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Доктор Дре, Снуп Догг и саундтрек новой GTA, Twitch на Xbox, Apple Music на PS5 и демо Metroid Dread на Nintendo Switch

Музыка для новой GTA, издёвки Far Cry 6 и 87-летний фанат Diablo 2 / Чемп.NEWS
Илья Есаулов Семён Кудряшов
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Far Cry 6
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Рэперы говорят о новой игре Rockstar Games, а Ubisoft просит игроков вернуться в Far Cry 6. Это и многое другое в наших пятничных новостях!

Рассказываем об очередном дефиците консолей PS5 в России. О дедушке, который играет в Diablo по 10 часов в день. Новых треках Доктора Дре и Снуп Догга в GTA. И о полезных апдейтах на консолях Sony и Microsoft: больше музыки и стримы на Twitch без «танцев с бубном».

19-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 19-го выпуска «Чемп.News»

  • Новый отчёт Sony: рассказываем интересно про большие цифры.
  • Ubisoft возвращает игроков в Far Cry 6: а вам пришло странное письмо?
  • Приложение Apple Music на PS5 и стримы на Twitch с консолей Xbox.
  • 87-летний геймер, который не любит очереди и телепорты в Diablo.
  • И многое другое.
Неудачная революция. Обзор Far Cry 6 Неудачная революция. Обзор Far Cry 6

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