Обзор Forza Horizon 5. опять лучшая гонка современности

За Forza Horizon 5 было спокойно с самого анонса. Playground Games не в первый раз выпускает гонку в открытом мире, а предыдущая часть подсерии до сих пор остаются лучшим представителем жанра современности. Поэтому ни у одного не возникало сомнений, что «пятёрка» выйдет удачной. Оставался только вопрос, насколько у неё получится приумножить достоинства предшественницы.

Начнём с главного: гонки — не тот жанр, к которому я питаю теплоту. Из всех представителей жанра я не пробовал доброй половины, а последним была DIRT 5, которая очень удачно попалась мне буквально за неделю до того, как в редакцию пришёл ключ на Forza Horizon 5. Об успехе и достоинствах четвёртой части «Горизонта» я знаком не понаслышке, поскольку играл какое-то время ради академического интереса.

И тогда Forza Horizon не зацепила меня. То ли мне не понравилось управление, то ли я смутился набором режимов, но факт остаётся фактом — не цепляло. Поэтому и пятую часть я ожидал с некоей долей скепсиса. И каким же было удивление, когда я включил её.

Начинается игра помпезно — вас прогоняют по некоторым частям красивейшего мира, дают попрыгать по горам и поездить наперегонки с самолётами. Затем сразу выдают несколько крутых автомобилей и выпускают в свободное плавание.

И в этот момент «пятёрку» становится сложно отличить от четвёртой части, поскольку суть игрового процесса точно такая же. Открываем карту, ставим маркер на интересующий сюжетный или побочный заезд, приезжаем, катаемся, побеждаем, повторяем. В этом плане серия во многом напоминает игры Ubisoft вроде Assassin's Creed.

Но заняться есть чем. Как и раньше, помимо соревнований, можно заняться поиском раритетных автомобилей или задаться целью собрать весь автопарк. Ещё есть специальные зоны, при проезде через которые нужно выполнить обязательное условие: сколько-то надрифтовать, проехать мимо полицейской камеры на максимальной скорости и так далее.

Режимы тоже отличаются, но в основном длительностью заездов и выбором класса автомобиля. Небольшое разнообразие есть в ключевых сюжетных миссиях фестиваля. В одной главный герой отправится колесить по дворам древнего храма, в другой — прокатится наперегонки со скоростным поездом, а в третьем и вовсе поедет к жерлу вулкана ради установки детектора. Но опять же, это всё равно поездки из точку А в точку Б.

В некоторые моменты Forza Horizon 5 умудряется подбешивать. Чаще всего — длительностью некоторых заездов. В среднем гонка идёт от 3 до 5 минут, однако некоторые сюжетные задания длиннее не в два, а в три или даже четыре раза. В одной миссии пришлось ехать 24 минуты к ряду! Что, на мой взгляд, невозмутимо долго.

Как и раньше, герой прибывает в страну (в этот раз — Мексика) для проведения фестиваля Horizon. Сюжет старается загрузить эфирное время: включаются подкасты, герою регулярно переговариваются с персонажами, между сюжетными гонками проходят кат-сцены. Но следить за этим не очень интересно, потому что добрая часть диалогов базируется на мысли «Как же классно в Мексике и на фестивале Horizon».

Что же до игрового процесса, то ощущения от езды стали значительно лучше и богаче. У каждой тачки (их тут около 400) свой характер и своя манера поведения на дороге. Различаются в том числе классы автомобилей: на каком-нибудь McLaren можно разрывать на скоростных шоссе, однако он никуда не годится в лесах или болотах.

Ну и ощущение скорости в Forza Horizon 5 просто потрясающее. Стоит сесть за руль какого-нибудь гиперкара и выкатиться на длинное шоссе — и пусть весь мир подождёт.

Пара слов о технической части. У игры два режима: производительности и качества. Я, честно, не смог заставить себя играть с упором на графику из-за ограничения в 30 FPS. Не за этим на некстген перешли! Поэтому рекомендую ставить упор на производительность. Разницы практически нет, зато проводить время за игрой намного приятнее.

В принципе, это всё. Forza Horizon 5 наследует всё от четвёртой части, лишь добавляя немного нового. Физика, структура мира, особенности и типы заездов во многом перекочевали из прошлой части. Там с этим всё в порядке, а учитывая отсутствие конкурентов и жаловаться на подобное не имеет смысла. Гонка станет прекрасным приобретением как для фанатов жанра, так и новичкам, которым не хочется пробовать автосимуляторы.