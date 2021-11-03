Это тоже наша игра! Три команды из СНГ вошли в топ-8 чемпионата мира по CS:GO

Уже завтра, 4 ноября, начнутся решающие матчи PGL Major Stockholm 2021 — чемпионата мира по CS:GO. В борьбе за звание лучшей команды осталось восемь коллективов, и сразу три из них представляют русскоязычное сообщество.

Это произошло впервые за пять лет: последний раз СНГ-регион получал такое представительство в плей-офф ESL One Cologne 2016. С тех пор многое поменялось, уровень игры и конкуренция выросли – но русскоязычный CS:GO набирает силу и может считаться сильнейшим в мире.

Конечно, для укрепления позиций нашего региона одного выхода в плей-офф мало. Даже трёх мало. На том мэйджоре в 2016 году все три русскоязычных команды вылетели в четвертьфинале, и даже польский состав Virtus.pro остановился в шаге до решающего матча. Сейчас подобный исход представить трудно, но борьба за трофей простой не будет.

Больше всего надежд возлагается на Natus Vincere. Звёздный снайпер Александр s1mple Костылев, которого некоторые считают лучшим игроком за всю историю Counter-Strike, близок к пику формы. Капитан Кирилл Boombl4 Михайлов поймал свою волну. Ветеран команды electronic хорошо прочувствовал свою стрельбу, молодые Perfecto и b1t подтянулись к мировому уровню.

Команда действует уверенно и бескомпромиссно – четыре выигранных карты в групповой стадии. В победе NAVI ни разу не возникало сомнений. Кажется, что это готовый чемпион, но в мире спорта (и тем более киберспорта) всегда может найтись место сюрпризам. Расслабляться раньше времени нельзя ни в коем случае.

В противовес есть молодая пятёрка из России, Gambit Esports. История для киберспорта новая – клуб собрал молодёжный состав практически с нуля и поддерживал его более двух лет. Год назад в Gambit сочли, что ребята доросли до «основы». Те ответили серией побед на онлайн-чемпионатах разного калибра.

Последние два-три месяца кажется, что Gambit немного растеряла форму и тот запал. Но это всё ещё опасная команда из первой пятёрки мирового рейтинга, которая способна обыграть любого соперника. В предыдущем этапе мэйджора Владислав nafany Горшков и его напарники оступились один раз, но выглядели уверенно. Плей-офф не простит молодым талантам ни одной ошибки.

Наконец, в заключительный день стадии легенд в топ-8 пробилась ещё и Virtus.pro. Да, у коллектива есть свои проблемы и их достаточно. Не от хорошей жизни «медведи» за неделю до турнира заменили SANJI на Евгения FL1T Лебедева из forZe. А ведь это существенно изменило командный стиль, не говоря уже о внутреннем взаимодействии!

Но Virtus.pro побеждает и идёт дальше – значит, решение было верным. Коллектив показал несколько ярких камбэков по ходу турнира, причём не меняя тактики и действуя согласно своей линии. Уникальный стиль отличает команду от остальных участников плей-офф, и это может сыграть свою роль.

VP проведёт свой четвертьфинальный матч уже 4 ноября, NAVI и Gambit сыграют 5 числа. Две главные надежды нашего региона оказались в одной части сетки, чем резко сократили шансы на русский финал. В другой части сетки есть Virtus.pro – но против Heroic и NiP или G2 придётся очень непросто.

Так или иначе шансы на победу у нашего региона очень неплохие. Второй подряд киберспортивный чемпионат мира после The International 10 от Team Spirit – было бы очень красиво.

Расписание плей-офф PGL Major Stockholm 2021 (всё время указано по Москве)