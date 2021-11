Поиграли 6 часов в Elden Ring. Хорошая Dark Souls, плохая Assassin's Creed

В начале ноября Bandai Namco провела для журналистов специальный этап тестирования Elden Ring, во время которого мы успели сыграть почти шесть часов в грядущий хит FromSoftware.

Почему это не новая Dark Souls?

Этот вопрос мучил меня все последние дни. Как и ожидалось чуть ли не с самого анонса, Elden Ring — действительно наследница главного хита FromSoftware. Причём, как ранее отмечали разработчики, сменить название решили лишь из-за желания не ограничивать себя старой мифологией.

Ладно, это можно принять, хотя при желании авторы могли использовать множество уловок для связи событий прошлых игр и новой интеллектуальной собственности. Больше, наверное, удивляет, насколько же много Elden Ring берёт из Dark Souls 3 — интерфейс, анимации, оружие и множество других ассетов.

Будто бы Sekiro: Shadows Die Twice вообще не было — там такого реюза ассетов уж не наблюдалось. Тут же первое время вообще сложно отделаться от ощущения, что не играешь в новое дополнение для Dark Souls 3, настолько тут много схожих элементов.

Почему это плохая Assassin's Creed?

Но ключевой особенностью Elden Ring на фоне предыдущих проектов FromSoftware стал традиционный открытый мир. Не линейные локации, магическим образом сшитые воедино, а именно что открытый мир — прямо как в Assassin's Creed, Far Cry или The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Последняя явно стала источником вдохновения.

Если раньше приходилось буквально запоминать карту, чтобы добраться в нужное место, то теперь в этом отпала нужда. У игрока есть карта, а перемещаться к местным кострам можно из любой точки мира — у меня не получилось сделать это только в подземелье.

Не сказать, что открытый мир привносит что-то новое для формулы Dark Souls. Тут теперь много открытых пространств, но исследовать их совершенно неинтересно — тем более это дают сделать на коне, минуя какую-либо опасность. Возможно, так лишь в начальной локации, но у меня закрадываются большие сомнения на этот счёт.

В бете с этим драконом вы сможете встретиться!

При этом да, всяческие «сюрпризы» на месте, однако разработчикам пока не удалось застать меня врасплох. В одном месте в кустах прятался целый отряд противников, а в другом внезапно прилетел дракон — опциональный босс. На этом всё.

По первым впечатлениям открытый мир лишь мешает Elden Ring. В Dark Souls противники были расставлены настолько математически точно, что иногда идти вперёд было попросту страшно — лечиться уже нечем, костёр далеко, а убить может рядовой противник с удачной позицией.

В открытом мире Elden Ring такого не происходит: запас местного эстуса можно восстановить несколькими способами (либо найти специальное существо, либо убить определённого противника), что сильно упрощает жизни.

Да и смерть здесь не так страшна — вдобавок к кострам теперь появились реальные чекпоинты. Они служат лишь точкой возрождения, но это ещё сильнее упрощает жизнь. А компас ещё и укажет, где лежат потерянные души.

В открытом мире Elden Ring создаётся ощущение, что FromSoftware изо всех сил старалась угодить новичкам, которым сложно играть в Dark Souls или Sekiro — настолько много тут поощрений и компромиссов. И это я ещё не стал говорить о лошади, на которой крайне легко убивать пеших врагов, а при надобности можно скрыться от сильного противника.

Тут и возникает самое обидное: открытый мир не привносит абсолютно ничего интересного в формулу Dark Souls. По крайней мере, если судить по грядущей бете. Высматривать локации вдалеке нет смысла, поскольку в целом ничего прямо интересного здесь не спрятано, а сам мир достаточно компактный для личного изучения каждого уголка. Всё значимое видно и без местных вышек (на самом деле это лишь бинокль).

И да, в Elden Ring есть аванпосты. Их можно зачистить скрытно или в открытую. Среди противников отметились рядовые бойцы, поднимающие тревогу зазывалы и местный джаггернаут. При этом аванпост можно спокойно обойти, но там может быть что-то спрятано в небольшом подземелье.

Тут вы найдёте, наверное, лучшую экипировку из беты

Это всё ещё отличная Dark Souls

Однако в бете доступна одна линейная локация в духе Dark Souls — замок. И вот он буквально оживил мой интерес к Elden Ring. Тут есть всё, за что любят игры FromSoftware: опасность на каждом углу, обдуманная расстановка противников, хитрые ловушки и сам по себе интересный дизайн уровней.

Возможность снимать скриншоты была отключена, поэтому приходилось выкручиваться. Но даже в таком виде сцена выглядит завораживающе!

Жалко только, что уровень проходится чуть ли не за 20-30 минут: на подходе к лестнице меня встретила надпись, что остальной контент в бете уже недоступен.

Ещё в ущелье на болоте можно найти подземелье — оно, правда, проходится и того быстрее. Там чуть ли не одна прямая, после которой надо сразиться с боссом.

Кстати, о боссах. В бете их четыре, три из них опциональные. Больше всего (примерно два часа) я потратил на всадника. Вы увидите его сразу после выхода из зоны обучения. Не знаю зачем, но я поставил себе целью убить его — иначе дальше не пойду.

Не сказать, что босс какой-то сложный, просто у него есть сильный удар по области с огромным уроном и большим радиусом. Увернуться сложно. Если я не смог вовремя подпрыгнуть, то в подавляющем большинстве случаев он убивал на месте. Так я потратил два часа жизни, хотя наверняка драться с ним стоило уже после получения лошади — как и с драконом, но тут я свою ошибку уже не повторил.

В целом все боссы оказались сговорчивыми — уж не знаю, в чём тут дело. Нигде, кроме всадника, я не провёл больше 5-10 минут. К примеру, враг у замка очень пафосно представляется, но паттерн атак у него довольно скромный — и он во многом напоминает того же всадника. Может, я пришёл к нему уже наученным.

Однако на сложность жаловаться нет смысла, поскольку в самом замке я умудрился погибнуть пару раз по откровенной глупости — но насколько же это было прекрасно. Даже удалось отловить один интересный баг, который сильно поможет для сражения с паукообразным убийцей. В целом это и бета, и начало игры.

Что в итоге?

Elden Ring будто бы намеренно поделена на две половины — традиционную Dark Souls и трендовую Assassin's Creed. По бете сложно понять, зачем нужна вторая часть. Пропускать Elden Ring в любом случае не стоит, поскольку это действительно всё ещё отличная Dark Souls, но интрига про элементы открытого мира сохраняется.

После знакомства с бетой сложилось впечатление, что уход в песочницу, скорее, мешает — дизайн уровней предельно скучный (по факту это просто обширные поляны), однако это лишь небольшая порция игры на 30-50 часов. Не исключено, что в полной версии станет понятнее, зачем Хидэтака Миядзаки решил попробовать себя в открытом мире.

Elden Ring выходит 25 февраля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Закрытое тестирование для фанатов пройдёт с 12 по 15 ноября (мск):