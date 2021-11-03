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Новости: россияне — о победе Team Spirit, как сломали New World, инсайды про GTA 6 и мировой рекорд в Fortnite

33% россиян против киберспорта и первый в мире 1000-й уровень в Fortnite / Чемп.NEWS
Илья Есаулов Семён Кудряшов
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Team Spirit
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Это не спорт? Как в России поменялось отношение к киберспорту после победы команды Team Spirit — смотрите в юбилейном выпуске новостей!

В 20-м выпуске новостей рассказываем о ВЦИОМ и отношении россиян к киберспорту после победы команды Team Spirit: сколько людей выступает против его развития в стране и стоит ли приравнивать его к настоящему спорту? Поговорим про исторический рекорд в Fortnite: да, там есть 1000-й уровень, но можно ли достичь его честным путём?

Наконец, инсайды про GTA 6: автор слухов признался, что его неправильно поняли. И поделился подробностями об обновлённой Red Dead Redemption. Ждём ли мы оригинал культового вестерна от Rockstar Games с новой графикой? Очень!

20-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 20-го выпуска «Чемп.News»

  • Игроки сломали New World с помощью картинок с сосисками.
  • Хидео Кодзима переписывает сценарий новой игры. Виновата пандемия?
  • Как релиз новой Red Dead Redemption связан с GTA: The Definitive Edition.
  • И многое другое.
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