33% россиян против киберспорта и первый в мире 1000-й уровень в Fortnite / Чемп.NEWS
Поделиться
Это не спорт? Как в России поменялось отношение к киберспорту после победы команды Team Spirit — смотрите в юбилейном выпуске новостей!
В 20-м выпуске новостей рассказываем о ВЦИОМ и отношении россиян к киберспорту после победы команды Team Spirit: сколько людей выступает против его развития в стране и стоит ли приравнивать его к настоящему спорту? Поговорим про исторический рекорд в Fortnite: да, там есть 1000-й уровень, но можно ли достичь его честным путём?
Наконец, инсайды про GTA 6: автор слухов признался, что его неправильно поняли. И поделился подробностями об обновлённой Red Dead Redemption. Ждём ли мы оригинал культового вестерна от Rockstar Games с новой графикой? Очень!
20-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 20-го выпуска «Чемп.News»
- Игроки сломали New World с помощью картинок с сосисками.
- Хидео Кодзима переписывает сценарий новой игры. Виновата пандемия?
- Как релиз новой Red Dead Redemption связан с GTA: The Definitive Edition.
- И многое другое.
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
14:33
-
13:30
-
13:18
-
12:54
-
12:37
-
12:24
-
12:00
-
11:39
-
11:05
-
10:29
-
10:19
-
09:24
-
09:14
-
02:54
-
02:21
- 2 ноября 2021
-
23:58
-
22:24
-
21:49
-
21:16
-
20:21
-
20:16
-
20:02
-
19:47
-
19:01
-
18:45
-
18:33
-
18:16
-
17:04
-
16:52
-
16:34
-
16:03
-
15:55
-
15:01
-
14:50
-
14:48
Партнерский контент