Это не спорт? Как в России поменялось отношение к киберспорту после победы команды Team Spirit — смотрите в юбилейном выпуске новостей!

33% россиян против киберспорта и первый в мире 1000-й уровень в Fortnite / Чемп.NEWS

В 20-м выпуске новостей рассказываем о ВЦИОМ и отношении россиян к киберспорту после победы команды Team Spirit: сколько людей выступает против его развития в стране и стоит ли приравнивать его к настоящему спорту? Поговорим про исторический рекорд в Fortnite: да, там есть 1000-й уровень, но можно ли достичь его честным путём?

Наконец, инсайды про GTA 6: автор слухов признался, что его неправильно поняли. И поделился подробностями об обновлённой Red Dead Redemption. Ждём ли мы оригинал культового вестерна от Rockstar Games с новой графикой? Очень!

20-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 20-го выпуска «Чемп.News»

Игроки сломали New World с помощью картинок с сосисками.

Хидео Кодзима переписывает сценарий новой игры. Виновата пандемия?

Как релиз новой Red Dead Redemption связан с GTA: The Definitive Edition.

И многое другое.

Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.