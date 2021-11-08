NAVI заслужили этот титул! Восемь лет пути к чемпионству на Major по CS:GO

Natus Vincere – одна из самых успешных киберспортивных команд в истории Counter-Strike. Тем удивительнее, что путь к главному трофею по CS:GO получился для «рождённых побеждать» таким трудным.

Единственный коллектив, который приезжал на каждый мэйджор, смог победить на турнире только с 16-й попытки! Не спорим, это было по-настоящему круто: ни одной проигранной карты, яркие моменты и дерзкий, агрессивный стиль. Но, вспоминая историю клуба в CS:GO, казалось, что это проклятье не снять никому.

Украинский клуб всегда останавливался в считаных шагах до главного трофея CS:GO

Фанаты киберспорта со стажем наверняка помнят «золотой» состав NAVI 10-летней давности: в 2010 и 2011 годах команда с ceh9 и starix выносила все международные турниры. В последний год CS 1.6 результаты немного просели, но коллектив оставался в топе вплоть до перехода на Global Offensive.

Увы, «рождённые побеждать» вошли в число тех, кому тяжело далась адаптация в новой игре. На первых двух мэйджорах звёздный состав не выиграл ни одного матча. Серию неудач удалось прервать только на ESL One Cologne 2014, но и там NAVI не прошла дальше четвертьфинала.

Осенью того же года команда сделала ещё шаг к титулу, но на двух следующих мэйджорах снова закончила на 5-8-м местах. При этом нельзя сказать, что Natus Vincere были слабыми: временами команда показывала отличную игру и забирала престижные трофеи (StarLadder StarSeries XIII, ESWC 2015).

Но подойти в пиковой форме к мэйджору никак не удавалось, а конкуренция в соревновательном Counter-Strike вышла на новый уровень.

В 2015-м началась новая эра NAVI, однако до заветного кубка было ещё далеко

В начале 2015 года в команду приходит молодой Егор flamie Васильев. 18-летний талант почти не был связан с профессиональным CS 1.6, а всю карьеру провел в Global Offensive – и свежий взгляд помог «рождённым побеждать» изменить ситуацию.

В результате команда дважды подряд останавливается в шаге от победы на мэйджоре. На DreamHack Open Cluj-Napoca не удалось справиться только с мощной Team EnVyUs с Happy и kennyS. А через несколько месяцев титул обидно уплыл в руки бразильцев из Luminosity Gaming.

Два финала как под копирку – близкий счёт на первой карте и полный провал на второй. Но большего NAVI добиться не смогут ещё долго, а спад продолжится и на коммерческих турнирах. Одного flamie в строю ветеранов оказалось недостаточно, и в августе клуб покупает молодого Александра s1mple Костылева.

Этот трансфер до сих пор считается лучшим, на который решились NAVI.

Заменить опытного Zeus у того получится не сразу. В конце 2016-го и весь 2017 год команда действует бледно и разрозненно, проваливает каждый турнир и вообще не выглядит единым целым. Лишь после прихода третьего новичка Дениса electronic Шарипова состав встряхнулся.

Успех пришёл только спустя годы

Через три месяца команда доходит до полуфинала ELEAGUE Major в Бостоне – тогда кажется, что это только начало. По факту так и есть: жёлто-чёрные возвращаются в мировой топ и собирают титулы. В середине 2018 года коллектив выигрывает три крупных LAN-турнира подряд, а в ноябре подкрепляет премьер-статус на датском этапе BLAST Pro Series.

Ближе к мэйджору в Берлине NAVI вновь начинают играть не так уверенно, хотя остаются одним из главных фаворитов. Результатом становится неожиданный проигрыш NPG Esports, и мечты о победе на мэйджоре снова откладываются. Команду, в которой появляется ещё и новый капитан Boombl4, обвиняют в слабой подготовке.

Natus Vincere вновь наступают на те же грабли: здорово действуя по сезону, но теряя форму к главному событию года. В следующий раз должно было быть иначе – но в дело вмешалась пандемия, откладывая чемпионат мира всё дальше и дальше.

Было действительно сложно поверить, что «рождённые побеждать» выдержат эту дистанцию до конца. Последние обновления команды заставляли задуматься, насколько большая нагрузка выпала на Perfecto или совсем юного b1t. После победы на Intel Extreme Masters в Кёльне NAVI опять выглядели фаворитом, к которому будут готовы все.

Но в этот раз s1mple и компания задрали планку слишком высоко: дотянуться до неё даже в прыжке не смог ни один соперник. Ни одной проигранной карты на PGL Major Stocholm 2021, яркие клатчи и безумные командные действия принесли в СНГ ещё один важный трофей. Это тоже наша игра.