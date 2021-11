32 лучших экшена для слабых ПК и ноутбуков

Курс доллара и активность майнеров сыграли свою роль. Сейчас собрать мощный компьютер в пределах 60-70 тыс. рублей практически невозможно, одна нормальная видеокарта обойдётся в большую часть этой цены, если не вообще во всю. Но что делать, если играть-то хочется?

Можно попробовать облачные сервисы или купить консоль (с этим, впрочем, тоже проблемы), но у каждого метода есть свои подводные камни. Если не хочется платить за доступ к «облаку», а боярская душа не жаждет видеть в доме приставку, то этот цикл материалов — для вас.

Мы запустили целую серию текстов, в которой выбираем лучшие игры для слабых компьютеров и ноутбуков в каждом жанре. Начали мы с шутеров, а продолжим экшенами. При создании подборки мы ориентировались на дату выхода игры и её качество, а также личное мнение.

Если вашей любимой игры вдруг не оказалось в списке, но она подходит — ждём вас в комментариях.

Bayonetta

Зубодробительный экшен про обольстительную ведьму Церезу порадует фанатов качественных сражений и боевых механик. И не просто так, ведь его разработал Хидэки Камия, «отец» Данте из Devil May Cry.

Ключевые слова о Bayonetta — крутость, пафос и драйв.

Глубокая боевая система позволяет экспериментировать с боевыми стилями, а кат-сцены сражений вызывают лютый восторг — особенно во время пикантных моментов с главной героиней.

Devil May Cry 3

Мы решили не ограничиваться одной DMC, поэтому перечислим несколько. Серия достойна такой лести хотя бы потому, что стала основоположницей стильных слэшеров. И третья часть — первая по-настоящему культовая игра франшизы, почитаемая среди любителей жанра. Полный драйва сюжет про противостояние Данте и Вергилия в придачу с выверенным геймплеем — в этой игре есть всё, за что любят весь жанр.

Devil May Cry 4

Четвёртая часть франшизы Devil May Cry ввела нового героя Неро, воина с демонической рукой. Дебютант неплохо вписался в общий стиль и запомнился механиками, коих не было у Данте.

Легендарный охотник на демонов тоже ухватил свой кусок игрового времени — он полноценный играбельный персонаж со своими стилями и уникальными видами оружия. Неро же довольствуется только мечом «Красная королева», в котором умеет накапливать реактивный заряд.

Devil May Cry 5

Пятую часть Devil May Cry принято ругать за коридорные уровни и в целом унылый дизайн локаций, но одного у неё не отнять. Это выдержка лучших идей из предыдущих игр франшизы по части крутости и разнообразия.

У Неро теперь есть протезы с уникальными свойствами, а Данте получил очень обширный арсенал оружия. И здесь тоже есть дебютант — загадочный Ви, который сражается с помощью ручных теневых монстров. Геймплей за него очень отличается от того, что обычно ожидаешь от экшена.

DmC: Devil May Cry

Спин-офф франшизы от Ninja Theory разительно отличается от классических игр японцев. Причём практически всем: подачей сюжета, строением уровней, диалогами, боевой системой.

Если коротко, то DmC просто… другая. Взять хотя бы местный сценарий. Пока четвёртая часть поднимает вопросы человечности, а пятая снова обращается к конфликту братьев, в перезапуске главный герой пытается свергнуть местного демона-узурпатора. С обновлённой боевой механикой и шикарным саундтреком от Combichrist развлекает игра так, как надо.

Dark Souls

Оригинальная Dark Souls в 2021 году ощущается даже проще, чем на момент выхода. Мы тут уже пуганые разными «соулслайками», которые она же и породила, поэтому на старушку управа найдётся.

За годы её существования фанаты нашли десятки и чуть ли не сотни способов быстро раздобыть снаряжение или собрать мощный билд. Поэтому сейчас, пожалуй, лучшее время для прохождения Dark Souls, особенно если этот гештальт у вас ещё не закрыт.

Darksiders

В случае с серией Darksiders мы тоже решили не загонять себя в рамки выбора, поэтому внесли в список все игры франшизы. И дело даже не в том, что мы внезапно стали фанатами всадников апокалипсиса! Просто все они очень разные.

Вот, например, первая — попытка скрестить The Legend of Zelda и Devil May Cry.

Играть предстоит за Войну, который орудует огромным мечом и умеет превращаться в могучего демона. Игровой процесс покажется фанатам экшенов очень простым: те же комбы с чередованием нажатий и возможность продолжить серию ударов в воздухе. В общем, понятно, откуда растут ноги.

А от «Зельды» достался принцип исследования мира в стиле эдакой метроидвании и довольно увлекательные загадки.

Darksiders 2

Вторая часть Darksiders сделала несколько шагов в сторону от концепции оригинала. Вместо линейных уровней появился открытый мир, прокачка серьёзно расширилась, а протагонисту можно менять оружие и собирать целые сеты. Главным героем стал Смерть — самый младший и юркий из всадников.

Это прекрасно ощущается и в геймплее, насколько же новый протагонист быстрый! Он ловко бегает по стенам и совершает двойные прыжки, а в бою сражается с помощью смертоносных кос и других не менее хитрых орудий.

Darksiders 3

Первая и вторая части Darksiders ставили на динамику сражений, множество противников на экране и более-менее типичный экшен. Третья же, про Ярость, решила посмотреть на что-то более современное — и стала похожей на «соулслайк».

Игровой процесс тоже пришлось подогнать под новую формулу. Битвы стали медленнее, а число врагов на экране значительно резко уменьшилось. Зато теперь к каждому нужно найти подход и только затем принимать бой.

Darksiders Genesis

Даже не представляю количество брейнштормов внутри Airship Syndicate, когда у команды появилась возможность сделать игру по франшизе Darksiders. Разработчики посмотрели на её предыдущие воплощения: типичный слэшер, RPG в открытом мире и соулслайк.

Нужно было что-то радикально новое. Поэтому решили сделать экшен с видом сверху, а в качестве затравочки наконец-то дали поиграть за Раздора — последнего всадника апокалипсиса.

Будет ошибкой думать, что Genesis превратилась в Diablo, это совсем не так. Это та же самая Darksiders, просто в немного другой перспективе. И ей очень идёт! Привычный платформинг и сражения будто раскрываются иначе, когда смотришь на них свысока.

Mad Max

Через Mad Max можно проникнуться атмосферой культовой франшизы. Вокруг одни свалки и песочные барханы, а у тебя есть только верный обрез с пятком патронов и тачка, собранная из говна и палок. Как вы уже поняли, это экшен в открытом мире. И игра страдает ровно от тех же проблем, как и любая другая в её жанре — вам нужно уметь развлекать себя самостоятельно и любить зачищать активности на карте, иначе «Безумный Макс» быстро переквалифицируется в «Скучного Макса».

Resident Evil 4

В любой непонятной ситуации рекомендуй Resident Evil 4.

Даже если ситуация простая и понятная, всё равно рекомендуй её. Эта игра не могла пропустить наш список, поскольку она — замечательный представитель жанра. Это большое сюжетное приключение со всеми необходимыми элементами: динамичные кат-сцены, прокачка оружия и поиск сокровищ, интригующая история со множеством поворотов, сражения с боссами. Почти все составляющие Resident Evil 4 выполнены на высочайшем уровне, который достигают единицы.

Hitman: Absolution

Многие фанаты Агента 47 не любят Absolution. И их можно понять, поскольку она немного отошла от привычной для серии формулы. В любой другой игре главный герой оказывается на большой локации и волен делать всё, что посчитает нужным, чтобы устранить цель. А тут — немного линейный экшен, который хоть и позволяет экспериментировать, но не так широко, как привыкли фанаты.

Однако другим такой подход даже понравился, во многом благодаря наполнению экшена. Игра всё время держит в напряжении и подкидывает нестандартные ситуации, что позитивно сказывается на общем впечатлении.

Stranglehold

Это довольно старенькая, но очень уж душевная игра. В её разработке участвовал великий режиссёр Джон Ву, известный фанатам зрелищных боевиков про перестрелки. Фирменный почерк постановщика чувствуется в каждой сцене экшена. Когда главный герой скользит по перилам и стреляет в противников, а затем прыгает на люстру и повторяет то же самое, внутренний ребёнок в душе издаёт радостный писк.

Если вы пропустили Stranglehold в своё время, то настоятельно рекомендую наверстать упущенное. Тем более что пройти экшен можно за пару вечеров.

Splinter Cell Conviction

Conviction серьёзно отошла от традиций Splinter Cell. Игра стала значительно быстрее и, если можно так сказать, агрессивнее. Сэм Фишер безжалостно разбирается с оппонентами в ближнем бою, а на дальних дистанциях использует огнестрел и новую механику меток, с которой можно зачистить всё помещение за секунду.

Conviction меняет и настроение серии.

Если предыдущие части явно вдохновлялись боевиками о шпионах, то эта черпает вдохновение из фильмов о Джейсоне Борне — загнанном в угол хищнике, чьим врагам не повезло оказаться на его пути.

Splinter Cell Blacklist

Последняя на сегодняшний день полноценная игра франшизы. После этого Ubisoft убрала серию в долгий ящик. А ведь Blacklist получилась отличной — практически идеальной Splinter Cell для старых и новых фанатов!

Она совместила в себе все характерные элементы из предыдущих частей и сохранила быстрый темп из Conviction. В итоге мы увидели самого ультимативного Сэма Фишера из всех, что были раньше. У героя вновь есть доступ к высокотехнологичным игрушкам, да и двигается он в разы быстрее.

Max Payne 3

Третья часть культового экшена одновременно серьёзно отличается от предыдущих и остаётся им верна. Игрок вместе с Максом путешествует по разным уровням и оставляет после себя десятки убитых противников и разрушения. Всё это сопровождается фирменными прыжками с замедлением времени и приправляется монологами Макса Пейна с самим собой. И это, наверное, ключевое достоинство игры — комментарии главного героя о ситуации хочется записывать на диктофон.

Можно долго спорить, насколько хороша история Max Payne 3, но одно отрицать бесполезно — это один из самых зрелищных экшенов от третьего лица.

Dead Space 2

Первая Dead Space оказалась медленным и атмосферным хоррором, а вот сиквел уже ускорился. Игра стала больше, длиннее и разнообразнее, но частично лишилась фирменного гнетущего настроения — большое «спасибо» ставке на экшен и иной дизайн уровней.

Оригинал не позволял игроку занять удачную позицию для расстрела некроморфов, тогда как в продолжении есть чуть ли не рельсовые эпизоды со стрельбой. Однако увеличенный градус взрывов и перестрелок не помешал второй части Dead Space стать одной из лучших игр позапрошлого поколения.

Prince of Persia (2008)

Сказочная вариация «Принца Персии» всегда нравилась мне больше оригинальной трилогии и невнятной The Forgotten Sands. В основном из-за геймплея, который ещё больше ударился в паркур и исследование окружения. Сражения стали очень редкими, но зато каждый бой с новым монстром запоминается куда сильнее, чем раньше.

Не стоит забывать о другом важном элементе перезапуска — волшебнице Элике, которая помогает принцу порхать над пропастями и уничтожать нечисть.

Tomb Raider (2013)

В переосмыслении Tomb Raider мы увидели совсем другую Лару Крофт. От матёрой расхитительницы гробниц не осталось ничего. Новая девушка — неопытный искатель приключений, который ещё не видел грязи и не попадал в смертельно опасные ситуации.

Вместе с этим изменился игровой процесс: он стал реалистичнее и «живее», из-за чего ещё сильнее приблизился к Uncharted. Понятное дело, что до внимания к деталям на уровне Naughty Dog авторы не дошли, но концепция получилась неплохой.

Rise of the Tomb Raider

Продолжение Tomb Raider в основном сменило только локацию. Вместо острова с сумасшедшими фанатиками Лара Крофт оказывается в заснеженной Сибири, где продолжает искать древние сокровища. Игровой процесс разбавился новыми механиками, но база осталась без изменений. Игрок всё так же чередует экшен-сцены с постановочными эпизодами и паркуром по отвесным скалам.

Assassin's Creed 2

Сиквел Assassin's Creed приумножил всё то, за что полюбили оригинальную игру. Уже здесь Ubisoft начала медленно садиться на иглу «Больше, нужно больше!», что вылилось в масштабное и эпичное продолжение истории Альтаира.

Главным героем сиквела стал итальянец Эцио Аудиторе да Фиренце, который становится членом братства убийц с целью отомстить за смерть семьи. Геймплей представляет собой социальный стелс-экшен, где игрок может использовать окружение и хитроумные гаджеты для выполнения своих целей.

Assassin's Creed: Brotherhood

Ключевой особенностью продолжения второй части стало появление полноценного братства ассасинов, членов которого можно отправлять на задания и вызывать в особо сложных ситуациях. В остальном это та же великолепная Assassin's Creed 2, просто больше и лучше.

Assassin's Creed 4: Black Flag

Многие считают «Чёрный флаг» чуть ли не лучшей из всех классических Assassin's Creed! Мы попадаем в настоящий карибский бассейн и с головой погружаемся в пиратскую романтику. Все необходимые атрибуты сеттинга на месте: предстоит плавать с акулами, искать сокровища на забытых богом островах и сражаться на воде, а также брать вражеские корабли на абордаж.

The Evil Within 2

Японский геймдизайнер Синдзи Миками — настоящий «отец» хорроров с элементами выживания и создатель оригинальной Resident Evil. В какой-то момент он ушёл из Capcom, а затем основал собственную студию Tango Gameworks. Дебютным проектом стала The Evil Within, психологический хоррор от третьего лица со знакомыми механиками из Resident Evil. Фактически это «четвёрка», но с упором на психоделику, а не чудовищ.

Сиквел же направил серию в неожиданном направлении — появились полноценные локации-песочницы с дополнительными заданиями, экшена стало больше, однако сам сюжет и постановка заметно сдавили в безумии. Оно и неудивительно, ведь Миками тут уже выступал лишь продюсером.

Vanquish

Удивительно, но Миками успел приложить руку и к Vanquish — игре с совершенно неожиданным настроением. Это один из первых проектов студии PlatinumGames, где собрались топовые японские геймдизайнеры вместе с Миками, Камией и другими.

Команда с самого начала заявила, что хочет делать динамичные и зрелищные экшены — и Vanquish отражает их видение на 1000%. Это игра, главный герой которой облачён в супертехнологичный костюм со встроенными реактивными двигателями, благодаря чему время можно постоянно замедлять. Масштабные перестрелки, погони и битвы с боссами размером с небоскрёб — фирменный японский эпатаж раскрыт максимально.

Sleeping Dogs

На свете хватает клонов GTA. Каждый пытается выделиться чем-то таким, чтобы не попасть под этот ярлык. Среди проектов, которые реально достойны внимания, всегда выделяется Sleeping Dogs.

На первый взгляд отличий немного: преступления, погони, перестрелки и всё подобное, но с выверенным и приятным игровым процессом. Ключевое, что на что обращаешь внимание в первую очередь — боевая система, которая больше всего напоминает Batman Arkham. Главный герой валит супостатов налево и направо, не стесняется использовать добивания или орудовать подручными предметами.

Metal Gear Rising: Revengeance

Ещё одна игра PlatinumGames (ну умеет она делать экшены, что поделать?), на этот раз — по франшизе Metal Gear.

Нет, японцы не сделали ещё один стелс-экшен. Вместо упора на скрытность и шпионаж здесь на первый план вышли стремительная боевая система и сражения с толпами противников, а также боссами. Главным героем стал киберниндзя Райден, знакомый всем фанатам основной франшизы. Revengeance — достойный продолжения спин-офф, который предлагает иначе взглянуть на серию.

Warframe

Warfame представляет собой сессионный экшен от третьего лица, в котором игрок может провести вечность. Несмотря на почтенный возраст, игра продолжает развиваться и привлекать новую аудиторию.

Во многом это удаётся благодаря стараниям разработчиков. Они холят и лелеют свой проект, регулярно расширяя его крупными дополнениями. Ещё интереснее играть в Warframe с друзьями. Отдельный плюс — игра распространяется бесплатно и доступна на всех ключевых платформах.

Batman: Arkham City

По мнению многих, лучшая игра о Бэтмене. После относительно камерной лечебницы из Asylum борец с преступностью отправляется в один из самых опасных районов Готэма. Все ключевые механики целиком переехали из оригинала: битвы с упором на контратаки, исследование уровней и решение головоломок с помощью гаджетов — всё на месте. Разве что каждый элемент стал глубже и интереснее.

X-Men Origins: Wolverine

Ещё одна игра про супергероя, которая оказалась хорошей. Экшен о Росомахе создан на основе одноимённого фильма, однако не повторяет ошибку всех подобных релизов — он не пересказывает историю ленты, а дополняет её и предлагает новые впечатления.

Из-за этого играть в Wolverine даже интереснее, чем смотреть кино. И хочется похвалить Raven за полный отказ от цензуры. Игровой Росомаха беспощадно набрасывается на противников, разрывает их на куски и насаживает на лезвия, отрезая головы. Уже за такую возможность почувствовать себя машиной для убийств рекомендовать игру стоит всем и каждому.

Castlevania: Lords of Shadow

Перед началом 2010-х Konami решила перезапустить «Кастлванию» и превратить её в линейный экшен от третьего лица. Эксперимент можно назвать удачным. Классический представитель метроидваний прекрасно почувствовал себя в трёхмерном измерении.

Авторы укомплектовали игру всеми знакомыми элементами: фирменным хлыстом, закрытыми проходами на уровнях и зрелищными сражениями с боссами. Ещё у игры есть сиквел, однако он не снискал такого же успеха, как оригинал.