Обзор Age of Empires 4. Возвращение короля

Спустя целых 16 лет в продаже появилось продолжение знаменитой Age of Empires от Microsoft. Первая часть «Эпохи Империй» вышла в далёком 1997 году, но на рынке стратегий в реальном времени серия ценится так же, как Civilization на поле 4Х-стратегий.

Создать новую игру поручили cтудии Relic, где работают авторы Warhammer 40,000: Dawn of War и Company of Heroes. Это опытная команда, которая почти всю свою историю создаёт качественные и дорогие RTS. И Microsoft не прогадала — Age of Empires 4 не только образцовое продолжение, но и отличная стратегия, в которую можно играть долгие годы.

Во время анонса четвёртой части многие гадали: в какую сторону пойдёт франшиза? Раньше новая часть стартовала на несколько сотен лет позже предыдущей.

Если в первой AOE вы начинали своё развитие в древнее время, то в третьей части — в позднем Средневековье. В результате вы добирались до индустриальной эпохи, с поездами и фабриками.

Разработчики поступили очень просто: взяли самую успешную часть серии — Age of Empires 2 — и на её основе создали новую игру. В какой-то мере это практически копия игры 20-летней давности, однако со множеством нюансов, которые помогли освежить игровую формулу и сделать её понятнее.

Что такое Age of Empires?

Age of Empires — стратегия в реальном времени. Вы начинаете с определённого этапа игры. В случае AOE 4 первая эпоха — раннее Средневековье. Затем вы потихоньку добираетесь до эры с рыцарями и каменными замками. Геймплей представляет собой сбор ресурсов, постройку зданий и юнитов, исследование улучшений, а затем перерастает в масштабные битвы.

Серия всегда завлекала выполнением мини-задач внутри одного игрового цикла. Например, вы добываете ресурсы, чтобы перейти в новую эпоху, чтобы построить солдат посильнее, чтобы оборонять свою территорию, чтобы добывать ресурсы. Этот цикл включает множество мелочей, которые отличаются от части к части. В итоге он всегда непредсказуем.

Для того чтобы выиграть в Age of Empires 4, вовсе необязательно полностью уничтожать противника: в игре есть и другие способы достижения победы.

Захват святынь. На карте расположены три святыни, которые могут захватывать только монахи. Если игрок удерживает их все одновременно в течение определённого времени, то побеждает.

На карте расположены три святыни, которые могут захватывать только монахи. Если игрок удерживает их все одновременно в течение определённого времени, то побеждает. Постройка Чуда света. Это уникальное здание, доступное в четвёртой эпохе и требующее огромного количества ресурсов и времени. Во время его создания всех остальных участников сессии уведомят, что игрок начал постройку Чуда, и появится таймер. По его истечению строитель одерживает победу.

Суммируя сказанное, игрокам нужно обращать внимание не только на свои ресурсы, армию, защитные сооружения и атакующий потенциал. Стоит следить за противниками, их территорией, примерно предугадывать дальнейшие действия и обязательно вести наблюдение за важными точками на карте. Эта смесь тактики, экономики и хитрости отлично работала 20 лет назад — отлично работает и сейчас.

Сюжетные кампании

Сюжетные кампании во многих стратегиях прошлого были досконально проработаны. Например, в StarCraft 2 многих привлекал не замечательно сбалансированный мультиплеер и сражения с ботами, а драматичная история Керриган и Рейнора. При этом в RTS от Blizzard всегда было большое разнообразие миссий и интересный сюжет, который легко мог оказаться не в стратегии, а в ролевой игре.

В этом плане у Age of Empires 4 нет козырей: сюжетных кампаний в игре всего четыре. Они небольшие и представляют собой скорее атмосферное погружение в историческую эпоху и разминку перед сетевой игрой, нежели интересные сюжетные испытания.

В сюжетных роликах разработчики снимали настоящие пейзажи и накладывали поверх юнитов из игры

Доступные кампании

Норманская Англия

Столетняя война глазами Франции

Восхождение Монголов

Возрождение Руси

В итоге покупать игру только для прохождения одиночной части не стоит. Age of Empires 4 — про сражения и мультиплеер с большим упором на грядущие моды и киберспорт, а не про захватывающий сюжетный режим.

Сражения и мультиплеер

Сетевая игра — то, ради чего в AOE 4 стоит играть всем любителям стратегий. В отличие от недавнего переиздания Age of Empires 3, он работает очень плавно, с быстрыми загрузками, не вылетает, и именно в нём механики расцветают на полную мощность.

Наций в Age of Empires 4 не так много, всего восемь, однако они сильно различаются между собой. Одни приспособлены для быстрого развития и уничтожения противника в ранние эпохи. Другие же — для медленной, аккуратной игры. Такие страны не оставляют шансов противникам на поздних стадиях игры.

Англия . Самая популярная страна для новичков. Тут могучие лучники, и местные работяги быстрее всех добывают пищу с пашней.

. Самая популярная страна для новичков. Тут могучие лучники, и местные работяги быстрее всех добывают пищу с пашней. Франция . Сильная конница, а с каждой новой эпохой крестьяне производятся быстрее. При этом нация изучает экономические технологии на 30% оперативнее.

. Сильная конница, а с каждой новой эпохой крестьяне производятся быстрее. При этом нация изучает экономические технологии на 30% оперативнее. Священная Римская империя . У неё сильные религиозные бонусы и мощная тяжёлая пехота, доступная со старта игры.

. У неё сильные религиозные бонусы и мощная тяжёлая пехота, доступная со старта игры. Русь . Мощные укрепления, а охота и лесозаготовки приносят больше ресурсов. У нации наибольшее число уникальных зданий. Что интересно — озвучены юниты именно на старорусском языке.

. Мощные укрепления, а охота и лесозаготовки приносят больше ресурсов. У нации наибольшее число уникальных зданий. Что интересно — озвучены юниты именно на старорусском языке. Китай . Китайцы быстро строят сооружения и при переходе в новую эпоху меняют династии, которые дают им множество бонусов.

. Китайцы быстро строят сооружения и при переходе в новую эпоху меняют династии, которые дают им множество бонусов. Монголы . Как кочевая нация монголы могут менять место расположения своих построек. За сожжение вражеских зданий получают пищу и золото.

. Как кочевая нация монголы могут менять место расположения своих построек. За сожжение вражеских зданий получают пищу и золото. Делийский султанат . Индийцы собирают пищу быстрее, но при этом не могут убивать животных. Технологии изучаются бесплатно, однако намного медленнее, чем у остальных стран.

. Индийцы собирают пищу быстрее, но при этом не могут убивать животных. Технологии изучаются бесплатно, однако намного медленнее, чем у остальных стран. Династия Аббасидов. Персы также не могут добывать мясо с животных, но могут собирать тараны и осадные башни без изучения технологии. У нации доступны Дома мудрости, которые дают сильный прирост в экономике.

Во время матча страны могут повторяться. Например, вы можете сыграть с союзником за Францию, а противники — за Англию.

​Ложка дёгтя в бочке мёда

При всех положительных моментах новой части культовой серии нельзя сказать, что она лишена недостатков. Конечно же, они есть. Самый главный из них — невзрачная графика. Об этом фанаты говорили ещё на момент первого показа игры, об этом будут говорить и сейчас.

Age of Empires 4 выглядит довольно средне по современным меркам: обычное освещение, стандартные текстуры, простые анимации — при желании игру можно было выпустить на мобильных устройствах.

Однако за простотой картинки скрывается отличная оптимизация. Недавно разработчики уже рассказывали, что создали графический режим с картофельной графикой для самых слабых компьютеров — и в этом кроется идеология игры: поиграть в неё сможет практически каждый.

Достаточно 60 ГБ свободного места на диске, а также 8 ГБ оперативной памяти.​ Microsoft явно метит в киберспорт: игру ещё предстоит балансировать по отзывам от игроков, однако уже сейчас Age of Empires 4 — платформа для будущих дополнений, модов и новых кампаний.

Вдобавок в игре пока что не так много карт, нельзя выбрать цвет страны, горячие клавиши не переназначить, а камера расположена как будто чуть ближе, чем хотелось бы. Но смотря на поддержку прошлых игр серии, можно с уверенностью сказать, что эти проблемы поправят уже в ближайших обновлениях.

Во время игры я не заметил серьёзных багов, не было ни одного вылета, юниты не застревали друг в друге, всё работало очень плавно и стабильно. ​Однако если Microsoft действительно добивалась максимальной доступности, то не совсем понятно отсутствие региональной цены: в Steam стандартное издание стоит 2499 рублей.

Да, игра доступна в Game Pass, однако на ПК он не так распространён, как на консолях Xbox. Надеемся, что с продажами всё будет хорошо, а долгосрочная поддержка ему уже обеспечена. По словам издателя, уже в 2022 году появятся поддержка модов и первые дополнения.

Age of Empires 4 — одна из немногих достойных стратегий за долгие годы. И очень хочется, чтобы Microsoft и дальше поддерживала этот непопулярный нынче жанр. Relic удалось создать игру, которая понравится и ветеранам серии, и полным новичкам.