти невозможно.

Но когда организаторы всё-таки подтянули дополнительную графику, лучше не стало. Даже опытные комментаторы с трудом ориентировались на мини-карте с необычными обозначениями, одновременно пытаясь разглядеть показатели игроков, оформленные самым маленьким шрифтом. А в некоторых случаях ещё и неверно обозначены точки установки бомбы А и B.

Порой часть информации просто пропадала с экрана. Или неверно показывала происходящее в игре.

Иногда картинку просто ломает или фризит. Повезло, что такого пока не случилось в моменты, когда решается исход игры.

Казалось бы, дело в плохом сигнале из Швеции. Но нет, на официальной англоязычной трансляции происходит ровно то же самое.

Ещё больше проблем с аудиодорожкой. Большую часть матча на трансляции не было слышно звуков прыжков или выстрелов. Иногда они воспроизводились с большой задержкой относительно картинки. В других случаях были, но звучали как будто из ведра.

Иногда в эфир мистическим образом проникали другие звуки, которые вряд ли можно услышать в Counter-Strike.

Потом почему-то начал пропадать звук от комментаторов.

В этом материале около 10 примеров того, какую трансляцию нам подготовили организаторы важнейшего киберспортивного турнира в дисциплине. Возможно, кто-то сочтёт их придирками к компании PGL, но подобное происходило на протяжении всего первого дня и продолжает случаться сегодня.

Смотреть матчи очень сложно, даже если очень любишь Counter-Strike. Звука то нет, то лучше бы его не было. Картинка мигает, пропадает и будто делает всё, чтобы отбить у вас желание наблюдать за этим дальше. Напомним, фанаты киберспорта ждали этого события с августа 2019 года, то есть больше двух лет.

Ещё обиднее за тех, кто впервые решился посмотреть киберспортивный турнир – например, после успеха Team Spirit на The International 2021. Ощущения серьёзного спортивного мероприятия, на котором разыгрываются $ 2 млн, точно не возникает.

Радует одно: в сообществе к такому привыкли и все проблемы встречаются с улыбкой. Достаточно посмотреть на чат трансляции.

Любопытно, что ранее организаторы мэйджора в лице PGL отвечали за проведение другого крупного турнира – The International 2021 по Dota 2. Если помните, там тоже не обошлось без проблем: плохое питание, тесные тренировочные комнаты и те же самые трудности с прямой трансляцией.

И самое интересное, что раньше чемпионаты оператора были намного лучше и качественнее. С момента основания PGL смогла договориться с Valve на несколько турниров, поскольку её учредитель — старый друг Гейба Ньюэлла. И компания провела их очень хорошо. Тот же мэйджор по Dota 2 в Маниле прошёл без единого косяка.

Возможно, в следующий раз разработчикам Dota 2 и CS:GO стоит серьёзно подумать перед тем, как отдавать права на продакшн старым знакомым. Они в последнее время всё чаще подводят не только друзей из Valve, но и всех фанатов.