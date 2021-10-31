Во что поиграть на Хэллоуин?

Хэллоуин в России и странах СНГ празднуют не так активно, как за рубежом. В том числе потому, что он достаточно затратный по времени и ресурсам, ведь нужно: подготовить костюмы, тематические украшения, разную еду и напитки (желательно тоже в стиле праздника).

Если вам чужды все эти приколы с переодеваниями и изготовлением мармеладок в виде соплей вампира, то есть альтернатива — провести праздничные дни с интересной игрой. Примерно так эти выходные проводят авторы данных строк. Мы собрали 10 таких.

Resident Evil Village

Денис Абрамов

Последняя Resident Evil развивает многие успехи седьмой, но не забывает о других выпусках франшизы. «Семёрку» стоит критиковать за однообразие локаций, врагов и ситуации — Village решила эти проблемы, причём очень элегантным способом. Она подсмотрела лучшее у предыдущих игр франшизы.

Она как Resident Evil 4: есть множество разнообразных локаций с загадками, ловушки и противники. Из той же четвёртой части перекочевали прокачка и экономика. Главный герой может улучшать оружие, устанавливать на него апгрейды или крафтить патроны. В общем, ничего лишнего.

BioShock 2

Денис Абрамов

Во второй части BioShock игрок снова отправится исследовать красоты подводного города Восторг, но в этот раз — в броне Большого папочки. Да, того самого монстра, который преследовал главного героя предыдущей игры. И это здорово оживило геймплей. Нашему персонажу вообще плевать на рядовых противников — он разносит их с помощью мощного арсенала оружия и ручного бура размером со взрослого человека.

Правда, есть и необычные враги, среди которых попадаются Старшие сёстры. Это вторая версия защитника маленьких сестричек, которые путешествуют по разрушенному Восторгу и высасывают ресурсы из его мёртвых жителей. Дуэль с каждой из них запоминается надолго.

Dying Light

Денис Абрамов

В Dying Light игрок оказывается в крайне незавидном положении. Запертый город, вокруг кишмя кишат зомби и опасные мутанты, ещё и важное задание выполнить надо! Но у главного героя есть универсальный ответ на это — навыки рукопашного боя и паркур.

Перемещение из точки А в точку B очень затягивает: персонаж резво скачет через крыши, карабкается не хуже Альтаира, а уж как ногами с прыжка бьёт — ух, загляденье. Dying Light можно назвать удачным развитием идей Mirror's Edge. Вам дают опасный открытый мир, в котором нужно выполнять задания и двигаться по сюжету, и помощи ждать неоткуда. Ещё интереснее посмотреть, что же в итоге будет во второй части. Если она когда-нибудь выйдет, конечно.

Alien Isolation

Денис Абрамов

Лучшая игра про Чужого на удивление оказалась вовсе не экшеном и не шутером, а самым настоящим симулятором выживания на космической станции и истинной наследницей оригинального фильма Ридли Скотта.

Дочь знаменитой Эллен Рипли по имени Аманда попадает в крайне неприятную ситуацию. Весь комплекс находится в шатком состоянии, персонала практически нет, электричества — тоже. Но это ещё не самое страшное. Где-то в тёмных туннелях и вентиляции ползает Чужой — всего один-единственный, но смертельно опасный. Он может моментально убить Аманду, поэтому девушка не может выходить с ним в открытый бой. Нужно использовать смекалку и разные гаджеты, а также не тупить и уметь прятаться.

Bloodborne

Денис Абрамов

Могу с полной уверенностью заявить, что Bloodborne — лучший «соулслайк» из всех. Да, в нём нет огромного разнообразия билдов, как в Dark Souls, нет резвого геймплея, как в Sekiro: Shadows Die Twice, зато есть другое — в нём ощущается душа.

Видно, как Хидэтака Миядзаки с трепетом прописывал лор, сидел с художниками окружения и прорабатывал боевые механики с командой геймдизайнеров. Bloodborne — очень быстрый и стремительный экшен, который поощряет агрессию. Игрок может быстро отыграть часть здоровья, если пропустил удар монстра, а парирование срабатывает при тайминговом выстреле из пистолета. Ну и в игре очень крутые боссфайты, это тоже не стоит забывать. Первую битву с отцом Гаскоином вы не забудете никогда.

DOOM 3

Михаил Шевкун

Геймплейно третья DOOM имеет мало общего с остальной серией, но во многом это делает её особенной. Герой тут куда слабее, а первое время создатели делают ставку на атмосферу и ужасы. Враги прячутся в темноте и любят забегать со спины, а энергия у фонарика быстро заканчивается (изначально фонарик вообще был отдельным предметом). Да и визуально всё это выглядит действительно пугающе. Хэллоуин — отличная возможность перепройти или впервые познакомиться с культовым шутером.

Left 4 Dead

Михаил Шевкун

Кооперативный шутер Valve сложно назвать страшной игрой, однако как раз держать в напряжении он умеет хорошо — особенно на высоких уровнях сложности, когда боеприпасов и здоровья совсем мало, а впереди ещё длинный пути до ближайшего убежища. В PvP это чувство многократно множится. Собирайте друзей!

Until Dawn

Михаил Шевкун

Интерактивный фильм в жанре слэшер, где игрок сам выбирает, что предстоит делать персонажам — станут ли они разделяться, как это делают во всех фильмах ужасов, или поступят чуть умнее? Вдобавок в истории «Дожить до рассвета» сокрыто несколько отличных сюжетных поворотов.

Игра собрала в себе все клише и особенности жанра, сумев удачно перемешать и использовать их. Отличный хоррор на Хэллоуин как для одного, так и для компании.

F.E.A.R. 2

Михаил Шевкун

Первая F.E.A.R., конечно, великая, но и у сиквела хоррор-шутера есть свои преимущества — в первую очередь разнообразие локаций. В продолжении предстоит побывать не только на складах и в офисах, но и посетить больницу и школу, а также выйти на «свежий воздух». Всё это в сопровождении маленькой девочки прямиком из «Звонка» — правда, в F.E.A.R. 2 она зачастую приходит и в образе уже повзрослевшей мадам.

Анабиоз: Сон разума

Михаил Шевкун

Главный герой попадает на замерзший корабль, который отсек за отсеком предстоит размораживать — ради этого украинские разработчики из Action Forms даже реализовали собственную технологию «оттаивания льда». До сих пор выглядит крайне впечатляюще. «Анабиоз» по геймплею больше всего напоминает Condemned — основная ставка на ближний бой, но изредка можно использовать и огнестрел.