Мемы про колено, моды и атмосфера. За что мы любим The Elder Scrolls 5: Skyrim

The Elder Scrolls 5: Skyrim по праву можно назвать игрой, получившей наибольшее количество переизданий — аж 12 штук. До этого рекорд принадлежал Resident Evil 4 с её существующими 11 версиями, но ролёвка Bethesda смогла переплюнуть даже экшен Capcom.

«Скайрим» есть почти на всех актуальных платформах, а уже 11 ноября выйдет переиздание с подзаголовком Anniversary Edition.

Если отбросить все шутки и подколы, то пятые «Свитки» — действительно великая игра, которая полюбилась миллионам по всему миру. Наверняка многие прошли RPG по несколько раз и он им даже не надоел, в этом определённо есть какая-то магия.

В «Скайрим» хотелось возвращаться снова и снова, постоянно просматривая вступительную сцену с повозкой и пленниками. Но почему же? Мы постарались вспомнить, за что же всем так полюбилась эта игра.

За атмосферу и открытый мир

Игровой мир «Скайрим» тесно связан с атмосферой игры. Эти два элемента дополняют друг друга, а вкупе получается отличное сочетание. Опасный, но в то же время завораживающий мир предлагает игрокам окунуться в фантастическую вселенную с драконами, замками, магией, чудовищами и многим другим. От небольших деревень до глубоких подземелий, от массивных лесов до длинных полей — всё это про «Скайрим».

Игра наполнена огромным числом локаций, и почти во всех местах можно побывать лично. Изучение культуры игры происходит через персонажей, случайные записки, деревни, окружение и цитадели. При этом за любознательность вознаградят новым снаряжением или парой сотен монет.

Атмосферу «Скайрима» составляют несколько элементов: музыкальное сопровождение, цветовая гамма, графика и временной период. RPG позволяет прочувствовать её настолько сильно, насколько это возможно. Вот вы выходите из Вайтрана и направляетесь к пещере на фоне ночного звёздного неба. Над вами возвышаются горы, где-то виднеется туман, а вишенкой на торте выступает приятная мелодия. Подобные моменты в игре происходят постоянно.

Чего только стоит зайти в таверну, сесть у костра и послушать песни бардов про Довакина. Всё это погружает игрока в мир, и он чувствует себя его частью. Притом если убрать из игры, например, музыку, то это сильно отразится на восприятии. Многие геймеры на вопрос о плюсах «Скайрима» сразу же скажут про атмосферу, и это вполне оправданно.

За разнообразие

Важная деталь хорошей игры — разнообразие. И в этом плане «Скайрим» преуспела. Сразу же после вступительной сцены можно создать своего персонажа и задать ему темп на протяжении всей истории. Например, вы захотели сделать умного каджита с магическими способностями, но потом появилось желание переквалифицироваться в тяжёлого воина — пожалуйста!

Вариантов для прохождения множество, и каждый игрок наверняка найдёт для себя что-то более близкое, будь то лук, магия или воровство. Причём в любой момент можно сменить меч на огненные сферы и остаться эффективным в бою.

На всё это влияют и навыки, распределение которых играет большую роль. В этом плане у игрока полная свобода. Если хотите всерьёз заняться кузнечным ремеслом, то дерзайте, и скоро получите легендарные доспехи. Никто не запретит вкладывать очки опыта в красноречие, чтобы договариваться с торговцами и снижать цены на товары. Благо умений в «Скайрим» хоть отбавляй.

Пятая часть The Elder Scrolls разнообразна не только геймплейно, но и по части прохождения миссий. Да, концовка в игре после завершения сюжета всего одна, но это не помешало авторам создать множество вариантов развития событий для второстепенных квестов.

Отличным примером послужит цепочка заданий с вампирами и охотниками на них в дополнении «Стражи рассвета». По итогу квестов можно будет либо стать лордом кровососущих чудовищ и получить уникальные вампирские навыки, либо остаться верным людям и бороться с ночными монстрами.

Нелинейность в прохождении многих заданий игры показывает, насколько она разносторонняя. Заскучать в «Скайриме» очень сложно, и этим игра подкупает. Геймеры готовы перепроходить RPG по несколько раз, получая удовольствие как от первого запуска.

За моды

Сколько же контента получили третий «Ведьмак», Fallout 4, Minecraft и «Скайрим» благодаря фанатам. Умелые энтузиасты создают для этих игр моды и по сей день, улучшая некоторые элементы или добавляя то, что не смогли разработчики.

Глобально моды в «Скайрим» делятся на два типа: графические и контентные. Благодаря модификациям на графику «Скайрим» ещё долгое время можно улучшать и придавать ей современный вид. Спасибо за это трассировке лучей, реалистичным теням, освещению и другим улучшениям. На YouTube есть множество видео, где RPG показывают с сотней модификаций на обновлённую картинку и повышенным разрешением. Признаться, выглядит действительно потрясающе.

Не сосчитать те новые миссии, локации и виды оружия, которые появились в «Скайрим» благодаря энтузиастам. Из Довакина делали Супермена, превращали его в джедая и Гомера Симпсона. Ещё фанаты позволяли жителям «Скайрима» кататься на пони и автомобилях. Один из самых полезных модов — Sky UI. Он упрощает и улучшает оригинальный интерфейс, делая его удобнее. Скорее всего, про него слышали все поклонники игры Bethesda.

За необычные задания

Какая же хорошая RPG обходится без проработанных и интересных квестов? В этом плане и «Скайрим» не стала исключением. Bethesda постаралась сделать многие задания необычными и запоминающимися, хотя, конечно, есть и совсем простенькие миссии вроде убийства кого-либо и возвращения предметов. Некоторые квесты были созданы для того, чтобы выбиться из привычной The Elder Scrolls и показать другую сторону «Скайрима».

Например, одним из таких ярких заданий можно считать «Незабываемую ночку». В ходе него Довакин соглашается выпить с принцем Даэдра, но после нескольких опустошённых кружек падает без сознания. Драконорождённый приходит в себя далеко от таверны и начинает восстанавливать прошедшие события в памяти. Этот квест сопровождается большим количеством юмора и детективной линией, а его прохождение может растянуться на пару часов.

Конечно же, сразу вспоминается и первая схватка с драконом. По квесту «Дракон в небе» Довакину нужно победить своё первое чудовище и забрать его силу. Особенным это задание делает наличие слабого снаряжения и оружия. Однако после герой точно будет ликовать.

За мемы

Сложно с ходу назвать игру, которая породила больше мемов, чем «Скайрим». Забавные картинки и ситуации по игре стали появляться ещё давно, но особенную популярность обрели в последние годы. «Скайрим» будто бы создавалась для того, чтобы игроки придумали множество мемов и завирусили их по всему интернету.

Один из самых избитых приколов RPG — стражники и их цитаты. Больше всего от защитников городов игроки слышали фразы про украденный сладкий рулет и простреленное колено. Шутка про ранение разрослась настолько, что разработчики открыто добавляли на неё отсылки в свои игры. Яркими примерами послужат DOOM Eternal и значок достижения в Crysis 3. Несомненно, любимый мем фанатов!

Так же сильно завирусились и другие шутки. Например, великаны, которые одним ударом запускали героя в небеса, или игровое вступление с затемнённым экраном и повозкой. А из-за переизданий «Скайрима» и постоянных попытках Bethesda продать игру появились мемы про Тодда Говарда с фразой «Слышь, купи». В них разработчик настойчиво просит купить «Скайрим» под дулом пистолета. Вероятно, после релиза Anniversary Edition количество подобных шуток возрастёт вдвое.

Достойны упоминания и мемы про призыв сделать «Скайрим» для нордов, значок обнаружения с надписью «Вас заметили», кражи прямо из под носа NPC (иногда — с использованием ведра на голове) и нелепые баги.

The Elder Scrolls 5: Skyrim действительно не стыдно назвать великой игрой. Мемы, квесты, моды и атмосфера — всё это будет ассоциироваться со «Скайримом» долгие годы. Она стала примером для бессчётного количества других тайтлов. Возможно, релиз TES 6 сможет сместить предшественницу, но до этого момента ещё нужно дожить.