Обзор Age of Empires 4. Возвращение короля

Спустя целых 16 лет в продаже появилось продолжение знаменитой Age of Empires от Microsoft. Первая часть «Эпохи Империй» вышла в далёком 1997 году, но на рынке стратегий в реальном времени серия ценится так же, как Civilization на поле 4Х-стратегий.
Создать новую игру поручили cтудии Relic, где работают авторы Warhammer 40,000: Dawn of War и Company of Heroes. Это опытная команда, которая почти всю свою историю создаёт качественные и дорогие RTS. И Microsoft не прогадала — Age of Empires 4 не только образцовое продолжение, но и отличная стратегия, в которую можно играть долгие годы.
Во время анонса четвёртой части многие гадали: в какую сторону пойдёт франшиза? Раньше новая часть стартовала на несколько сотен лет позже предыдущей.
Разработчики поступили очень просто: взяли самую успешную часть серии — Age of Empires 2 — и на её основе создали новую игру. В какой-то мере это практически копия игры 20-летней давности, однако со множеством нюансов, которые помогли освежить игровую формулу и сделать её понятнее.
Что такое Age of Empires?
Age of Empires — стратегия в реальном времени. Вы начинаете с определённого этапа игры. В случае AOE 4 первая эпоха — раннее Средневековье. Затем вы потихоньку добираетесь до эры с рыцарями и каменными замками. Геймплей представляет собой сбор ресурсов, постройку зданий и юнитов, исследование улучшений, а затем перерастает в масштабные битвы.
Серия всегда завлекала выполнением мини-задач внутри одного игрового цикла. Например, вы добываете ресурсы, чтобы перейти в новую эпоху, чтобы построить солдат посильнее, чтобы оборонять свою территорию, чтобы добывать ресурсы. Этот цикл включает множество мелочей, которые отличаются от части к части. В итоге он всегда непредсказуем.
Для того чтобы выиграть в Age of Empires 4, вовсе необязательно полностью уничтожать противника: в игре есть и другие способы достижения победы.
- Захват святынь. На карте расположены три святыни, которые могут захватывать только монахи. Если игрок удерживает их все одновременно в течение определённого времени, то побеждает.
- Постройка Чуда света. Это уникальное здание, доступное в четвёртой эпохе и требующее огромного количества ресурсов и времени. Во время его создания всех остальных участников сессии уведомят, что игрок начал постройку Чуда, и появится таймер. По его истечению строитель одерживает победу.
Суммируя сказанное, игрокам нужно обращать внимание не только на свои ресурсы, армию, защитные сооружения и атакующий потенциал. Стоит следить за противниками, их территорией, примерно предугадывать дальнейшие действия и обязательно вести наблюдение за важными точками на карте. Эта смесь тактики, экономики и хитрости отлично работала 20 лет назад — отлично работает и сейчас.
Сюжетные кампании
Сюжетные кампании во многих стратегиях прошлого были досконально проработаны. Например, в StarCraft 2 многих привлекал не замечательно сбалансированный мультиплеер и сражения с ботами, а драматичная история Керриган и Рейнора. При этом в RTS от Blizzard всегда было большое разнообразие миссий и интересный сюжет, который легко мог оказаться не в стратегии, а в ролевой игре.
В этом плане у Age of Empires 4 нет козырей: сюжетных кампаний в игре всего четыре. Они небольшие и представляют собой скорее атмосферное погружение в историческую эпоху и разминку перед сетевой игрой, нежели интересные сюжетные испытания.
В сюжетных роликах разработчики снимали настоящие пейзажи и накладывали поверх юнитов из игры
Доступные кампании
- Норманская Англия
- Столетняя война глазами Франции
- Восхождение Монголов
- Возрождение Руси
В итоге покупать игру только для прохождения одиночной части не стоит. Age of Empires 4 — про сражения и мультиплеер с большим упором на грядущие моды и киберспорт, а не про захватывающий сюжетный режим.
Сражения и мультиплеер
Сетевая игра — то, ради чего в AOE 4 стоит играть всем любителям стратегий. В отличие от недавнего переиздания Age of Empires 3, он работает очень плавно, с быстрыми загрузками, не вылетает, и именно в нём механики расцветают на полную мощность.
Наций в Age of Empires 4 не так много, всего восемь, однако они сильно различаются между собой. Одни приспособлены для быстрого развития и уничтожения противника в ранние эпохи. Другие же — для медленной, аккуратной игры. Такие страны не оставляют шансов противникам на поздних стадиях игры.
- Англия. Самая популярная страна для новичков. Тут могучие лучники, и местные работяги быстрее всех добывают пищу с пашней.
- Франция. Сильная конница, а с каждой новой эпохой крестьяне производятся быстрее. При этом нация изучает экономические технологии на 30% оперативнее.
- Священная Римская империя. У неё сильные религиозные бонусы и мощная тяжёлая пехота, доступная со старта игры.
- Русь. Мощные укрепления, а охота и лесозаготовки приносят больше ресурсов. У нации наибольшее число уникальных зданий. Что интересно — озвучены юниты именно на старорусском языке.
- Китай. Китайцы быстро строят сооружения и при переходе в новую эпоху меняют династии, которые дают им множество бонусов.
- Монголы. Как кочевая нация монголы могут менять место расположения своих построек. За сожжение вражеских зданий получают пищу и золото.
- Делийский султанат. Индийцы собирают пищу быстрее, но при этом не могут убивать животных. Технологии изучаются бесплатно, однако намного медленнее, чем у остальных стран.
- Династия Аббасидов. Персы также не могут добывать мясо с животных, но могут собирать тараны и осадные башни без изучения технологии. У нации доступны Дома мудрости, которые дают сильный прирост в экономике.
Во время матча страны могут повторяться. Например, вы можете сыграть с союзником за Францию, а противники — за Англию.
Ложка дёгтя в бочке мёда
При всех положительных моментах новой части культовой серии нельзя сказать, что она лишена недостатков. Конечно же, они есть. Самый главный из них — невзрачная графика. Об этом фанаты говорили ещё на момент первого показа игры, об этом будут говорить и сейчас.
Age of Empires 4 выглядит довольно средне по современным меркам: обычное освещение, стандартные текстуры, простые анимации — при желании игру можно было выпустить на мобильных устройствах.
Однако за простотой картинки скрывается отличная оптимизация. Недавно разработчики уже рассказывали, что создали графический режим с картофельной графикой для самых слабых компьютеров — и в этом кроется идеология игры: поиграть в неё сможет практически каждый.
Достаточно 60 ГБ свободного места на диске, а также 8 ГБ оперативной памяти. Microsoft явно метит в киберспорт: игру ещё предстоит балансировать по отзывам от игроков, однако уже сейчас Age of Empires 4 — платформа для будущих дополнений, модов и новых кампаний.
Вдобавок в игре пока что не так много карт, нельзя выбрать цвет страны, горячие клавиши не переназначить, а камера расположена как будто чуть ближе, чем хотелось бы. Но смотря на поддержку прошлых игр серии, можно с уверенностью сказать, что эти проблемы поправят уже в ближайших обновлениях.
Во время игры я не заметил серьёзных багов, не было ни одного вылета, юниты не застревали друг в друге, всё работало очень плавно и стабильно. Однако если Microsoft действительно добивалась максимальной доступности, то не совсем понятно отсутствие региональной цены: в Steam стандартное издание стоит 2499 рублей.
Да, игра доступна в Game Pass, однако на ПК он не так распространён, как на консолях Xbox. Надеемся, что с продажами всё будет хорошо, а долгосрочная поддержка ему уже обеспечена. По словам издателя, уже в 2022 году появятся поддержка модов и первые дополнения.
Age of Empires 4 — одна из немногих достойных стратегий за долгие годы. И очень хочется, чтобы Microsoft и дальше поддерживала этот непопулярный нынче жанр. Relic удалось создать игру, которая понравится и ветеранам серии, и полным новичкам.
|Понравилось
|Не понравилось
|Отличный арт и художественное оформление
|Простенькая графика
|Оптимизация проекта под слабые ПК
|Мало контента на старте
|Удачное сочетание старых и новых геймплейных идей
|Сюжетные кампании для галочки
|Действительно уникальные нации
|Скучная прогрессия в мультиплеере
|Стабильный мультиплеер
|Моды появятся только в 2022 году
|Понятный и интуитивный интерфейс
|Морские сражения всё так же на втором плане
- 29 октября 2021
-
17:15
-
16:59
-
16:39
-
16:05
-
15:23
-
14:21
-
13:58
-
13:39
-
13:29
-
13:02
-
12:44
-
12:35
-
12:11
-
11:59
-
11:31
-
11:10
-
09:48
-
09:05
-
08:34
-
03:06
- 28 октября 2021
-
21:39
-
21:12
-
20:39
-
20:14
-
19:51
-
19:27
-
19:03
-
18:56
-
18:50
-
18:38
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
18:09
-
17:43