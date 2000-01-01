Forza Horizon 5-9 ноября
Новая часть лучшей аркадной гонки отправляется в солнечную Мексику.
Наш обзор.
Наш обзор.
Jurassic World Evolution 2-9 ноября
Симулятор строительства собственного Парка Юрского периода. В сиквеле ещё и добавят возможность пережить события из всех фильмов!
Football Manager 2022 — 9 ноября
Ежегодный симулятор футбольного менеджера. В нём сложно разобраться, но потом и невозможно оторваться.
За что ценят серию?
За что ценят серию?
The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 11 ноября
Очередное переиздание «Скайрима» — теперь бесплатное. В основном культовую RPG улучшат для PS5 и Xbox Series.
GTA: The Definitive Edition — 11 ноября
Rockstar неожиданно решила выпустить почти ремейки GTA 3, Vice City и San Andreas. Графика стала мультяшной, а управление — из GTA 5.
PUBG: New State — 11 ноября
Сиквел PUBG Mobile, который отправит бойцов в 2051 год. В остальном всё та же королевская битва.
Bright Memory: Infinite — 11 ноября
Неочевидный гибрид шутера в духе DOOM и слэшера вроде Devil May Cry от китайского энтузиаста с крутой графикой!
Battlefield 2042 — 12 ноября (ранний доступ)
Без одиночной кампании, с налётом футуризма и инновационным режимом Portal с контентом из BF 1942, BF3 и BC2.
12-го начнётся ранний доступ.
12-го начнётся ранний доступ.
Shin Megami Tensei V — 12 ноября
Самый непонятный для россиян релиз. Продолжение культовой jRPG, которая и породила ещё более культовую Persona.
Forza Horizon 5-9 ноября
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