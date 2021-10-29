Музыка для новой GTA, издёвки Far Cry 6 и 87-летний фанат Diablo 2 / Чемп.NEWS
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Рэперы говорят о новой игре Rockstar Games, а Ubisoft просит игроков вернуться в Far Cry 6. Это и многое другое в наших пятничных новостях!
Рассказываем об очередном дефиците консолей PS5 в России. О дедушке, который играет в Diablo по 10 часов в день. Новых треках Доктора Дре и Снуп Догга в GTA. И о полезных апдейтах на консолях Sony и Microsoft: больше музыки и стримы на Twitch без «танцев с бубном».
19-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 19-го выпуска «Чемп.News»
- Новый отчёт Sony: рассказываем интересно про большие цифры.
- Ubisoft возвращает игроков в Far Cry 6: а вам пришло странное письмо?
- Приложение Apple Music на PS5 и стримы на Twitch с консолей Xbox.
- 87-летний геймер, который не любит очереди и телепорты в Diablo.
- И многое другое.
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